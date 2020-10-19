En İyi İnternet Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İnternet Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
İnternetimizin hayatımıza iyice girmesi ile birlikte internet dizileri de bir hayli çoğalmıştır. Pek çok dizi izleme platformu oluşturulmuş ve yerli yabancı olarak internet dizileri çekilmiştir. İnternet dizileri de oldukça popüler hale gelmiştir. Bundan dolayı da araştırılmaktadır. Peki, en iyi internet dizileri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen internet dizileri listesi nedir? İşte, en iyi internet dizileri.
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1
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İnternet dizileri hem Türk yapımı hem de yabancı yapımı olmak üzere bulunmaktadır. Dünya'da da internet dizileri oldukça popüler haline gelmiştir. Bu diziler adından da anlaşılacağı üzere yalnızca internet üzerinden yayınlanan dizilerdir. İnternet dizileri herhangi bir şekilde televizyon ya da başka platformda yayınlanması söz konusu değildir. İnternet dizileri büyük bütçelerle hazırlanmış ve en az televizyonda yayınlanan diziler kadar beğenilmiştir. İnsanların ilgi ile takip ettiği bu diziler yüksek IMDb puanına layık görülmüş dizilerdir. Aynı zamanda ödül alan diziler de vardır.
2
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7Yüz
2017 yapımlı olan 7yüz filmi Belçim Belgin ve Cem Devran gibi oyuncuların yer aldığı bir Türk internet dizisidir. 7yüz dizisi 7 tane ayrı bağımsız karakterin hayat hikayesini anlatan bir internet dizisidir. Bu karakterler bazı gerçeklerle yüzleşmektedir.
3
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Adana Sıfır Bir
Türk internet dizileri arasında belki de en çok izlenen dizilerin başında sıfır bir dizisi gelmektedir. Adana'da geçen bu dizi oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Dizi ilk yapıldığında amatör bir yapım ile çekilmişti daha sonra ise Blu tv platformunda yayınlanmaya başladı.
4
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Atiye
Netflix paltformunda yayınlanan Atiye sevilen bir Türk internet dizisidir. Atiye dizisi Netflix'in ikinci Türk dizisi olma özelliğini de taşımaktadır. Başrolünde usta oyuncu Beren Saat yer almaktadır. Bu dizi bir Türk gizem dizisidir.
5
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Dip
Dip 2018 senesinde internet üzerinden gösterime girmiş bir dizidir. Girdiği günden beridir büyük beğeni toplamış bir dizi olan dip dizisi intihar etmek isteyenleri durdurmak isteyen bir grubun maceralarını anlatır.
6
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Dudullu Postası
Blu Tv platformu üzerinden yayınlanan bu dizi 2018 yılında dizi severlerin karşısına çıkmıştır. Dudullu postası yaşanan garip olayları anlatan bir internet dizisidir. Başrolünde Onur Ünlü yer almaktadır. Onur Ünlü Leyla ile Mecnun dizisinden de tanınan bir isimdir.
7
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Fi
Puhu tv platformunda yayınlanan bir internet dizisi olan Fi dizisi başrolünde Ozan Güven, Serenay Sarıkay ve Mehmet Günsur'un yer aldığı bir internet dizisidir. Fi dizisi 7.9 IMDb puanına sahiptir. Konusu ve senaryosu ile ön plana çıkan bir dizidir.
8
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Görünen Adam
Görünen Adam dizisi sadece Youtube platformu üzerinden yayınlanan bir internet dizisidir. IMDb puanı 7 olarak belirlenmiştir. Fantastik bir senaryosu bulunan bu dizi oldukça beğenilmiştir.
9
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Hakan Muhafız
En çok sevilen Türk internet dizileri arasında yer alan Hakan Muhafız internet dizisi bir bilim kurgu dizisidir. Başrolünde Çağatay Ulusoy yer almaktadır.
10
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Sahipli
Sahipli 2017 yapımlı olan bir Türk internet dizisidir. Film korku dizisidir. Siccin'in yapımcılarının oluşturmuş olduğu bu dizi en çok izlenen diziler arasına girmiştir. 8.0 IMDb puanına sahip olan sahipli dizisi kısa sürede geniş izleyiciye ulaşmıştır.
11
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Şahsiyet
Şahsiyet Puhu Tv platformunda yayınlanmış olan ve oldukça geniş izleyici kitlesine ulaşmış bir internet dizisidir. Bu filmin başrollerinde ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer yer almaktadır. Agah bey karakterini canlandıran Haluk Bilginer usta oyunculuğu ile muhteşem bir başarıya imza atmıştır.