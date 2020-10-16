En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İkinci Dünya Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İkinci Dünya Savaşı filmleri kendi içerisinde birçok türe ayrılıyor. Nazileri ve Yahudi soykırımını anlatan filmlere kısaca ''Holokost Filmleri'' denir. Steven Spielberg imzası taşıyan ''Schindler'in Listesi'' başta olmak üzere başarılı birçok Holokost filmi çekildi. Bunun dışında casusların yaşadıklarını konu alan birçok ajan filmi de izleyici ile buluştu. Türk sinemasında II. Dünya Savaşını anlatan ilk film ise Serdar Akar tarafından çekilen Çiçero filmi oldu. Çiçero lakaplı Arnavut casusun yaşadıklarını konu edinen film 2019 yılında gösterime girdi.