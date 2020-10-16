En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İkinci Dünya Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
1 Eylül 1939 tarihinde başlayan İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945 tarihinde sona erdi. 6 yıl süren savaşta milyonlarca asker ve sivil hayatını kaybetti. Sinema tarihinde 2. Dünya savaşını anlatan yüzlerce film yapıldı. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen İkinci Dünya Savaşı filmlerini listeledik.
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1
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İkinci Dünya Savaşı filmleri kendi içerisinde birçok türe ayrılıyor. Nazileri ve Yahudi soykırımını anlatan filmlere kısaca ''Holokost Filmleri'' denir. Steven Spielberg imzası taşıyan ''Schindler'in Listesi'' başta olmak üzere başarılı birçok Holokost filmi çekildi. Bunun dışında casusların yaşadıklarını konu alan birçok ajan filmi de izleyici ile buluştu. Türk sinemasında II. Dünya Savaşını anlatan ilk film ise Serdar Akar tarafından çekilen Çiçero filmi oldu. Çiçero lakaplı Arnavut casusun yaşadıklarını konu edinen film 2019 yılında gösterime girdi.
2
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Life is a Beautiful (Hayat Güzeldir)
Roberto Benigni'nin yazıp yönettiği İtalyan yapımı Hayat Güzeldir, dünya çapında en çok izlenen savaş filmlerinin başında geliyor. Filmin başkarakteri Guido, oğlu ile birlikte toplama kampına gönderilir. Guido, film boyunca, yaşanan her şeyin bir oyundan ibaret olduğunu anlatır. En İyi Yabancı Oscar Ödülünün sahibi olan yapım, 1997 yılında gösterime girdi.
3
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Er Ryan'ı Kurtarmak
Gösterime girdiği yıl gişe rekorları kıran Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Matt Damon, Tom Hanks, Barry Pepper ve Adam Goldber'in rol aldığı yapım 1998 yılında 5 dalda Oscar ödülü kazandı.
4
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The Boy in the Striped Pyjamas (Çizgili Pijamalı Çocuk)
Alman ve Yahudi bir çocuğun dostluğunu anlatan film, II. Dünya Savaşını anlatan en duygusal yapımlardan biri. ABD - İngiltere ortak yapımı olan yapımda çocuk oyuncular Asa Butterfield ve Zac Mattoon O'Brien'ın performansları izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
5
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Fateless (Kadersizlik)
Macar yazar Imre Kertsz'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen Gyuri adlı bir çocuğun yaşadıkları anlatılıyor. 2005 yılında gösterime giren film Lajos Koltai tarafından çekildi.
6
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Piyanist
Polonya'nın en ünlü yönetmeni Roman Polanski'nin çektiği Piyanis, gelmiş geçmiş en çok izlenen II. Dünya Savaşı filmlerinden biri. Adrien Brody'nin Polonyalı piyanist Wladyslaw Szpilman'ı canlandırdığı Piyanist, uluslararası festivallerden toplam 52 ödül kazandı. 120 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapımın Imdb puanı ise 8.5
7
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Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi)
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun bir röportajında ''baş yapıtım'' olarak tanımladığı Soysuzlar Çetesi, 2009 yılında gösterime girdi. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Eli Roth, Michael Fassbender ve Christoph Waltz gibi yıldız isimler yer alıyor.
8
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Come and See (Gel ve Gör)
İkinci Dünya savaşını bir çocuğun gözünden anlatan yapım, II. Dünya Savaşı üzerine çekilmiş en sert filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Elem Klimov'un yazıp yönettiği film, Imdb Top 250 listesinin 119. sırasında yer alıyor.
9
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Der Untergang (Çöküş)
Adolf Hitler'in bir sığınakta geçirdiği son günleri anlatan yapım, sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Hitler'i canlandıran Bruno Ganz, birçok festivalde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü aldı. Almanya, Avusturya, İtalya ortak yapımı olan Çöküş, 2004 yılında gösterime girdi.
10
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Schindler'in Listesi
Steven Spielberg'in çektiği Schindler'in Listesi, yüzlerce Yahudi'nin hayatını kurtaran bir Nazi'nin hayatını mercek altına alıyor. 7 dalda Oscar ödülü kazanan yapım 8.9 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
11
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Pearl Harbor
7 Aralık 1941 tarihinde gerçekleşen Pearl Harbor saldırısını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor.