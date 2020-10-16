En İyi İntikam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İntikam Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İntikam filmleri, verdikleri mesaj bakımından özel ilgiyle izlenen filmlerdir. Sevdiklerini, ideallerini kaybeden sıradan insanların bile bu durum karşısında neler yapabileceğini gözler önüne seriyorlar. Adaletin yetersiz kaldığı yerlerde kendileri devreye giriyorlar. Kendileri birer canavara dönüşseler bile adalet için intikam alınması gerekiyor. Bu düşünceden hareketle akıllara kazınan intikam filmlerini sizler için derledik.
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1
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İntikam filmlerinin konusu bellidir. İster kahraman olun ister sıradan bir vatandaş size yapılan haksızlıklar ve kötülükler karşısında sessiz kalamıyorsunuz. Bir yerde sınırlarınızı zorlayıp, kötülük yapana karşı mücadele veriyorsunuz. İntikam filmlerinin konusu genellikle böyledir. Gerilim ve dramayı en iyi biçimde harmanlıyorlar.
2
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Leon (Sevginin Gücü-1994)
Sıradan bir apartmanda gözlerden saklı bir kiralık katil yaşamaktadır. Aynı katta Matilda, üvey ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Üvey babası, kirli polis Norman Stansfield’in uyuşturucularını çalmaktadır. Polis ve ekibi eve baskın düzenlerler ve ailede kimseyi sağ bırakmazlar. O sırada market alışverişinden dönen Matilda olayları görür ve kiralık katil Leon (Jean Reno)’nun dairesine sığınır. Ondan ailesinin intikamını almasını ister.
3
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Akıl Defteri (2000)
Psikolojik gerilim türündeki film, kısa bir hikâye olan “Memonti Mori”’den uyarlanmış. Leonard (Guy Pearce),şık bir yaşam süren bir iş adamı görüntüsündedir. Kredi kartı kullanmaz ve sürekli değişen ucuz otel odalarında kalır. Aslında onun tek amacı vardır. Tecavüz edilerek öldürülen karısının intikamını almaktır. Ama ortada hafıza sorunu vardır. Leonard her 15 dakikada bir hafıza kaybına uğramaktadır.
4
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Gladyatör (2000)
Roma’da bir general olan Maximus (Russel Crowe), tahta geçen yeni imparator Commodus (Joaquin Phoenix) tarafından ölümle cezalandırılır. Ailesi katledilen,Maximus yaralı olarak kurtulur. Bir esir tüccarının eline düşer. Esir tüccarı onu gladyatör olarak eğitir. Artık Maximus’un tek hedefi vardır. Arena’da sağ kalarak Commodus’u öldürmek niyetindedir.
5
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İhtiyar Delikanlı (Oldeuboi-2003)
Oh Dae-Su, karısı ve yeni doğan bebeğiyle birlikte yaşayan sıradan bir adamdır. Bir gün kaçırılarak, karanlık bir hücreye kapatılır. Dış dünyayla tek bağlantısı, küçük bir televizyondur. Televizyonda karısının tecavüz sonucu öldürüldüğünü görünce niçin kaçırıldığını anlar. 15 yıl sonra serbest bırakıldığında sorumlulurarın peşine düşer.
6
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Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds-2009)
Tarantino imzalı film, 1978 yapımı Quel Maledetto Treno Blindato' filminden ilham alınarak çekilmiş. Olaylar II. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent), Nazi Albay Hans Landa’nın (Christoph Waltz) katliamından yaralı olarak kurtulmuştur. Fakat ailesini kaybetmiştir. Yaralı olarak Paris’e kaçar. Paris’te sinema işletmecisi olarak yeni bir hayat kurar. Bu arada da Nazi albaydan intikam almanın peşindedir.
7
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V for Vendetta (2005)
Kendini V olarak tanıdan gizemli bir yabancı, İngiltere’deki baskıcı yönetime karşı saldırılar düzenler. Onun niyeti hem kendini bu hale getirenlerden intikam almak ve baskıcı düzeni değiştirmektir.
8
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Kill Bill 1-2 (2003-2004)
Bir çetenin elemanlarından olan “Gelin” (Uma Thurman), sevdiğinden hamile kalmıştır ve artık çete hayatından çıkmak istemektedir. Bunu kabullenemeyen çete lideri Bill (David Carradine) düğünü basarak herkesi katleder. Bill, bu katliamdan ağır yaralı olarak kurtulur. Artık intikam alma sırası ondadır. Çete elemanlarını tek tek öldürmeye başlar.
9
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Genç Kız Pınarı (1960)
Film kanlı intikam hikayesi ile modern korku filmlerinin ilham kaynağı olmuştur. Dindar bir ailenin kızı, kiliseye giderken yolda azgın bir grup tarafından tecavüz edilerek öldürülüyor. Grup daha sonra bir eve sığınıyorlar. Evde öldürdükleri kızın ailesiyle karşılaşınca kanlı bir intikam başlıyor.
10
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Şeytanı Gördüm (2010)
Kore’de bir seri katil türemiştir. Bu katil şeytani zekâsıyla çocuk, yetişkin demeden önüne geleni öldürmektedir. Katil, en son emekli bir polisin kızını öldürür. Kızın nişanlısı olan gizli ajan Dae-hoon, katili kendi bulup cezalandırmaya karar verir.
11
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Monte Kristo Kontu (2002)
Alexandre Dumas’ın klasik romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Edmond Dantes, nişanlısı Mercedes, en yakın arkadaşı Fernand ile bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Fernand, Dantes’nin nişanlısına aşıktır. Fernand, siyasi ve zenginlik gücünü kullanarak Dantes’yi bir adada zindana hapsettirir. Artık Dantes’nin intikamdan başka bir amacı yoktur.