En İyi İbrahim Tatlıses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Tatlıses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bir Kulum İşte Dram-Suç türündeki film 1988 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Hapisten kaçan Ferhat'ın (İbrahim Tatlıses) tek isteği memleketine dönmek ve sakin bir yaşam sürmektir. Urfa'ya dönünce bir iş bulur ve çalışmaya başlar. Bu esnada, intikam almak isteyen düşmanları her yerde Ferhat'ı aramaya başlar. Bir Kulum İşte filminin oyuncu kadrosunda Sibel Gökçe, Mehmet Ali Erbil ve Nil Ünal gibi ünlü isimler yer alıyor.