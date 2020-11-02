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En İyi Ingmar Bergman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ingmar Bergman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ingmar Bergman, 14 Temmuz 1918 tarihinde İsveç'in Uppsala kentinde doğdu. Filmlerinde yalnızlık, aile, din, Tanrı, savaş gibi hem bireysel hem de toplumsal konuları işledi. Filmlerinin birçoğunda Liv Ullmann, Max Von Sydov ve Ingrid Thulin rol aldı. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Ingmar Bergman filmlerini listeledik.