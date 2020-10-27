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GeriKültür Sanat En İyi İbrahim Tatlıses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Tatlıses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi İbrahim Tatlıses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Tatlıses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi İbrahim Tatlıses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Tatlıses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Müzik kariyeri boyunca yaklaşık 35 tane albüm çıkaran şarkıcı, 20'den fazla filmde de başrol oynadı. Kara Kız - Beni Yakma Gel Güzelim adlı plağı 1970 yılında çıkardı. Rol aldığı İlk film ise Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Ayağında Kundura oldu. Sizin için geçmişten günümüzde en çok izlenen İbrahim Tatlıses filmlerini listeledik.

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1
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İbrahim Tatlıses'in yönettiği ilk film, Hülya Avşar ile başrollerini paylaştığı Mavi Mavi oldu. 1985 yılında gösterime giren film izleyiciler tarafından beğenilince sonraki yıllarda Hülya Avşar ile birlikte birçok film çekti. Yaklaşık 20 yıl boyunca İbo Show'u sunan Tatlıses, birçok televizyon dizisinde de başrol oynadı. Fırat, Aşık Oldum ve Tetikçi Kemal, en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

2Aşıksın
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Aşıksın

Birbirlerine aşık bir çift ve onların peşine düşen silahlı bir kabadayının yaşadıklarını anlatan filmin senaryosunu Erdoğan Tünaş yazdı. Suç ve dram türündeki film, sonraki yıllarda birçok televizyon kanalında da yayımlandı.

3Ayrılık Kolay Değil
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Ayrılık Kolay Değil

Başrollerini İbrahim Tatlıses ile eski eşi Perihan Savaş'ın paylaştığı film, 1980 yılının en iddialı yapımlarından biri. Filmin oyuncu kadrosunda Neriman Köksal ve Hayati Hamzaoğlu gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

4Bir Kulum İşte
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Bir Kulum İşte

Dram-Suç türündeki film 1988 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Hapisten kaçan Ferhat'ın (İbrahim Tatlıses) tek isteği memleketine dönmek ve sakin bir yaşam sürmektir. Urfa'ya dönünce bir iş bulur ve çalışmaya başlar. Bu esnada, intikam almak isteyen düşmanları her yerde Ferhat'ı aramaya başlar. Bir Kulum İşte filminin oyuncu kadrosunda Sibel Gökçe, Mehmet Ali Erbil ve Nil Ünal gibi ünlü isimler yer alıyor.

5Dertli Dertli
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Dertli Dertli

İbrahim Tatlıses'in 'Haydar'' karakterini canlandırdığı film, yasak bir aşkı ve bunun sonucunda dağılan bir aileyi anlatıyor. Rejisörlüğünü İbrahim Tatlıses'in yaptığı filmin senaryosunu ise yakın arkadaşı Aydemir Akbaş yazdı.

6Gülümse Biraz
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Gülümse Biraz

Bilmeden, en yakın arkadaşının kız kardeşine aşık olan bir adamın yaşadıklarını konu alan film, 1986 yılında gösterime girdi. Filmin yapımcılığını İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş üstlendi.

7Gülüm Benim
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Gülüm Benim

İbrahim Tatlıses'in oynadığı birçok filmde olduğu gibi Gülüm Benim filminin senaryosu da Aydemir Akbaş'a ait. Derya Tuna'nın Cemile karakterini canlandırdığı yapım, imkansız bir aşkı anlatıyor.

8Hülya
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Hülya

1988 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil, Suzan Avcı, Diler Saraç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

9Sevdalandım
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Sevdalandım

''Urfalı'' (İbrahim Tatlıses) kör bir kızın hayatını kurtarır ve onu arkadaşlarıyla yaşadığı eve getirir. Birlikte doktora giderler ve ameliyat olduğu takdirde kızın gözlerinin açılacağını öğrenirler. Ne kadar çalışsalar da ameliyat parasını bir türlü toplayamazlar. Bunun üzerine yasa dışı işlere girişirler. 1984 yılında gösterime giren film, İbrahim Tatlıses'in en çok izlenen ve sevilen filmlerinin başında geliyor.

10Nasıl İsyan Etmem
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Nasıl İsyan Etmem

Zengin ve asi bir genç, bir cinayet işler. Suçu apartman kapıcısının üstüne atar. Babasının nüfuzunu da kullanan genç, kısa sürede temize çıkar. Zengin - fakir ayrımını sade bir dille anlatan filmde İbrahim Tatlıses'e Meral Orhonsay ve Kamran Usluer eşlik ediyor.

11Ayağında Kundura
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Ayağında Kundura

1978 yılında çekilen Ayağında Kundura, İbrahim Tatlıses'in oynadığı ilk filmdir. O dönem gösterime giren birçok yapımda olduğu gibi bu filmin de iki adı vardır. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde Ayağında Kundura - Ceylan ismiyle vizyona girmiştir.

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