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GeriKültür Sanat En İyi İlyas Salman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İlyas Salman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi İlyas Salman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İlyas Salman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: AA

En İyi İlyas Salman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İlyas Salman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İlyas Salman, 14 Şubat 1954 tarihinde Malatya'nın Erguvan ilçesinde doğdu. Son sınıftayken Ankara Devlet Konservatuarından ayrıldı. Birçok aktör gibi oyunculuğa tiyatro ile başlayan aktör 50'den fazla sinema filminde rol aldı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen İlyas Salman filmlerini derledik.

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1
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Ünlü oyuncu ilk kez 1977 yılında çekilen Çöpçüler Kralı filminde rol aldı. Daha çok köylü tiplemeleriyle tanınsa da izleyicilerin karşısına farklı rollerde de çıktı İlyas Salman'ın senaryosunu yazıp yönettiği Zavallı filmi 1990 yılında gösterime girdi. Oyuncunun ''İnadına Türküler'' adını taşıyan bir albümü bulunmaktadır. Çok yönlü bir sanatçı olan İlyas Salman, çok sayıda kitap yazdı. Kitaplarından bazıları şunlardır: Kırmızı Beyaz, Faşo Ağalara Karşı Birleşelim, Hasretim Sansürlüdür.

2Lal Gece
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Lal Gece

''Çocuk gelin'' sorununu beyaz perdeye taşıyan Lal Gece'nin yönetmen koltuğunda daha çok belgeselleriyle tanıdığımız Reis Çelik oturuyor. İlyas Salman'a Altın Koza En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getiren film, sinema eleştirmenlerinden de olumlu eleştiriler aldı.

3Zavallı
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Zavallı

İlyas Salman'ın yazıp yönettiği film akraba evliliğinin yol açtığı sorunları anlatıyor. Zihinsel engelli Ali ile Gülperi'nin evlililiğini anlatan Zavallı'nın oyuncu kadrosunda Şehnaz Dilan, Hale Haykır, Osman Cavcı ve Mustafa Özkaya yer alıyor.

4Simindis Kundzuli (Mısır Tarlası)
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Simindis Kundzuli (Mısır Tarlası)

Gürcistan, Kazakistan, Macaristan ortak yapımı olan Mısır Tarlası, 2014 yılında vizyona girdi. 2014 Karlovy Vary Buyuk Ödülüne layık görülen film, aynı zamanda Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödüllerine aday gösterildi. Minimalist bir sinema anlayışıyla çekilen filmin yönetmen koltuğunda George Ovashvili oturuyor.

5Hababam Sınıfı Güle Güle
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Hababam Sınıfı Güle Güle

İlyas Salman'ın edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül'ü canlandırdığı filmin ilk gösterimi 1 Mayıs 1981 tarihinde yapıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Yonca Evcimik, Cem Özer ve Savaş Dinçel gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

6Sis ve Gece
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Sis ve Gece

Ahmet Ümit'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan film amiri öldürülen bir ajanın yaşadığı olayları anlatıyor. Gizem ve gerilim seviyesinin yüksek olduğu filmin Imdb puanı. ''Cuma'' karakterine hayat veren İlyas Salman, 2007 Ankara Uluslararası Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

7Çiçek Abbas
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Çiçek Abbas

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı Çiçek Abbas, Türk sinema tarihinin en çok izlenen komedi filmlerinden biridir. Abbas (İlyas Salman) ve Şakir (Şener Şen) karakterlerinin atışmalarıyla hafızalara kazınan filmin Imdb puanı 8.1. Sinan Çetin'in yönettiği film ''En İyi 250 Yerli Film'' listesinin 236. sırasında bulunuyor.

8Sarı Mercedes
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Sarı Mercedes

Türkiye, İsviçre, Almanya ortak yapımı olan Sarı Mercedes, Adalet Ağaoğlu'nun kitabından sinemaya uyarlandı. Kara mizah türünün en başarılı örneklerinden biri olan film, 29. Antalya Film Festivalinde, En İyi Yönetmen Ödülünü kazandı.

9Şekerpare
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Şekerpare

Türk sinemasının duayen yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz'ın çektiği film 1983 yılında gösterime girdi. Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ ve Macit Koper gibi yıldız isimlerin yer aldığı Şekerpare, günümüzde de en çok izlenen yerli filmlerin başında geliyor.

10Banker Bilo
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Banker Bilo

Senaryosunu Sadık Şendil ile Yavuz Turgul'un yazdığı Banker Bilo, İlyas Salman'ın en çok izlenen filmlerinden biridir. Almanya'ya gitmek isterken kendini İstanbul'da bulan Bilo'nun trajikomik hikayesini anlatan filmin Imdb puanı 7.6

11Beş Parasız Adam
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Beş Parasız Adam

Listenin son sırasında Ali Şen, Sümer Tilmaç, Adile Naşit ve Ali Poyrazoğlu'nun rol aldığı, Beş Parasız Adam var. Osman F. Seden'in yazıp yönettiği film, 1980 yılında izleyicilerle buluştu.

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