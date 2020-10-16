En İyi İntikam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İntikam Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Akıl Defteri (2000) Psikolojik gerilim türündeki film, kısa bir hikâye olan “Memonti Mori”’den uyarlanmış. Leonard (Guy Pearce),şık bir yaşam süren bir iş adamı görüntüsündedir. Kredi kartı kullanmaz ve sürekli değişen ucuz otel odalarında kalır. Aslında onun tek amacı vardır. Tecavüz edilerek öldürülen karısının intikamını almaktır. Ama ortada hafıza sorunu vardır. Leonard her 15 dakikada bir hafıza kaybına uğramaktadır.