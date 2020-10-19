En İyi İnternet Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İnternet Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

İnternet dizileri hem Türk yapımı hem de yabancı yapımı olmak üzere bulunmaktadır. Dünya'da da internet dizileri oldukça popüler haline gelmiştir. Bu diziler adından da anlaşılacağı üzere yalnızca internet üzerinden yayınlanan dizilerdir. İnternet dizileri herhangi bir şekilde televizyon ya da başka platformda yayınlanması söz konusu değildir. İnternet dizileri büyük bütçelerle hazırlanmış ve en az televizyonda yayınlanan diziler kadar beğenilmiştir. İnsanların ilgi ile takip ettiği bu diziler yüksek IMDb puanına layık görülmüş dizilerdir. Aynı zamanda ödül alan diziler de vardır.