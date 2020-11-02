En İyi Issız Ada Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Issız Ada Listesi Ve Önerisi (2020)
Issız ada filmleri ''The Wild Life'' ve ''Hayatta Kalma Filmi'' olarak da bilinir. İnsanın doğa ile mücadelesinin anlatıldığı bu yapımlar, seyir zevki yüksek filmler arasında yer alıyor. Sizin için dünden bugüne en çok izlenen ıssız ada filmlerini listeledik.
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1
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1932 yılında gösterime giren ''Mr. Robinson Cruose'', sinema tarihinde çekilen ilk ıssız ada filmlerinden biridir. Yönetmenliğini A. Edward Sutherland'in üstlendiği filmden sonra ana karakteri Robinson Cruose olan birçok film daha yapıldı. Bu filmlerden bir diğeri İspanyol yönetmen Luis Bunuel'in Meksika'da çektiği Adventure di Robinson Cruose'dir. Dan O'Herlihy'in En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildiği yapım 1954 yılında gösterime girdi.
2
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Cast Away
Tom Hanks'a En iyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre ödülü kazandıran Cast Away, 2000 yılında gösterime girdi. Chuck Noland, geçirdiği kaza sonrası ıssız bir adaya düşer. Uzun yıllar boyunca kurtarılmayı bekleyen Chuck, bir yandan geçmişiyle yüzleşir ve hayatını sorgular. Filmde, Tom Hanks'a Oscar ödüllü Helen Hunt eşlik ediyor.
3
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Journey 2: The Mysterious Island
Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin devamı niteliğindeki Journey 2, 2012 yılında gösterime girdi. Sean Henderson'ın çağrı cihazına okyanustaki bir adadan sinyal gelir. Sean ekibini toplar ve kısa bir süre sonra gizemli adaya ulaşır. Macera ve komedi türündeki film 3D efektleriyle büyük beğeni topladı.
4
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İsviçreli Robinson Ailesi
Robinson Cruose romanının farklı bir uyarlaması olan film, ıssız adaya düşen bir ailenin yaşadıkları maceraları konu ediniyor. 1960 yılında gösterime giren yapım 20 milyondan fazla hasılat yaparak o yılın en çok izlenen filmi oldu.
5
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Kumsal
ABD - İngiltere ortak yapımı Kumsal'ın yönetmenliğini, 127 Saat ve Trainspotting filmleriyle tanınan Danny Boyle üstlendi. Filmde Tayland'da tanıştığı Fransız turistlerle ıssız bir adaya giden Richard'ın başından geçenler anlatılıyor. 2000 yapımı film Berin Film Festivalinde Altın Ayı ödülüne aday gösterildi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Oscar ödüllü Leonardo Di Caprio ve Virginie Ledoyen yer alıyor.
6
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La Tortue Rogue
Fransa, Belçika, Japonya ortak yapımı Kırmızı Kaplumbağa, 2016 yılında izleyicilerle buluştu. Michael Dudok De Wit'in yönettiği film En İyi Animasyon Dalında Oscar'a aday gösterildi.
7
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Lord of the Files
Nobel ödüllü William Golding'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, ıssız adaya düşen çocukların yaşam mücadelesi anlatılıyor. Çocuklar adaya düştükten kısa bir süre sonra iki gruba ayrılır. İki grup arasındaki çatışma giderek savaşa dönüşür. 1963 yapımı filmin Imdb puanı 6.9
8
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Mavi Göl
Gemi kazasından sağ kurtulan iki çocuğun hayatta kalma ve büyüme hikayesini anlatan Mavi Göl, 1980 yılında gösterime girdi. Filmde Brooke Shields ve Christopher Atkins başrolü paylaşaıyor.
9
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Mavi Göle Dönüş
İlk filmden 11 yıl sonra çekilen Mavi Göle Dönüş'ün yönetmen koltuğunda William A. Graham oturuyor. Milla Jovovich'in 16 yaşındayken rol aldığı filmde, kızı ile ıssız adaya düşen bir annenin mücadelesini anlatılıyor.
10
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Robinson Cruose ve Cuma
Listenin son sırasında Gürcan Yurt'un yazıp yönettiği Robinson Cruose ve Cuma filmi yer alıyor. 2015 yapımı filmde Beyti Engin ve Serhat Kılıç oynuyor.
11
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Swept Away
Bir fırtına sonucu ıssız adaya düşen Amber ve Giuseppe'yi anlatan filmde Madonna, Elizabeth Banks ve Bruce Greenwood yer alıyor. Madonna'nın eski eşi Guy Ritchie'nin yönettiği film romantik komedi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir film.