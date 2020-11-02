En İyi Ingmar Bergman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ingmar Bergman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ingmar Bergman, 14 Temmuz 1918 tarihinde İsveç'in Uppsala kentinde doğdu. Filmlerinde yalnızlık, aile, din, Tanrı, savaş gibi hem bireysel hem de toplumsal konuları işledi. Filmlerinin birçoğunda Liv Ullmann, Max Von Sydov ve Ingrid Thulin rol aldı. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Ingmar Bergman filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ünlü yönetmen, hayatı boyunca 50'ye yakın film çekti Senaryolarının neredeyse tamamını kendisi yazdı. Günümüzde Ingmar Bergman'ın sinemasından etkilenen birçok yönetmen bulunmaktadır. Bunların başında Dogma akımını kuran Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier geliyor. Woody Allen ise 1980 yılında gösterime giren Stardust Memories filmini Bergman'a adamıştır. Ingmar Bergman, sinema kariyerinde kazandığı en önemli ödüllerden bazıları şunlardır: Altın Palmiye (1992), Altın Ayı (1958), Erasmus Ödülü (1965) ve BAFTA Akademik Bağlılık Ödülü (1988)
2
Abone Ol
Yedinci Mühür
Azrail ve satranç sahneleriyle hafızalara kazınan Yedinci Mühüe, Ingmar Bergman'ın filmografisinde özel bir yere sahip. Yönetmenin ölüm kavramını mistik bir atmosferde ele aldığı yapım Imdb Top 250 listesinin 159. sırasında yer alıyor.
3
Abone Ol
Persona
Persona, Karakter bölünmesini iki kadın karakter üzerinden anlatan İsveçli yönetmenin en çarpıcı filmlerinden biridir. Imdb puanı 8.1 olan Persona filminin oyuncu kadrosunda Liv Ullmann, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand ve Jörgen Lindström yer alıyor.
4
Abone Ol
Yaban Çilekleri
İsveçli yönetmen Victor Sjöström'ün Profesör Bork karakterini canlandırdığı film, yaşlılık ve yalnızlık üzerine çekilmiş en dokunaklı filmlerden biri. 1958 yılında gösterime giren yapım Altın Ayı ve Altın Küre En İyi Yabancı Dilde Film Ödülüne layık görüldü.
5
Abone Ol
Bir Yaz Gecesi Tebessümleri
Ingmar Bergman'ın nadir çektiği komedi filmlerden biri olan Bir Yaz Gecesi Gülümsemeleri filminin baş rolünde Hariet Andersson, Ulla Jacobsson ve Eva Dahlbeck yer alıyor.
6
Abone Ol
Bir Evlilikten Manzaralar
240 dakikalık süresiyle Ingmar Bergman'ın en uzun filmlerinden biri olan Bir Evlilikten Manzaralar, boşanmak üzere olan bir çiftin birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkisini anlatıyor. 1973 yılında gösterime giren film En İyi Yabancı Film Dalında Altın Küre Ödülüne layık görüldü. Filmin devamı niteliğindeki Saraband filmi ise 2003 yılında çekildi.
7
Abone Ol
Hets (Eziyet)
Senaryosunu Ingmar Bergman'ın yazdığı film, yönetmenin ilk filmi olması açısından da büyük önem taşıyor. Sınıf arkadaşları tarafından eziyete maruz kalan Jan Eric Wildgren adlı bir çocuğun yaşadıklarını anlatan film 1944 yılında gösterime girdi.
8
Abone Ol
Skammen (Utanç)
Jan (Max Von Sydow) ve Eva (Liv Ullmann) çifti sessiz bir adada inzivaya çekilmişlerdir. Bir gün kapılarının askerler tarafından çalınması ile birlikte hayatları alt üst olur. Savaşın sivil halk üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatan filmin Imdb puanı 8.1.
9
Abone Ol
Vargtimmen (Kurtların Saati)
Ingmar Bergman'ın en rahatsız edici filmlerinden biri olan Kurtların Saati, aynı korkunç yüzleri gören evli bir çiftin yaşadığı korku dolu anları anlatıyor. 1968 yılında gösterime giren filmin başrol oyuncuları: Max Von Sydow, Erland Josephson, Georg Rydeberg
10
Abone Ol
Kış Işığı
İsveçli yönetmenin ''Oda'' adını verdiği üçlemenin 2.si olan Kış Işığı, inancını sorgulayan bir rahibi mercek altına alıyor. Ingmar Bergman, son derece karanlık bir atmosfere sahip olan bu filmde farklı oyuncularla çalışmayı tercih etmiş. Filmin kadrosunda Allan Edwall ve Gunner Lindblom yer alıyor.
11
Abone Ol
Fanny ve Alexander
Dizi projesi olarak başlayıp sonrasında sinemaya uyarlanan filmde iki kardeşin gözünden aile ilişkileri, çocukluk ve evlilik kavramlarını analiz ediliyor. En iyi Yabancı Film dalında Oscar kazanan Fanny ve Alexander filminin Imdb puanı 8.1.