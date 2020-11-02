En İyi Issız Ada Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Issız Ada Listesi Ve Önerisi (2020)

İsviçreli Robinson Ailesi Robinson Cruose romanının farklı bir uyarlaması olan film, ıssız adaya düşen bir ailenin yaşadıkları maceraları konu ediniyor. 1960 yılında gösterime giren yapım 20 milyondan fazla hasılat yaparak o yılın en çok izlenen filmi oldu.