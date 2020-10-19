En İyi İbrahim Çelikkol Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Çelikkol Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Muhteşem İkili 2018 yılında ekranlara gelen polisiye, aksiyon ve macera türündeki TMC yapım ve yapımcıları Erol Avcı ve Engin Sarıal tarafından ekranlara kazandırılan ilk bölümünden itibaren ses getiren bir dizi. Dizinin yönetmenliğini ise Çağatay Tosun üstleniyor. Dizide biri Anadolu diğeri ise Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube Komiseri olan Mert Berca ve Mustafa Kerim Can (MKC), bir uyuşturucu operasyonunda bir araya gelirler ve başarılı olurlar. Ama artık ikisinin de büyük bir düşmanları vardır ve bu düşmana karşıda birlikte savaşmak zorundadırlar. İbrahim Çelikkol’u, Barca rolünde izliyoruz.