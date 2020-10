En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İkinci Dünya Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Boy in the Striped Pyjamas (Çizgili Pijamalı Çocuk) Alman ve Yahudi bir çocuğun dostluğunu anlatan film, II. Dünya Savaşını anlatan en duygusal yapımlardan biri. ABD - İngiltere ortak yapımı olan yapımda çocuk oyuncular Asa Butterfield ve Zac Mattoon O'Brien'ın performansları izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.