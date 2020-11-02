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En İyi İlyas Salman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İlyas Salman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İlyas Salman, 14 Şubat 1954 tarihinde Malatya'nın Erguvan ilçesinde doğdu. Son sınıftayken Ankara Devlet Konservatuarından ayrıldı. Birçok aktör gibi oyunculuğa tiyatro ile başlayan aktör 50'den fazla sinema filminde rol aldı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen İlyas Salman filmlerini derledik.