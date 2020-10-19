En İyi İspanyol Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İspanyol Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
İspanyol dizileri, dünden bugüne zirveye ulaşan yapımlarıyla milyonları ekrana bağlıyor. Hayatın dramatik yönlerinden, tutku dolu aşklara uzanan renkli bir dizi kuşağındaki en iyi İspanyol dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen İspanyol dizileri listesi ve önerisi (2020) konu başlıklarını sizler için derledik.
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1
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İspanyol dizileri, çekici ve yetenekli oyuncuları ve farklı senaryoları ile bambaşka dünyalara izleyicilerini sürüklüyor. İzleyiciler, çoğu zaman bu dizilerdeki kahramanların hislerini içlerinde duyumsuyor ve kendilerini onların yerine koyarak onlarla birlikte bir mücadele veriyorlar. Zihinsel ve ruhen kimi zaman ürkütücü kimi zaman ise mutluluk dolu bir yolculuk onları bekliyor. İspanyolcayı öğrenmek ve geliştirmek isteyenlerde bu dizileri merakla takip ediyorlar. İspanyol kültürüne dair bilgiler ve daha önce bilinmeyenlerde bu dizilerle milyonlara ulaşıyor.
2
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Gran Hotel
Gran Hotel, 8.4 IMDb puanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gran Hotel, Miami sahilinde otel sahibi olan bir ailenin ve otel çalışanlarından birkaçının yaşadıklarını konu ediniyor. Entrikalar, saklı sırlar, yalanlar ve kışkırtan ilişkiler diziye damgasını vuruyor.
3
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Club de Cuervos
2015 yılında izleyiciler ile bulaşan Club de Cuervos, kısa zamanda sevilen İspanyol dizileri arasında girmeyi başardı. Dizinin IMdb puanı ise 8.2 gibi bir hayli yüksek bir puan. Dizi, Nosotros los Nobles yapımcılarından ekranlara taşınan olağanüstü bir yapım. Dizinin konusu, iki kardeşin kendilerine bir futbol takımının miras kalması ile büyük beklentilerini ve birbirleri ile mücadelelerini anlatıyor.
4
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Las Chicas Del Cable
Netflix platformundan dünyaya açılan beğenilen bir İspanyol dizisi. Dizi, Netflix’in İspanya’da yapılan ilk orijinal dizisi olarak biliniyor. 2017 yılında gösterime giren dizi, kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Dizinin başrollerinde ise Blanca Suarez ile Ana Fernandez gibi başarılı ve yetenekli oyuncular göze çarpıyor. Dizide 1920’li yıllarda Madrid’de Ulusal Telefon Kurumunda çalışan dört kadının aşk, arkadaşlık ve modern ofis yaşamı üzerine yaşadıkları olaylar ekranlara geliyor.
5
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El Embarcadero
2019-2020 sezonunda ekranlara gelen El Embarcadero, 7.3 IMDb puanı ile merak uyandırıyor. Dizide kocasının gizemli ölümünün ardındaki sırları meydana çıkarmaya çalışırken gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan genç bir kadının öyküsü anlatılıyor. La Casa De Papel'in yaratıcısı Alex Pina'nın yeni dizisi olarak oldukça ses getiren yapımın başrolünde La Casa De Papel'in profesörü Alvaro Morte yer alıyor.
6
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El Tiempo Entre Costuras
Maria Duenas’ın ünlü romanından uyarlanan El Tiempo Entre Costuras (iki dikişi arasında zaman), beğenilen bir dönem dizisi. Dizide Madrid’de annesi ile genç bir modacı olan Sira Quiroga’nın maceraları anlatılmaktadır. Dizi kurgusunda eski zamanları sıkan bir şekilde değil, orijinal ve kaliteli bir senaryo ile ekranlara taşıyor. Romanı gibi dizinin de başarılı olduğu sıklıkla dile getiriliyor.
7
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Ingobernable
Ingobernable, 7.2 IMDb puanı ile üst sıralarda yer alan bir İspanyol dizisi. Dizide Meksika başkanı Diego Nava'nın eşi Emilia ile mutlu bir evliliği vardır. Emilia, idealist ve inançlı bir kadındır. Mutlu giden evlilikleri Emilia'nın kocasına duyduğu güveni yitirmesiyle sancılı bir sürece girer. Eşinin siyasi yaşamda doğru olmayan ilerlemesini öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğrar ve eşinden ayrılmak ister. Bunun kocasına ilettiği sırada tartışma çıkar ve Diego, aniden balkondan aşağı düşerek ölür. Başkanın ölümü tüm dünyayı etkileyecektir.
8
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La Casa De Papel
Son yılların zirvedeki İspanyol dizisi, La Casa De Papel, farklı bir soygun hikayesi ile milyonları kendine bağlamayı başardı. Bu başarıda dizide rol alan oyuncuların yüksek performansları ve kalplere dokunan hayat hikayeleri büyük bir paya sahip. Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno geniş oyuncu kadrosunda parlayan yıldızlardan sadece birkaçı. Dram, gerilim ve aksiyon sahneleri ile yüklü etkileyici dizi, karakterler arasındaki gizemli ve zekice diyaloglarla daha da devleşiyor. Profesör kod adlı bir suç dehası ve ekibinin planları ve maceraları klasik soygun hikayelerinden sıkılanlara yeni bir soluk.
9
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Narcos- Mexico
Narcos, 2018 sezonuna damgasını vuran aksiyon dolu bir İspanyol dizisi. Gerçek bir uyuşturucu karteli olan Guadalajara Karteli’nin yükselişi ve etkinliği dizinin ana konusunu oluşturuyor. 8.4 IMDb puanı ile merak edenleri de diziyi izlemeye teşvik ediyor. Meksika’daki uyuşturucu savaşının 1980’li yıllarda doğuşu en etkileyici şekilde ekranlara geliyor.
10
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Velvet
Velvet (Kadife) Dizisi, 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Antena 3 kanalı için yapılan sevilen bir İspanyol televizyon dizisi. Dizinin konusu, eski zamanlarda Madrid’de yaşanan zor bir aşk öyküsü. Romantik izleyicileri ekranlara çağıran dizi, aşk hikayelerini sevenler için mutlaka izlenmesi tavsiye edilen yapımlar arasında. Dizinin başrollerinde ise Paula Echevarria ile Alberto Marquez yer alıyor.
11
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Vis a Vis
Vis a Vis, dram ve gerilim öğelerini yoğun bir şekilde içeren özel İspanyol yapımlarından biri. Oyuncuları Najwa Nimri ve Alba Flores ile izleyicileri ekranlara kilitliyor. Vis a Vis, erkek arkadaşına olan bağlılığı neticesinde kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulan genç bir kadının sürükleyici hikayesini ekranlara getiriyor.