En İyi İbrahim Çelikkol Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İbrahim Çelikkol Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk dizileri, senaryoları, başarılı yapımcı ve oyuncu kadroları ile çok sayıda insanı ekran başına çekiyor. Bu diziler arasında İbrahim Çelikkol en çok izlenen yapımlarda başrollerde izlemeye alıştığımız değerli oyuncular arasında. Sizler için en iyi İbrahim Çelikkol dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen İbrahim Çelikkol dizileri listesi ve önerilerini (2020) derledik.
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1
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İbrahim Çelikkol doğal oyunculuğu, karizması ve sportmen yapısı ile oldukça beğenilen yıldız oyunculardan. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İbrahim Çelikkol aynı zamanda eski bir profesyonel model. Basketbolla ilgilenen İbrahim Çelikkol, ligde oynamış ve genç milli olmuştur. Basketbol kariyerine son verdikten sonra oyunculuk konusunda eğitim alan İbrahim Çelikkol, Osman Sınav ile tanıştıktan sonra hayatında büyük bir dönüm noktası olmuştur. Pek çok beğenilen dizide İbrahim Çelikkol ismi göze çarpıyor.
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Doğduğun Ev Kaderindir
Doğduğun Ev Kaderindir, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ilk yayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan beğenilen bir televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Mehdi Usta karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ile Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir yer alıyor. Bu iki genç, başarılı ve yetenekli oyuncuya pek çok usta isim de dizide eşlik ediyor. Geniş bir kadrosu olan drama türündeki dizinin yönetmeni ise Çağrı Bayrak. Zengin bir aileye evlatlık verilen Zeynep’in iki ailesi arasındaki yaşamı ve Mehdi ile tanışması sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.
3
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İffet
2011-2012 yıllarında ekranlara gelen başrollerini İbrahim Çelikkol ile Deniz Çakır’ın üstlendiği beğeni kazanan ve ilgi ile izlenen bir televizyon dizisi. Romantik ve dram türündeki dizi, Gold Film yapımcılığında ekranlara geliyor. Dizinin yönetmeni ise Faruk Teber. İffet rolünde Deniz Çakır’ı; taksici Cemil rolünde ise İbrahim Çelikkol’u izliyoruz. Dizide karşısına çıkan her türlü zorluğa karşı sevdiği adam Cemil ile mutlu bir yuva kurmak isteyen İffet’in hayallerinin en inandığı ve güvendiği kişi olan Cemil tarafından darmadağın edilmesi konu ediliyor.
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Karadağlar
2010 yılında ekranlara gelen dizi usta ve İbrahim Çelikkol'unda bulunduğu başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile kısa zamanda en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Dram, Romantik türündeki dizide Erdal Özyağcılar başrolde etkileyici bir performans sergileyerek dizinin unutulmayan diziler arasına girmesini sağlıyor. Karadağlar'da, Halit Karadağ ve oğullarının hikayesi anlatılıyor. Yönetmenliğini Oğuzhan Tercan ile Volkan Kocatürk'ün yaptığı dizide Payidar Köyü'nde zengin ağalar ile fakir halk arasındaki uçurum, aile ilişkileri, sevgi, sadakat ve inanç dokunaklı bir şekilde işleniyor.
5
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Keskin Bıçak
2010 yılında ekranlara gelen romantik bir televizyon dizisi. Most Production şirketinin yapımcılığını üstlendiği dizinin, yönetmeni ise tecrübeli ve başarılı yönetmen Yasin Uslu. Dizide mutlu bir gecede başlayan fakat yaşanan bir olayla geçmişleri ile hesaplaşmak, kendilerini ve aşkı bulmak için Bursa'da yolları kesişen bir kadın ile iki erkeğin aşk ve intikam yüklü hikayeleri anlatılıyor. Dizide Hande Doğandemir, İbrahim Çelikkol, Pamir Pekin etkileyici performansları ile izleyicileri ekran başına çekiyor. Cüneyt Çalışkur ile Şebnem Dilligil oyuncu kadrosundaki usta isimler.
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Kördüğüm
Kördüğüm, 2015-2016 yıllarında ekranlara gelen dram ve romantik türde en çok izlenen İbrahim Çelikkol dizilerinden biri. Dizinin yapım şirketi Endemol Shine Türkiye, yapımcısı ise Hakan Eren. Dizinin yönetmen koltuğunda ise ünlü ve başarılı yönetmen Ömer Faruk Sorak yer alıyor. İbrahim Çelikkol “Ali Nejat” karakterini canlandırıyor. Ali Nejat, güçlü ve etkili bir iş adamı olarak dizide göze çarparken dizinin diğer başarılı başrol oyuncusu Belçim Bilgim ise idealist bir çocuk doktoru olan “Naz” karakteri ile ekranlara geliyor. Dizinin önemli oyuncularından biri de otomobil tutkunu ve hayalperest Umut rolüne bürünen Alican Ulusoy. Ali Nejat, Naz ve Umut’un çarpıcı hikayesi dizide.
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Merhamet
2013 yılında ekranlara gelen dram, romantik türdeki yapım,en çok izlenen İbrahim Çelikkol dizileri arasında göze çarpıyor. Dizide İbrahim Çelikkol’a ünlü ve başarıl güzel oyuncu Özgü Namal eşlik ediyor. Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen ve Kıvanç Kasabalı dizinin etkileyici oyuncu kadrosundaki önemli isimler arasında yer alıyor. Küçük bir kasabada yoksulluk ve zorluklarla geçen bir çocukluk sonrası başarılı bir avukat olan Narin’in ve ailesinin başından geçen dramatik ve ilginç olaylar dizide anlatılıyor. Narin’in eski çocukluk aşkı Fırat ile tekrar karşılaşması ise geçmişe doğru tekrar derin bir yolculuk yapmasına ve duygularının harekete geçmesine yol açacaktır.
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Muhteşem İkili
2018 yılında ekranlara gelen polisiye, aksiyon ve macera türündeki TMC yapım ve yapımcıları Erol Avcı ve Engin Sarıal tarafından ekranlara kazandırılan ilk bölümünden itibaren ses getiren bir dizi. Dizinin yönetmenliğini ise Çağatay Tosun üstleniyor. Dizide biri Anadolu diğeri ise Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube Komiseri olan Mert Berca ve Mustafa Kerim Can (MKC), bir uyuşturucu operasyonunda bir araya gelirler ve başarılı olurlar. Ama artık ikisinin de büyük bir düşmanları vardır ve bu düşmana karşıda birlikte savaşmak zorundadırlar. İbrahim Çelikkol’u, Barca rolünde izliyoruz.
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Reaksiyon
2014 yılında ekranlara gelen gerilim, aksiyon öğeleri ile sürükleyici bir televizyon dizisi. Onur Tan’ın yönetmenliğinde çekilen dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Erdal Beşikçioğlu, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur yer alıyor. İbrahim Çelikkol dizide ordudan atılan bir bordo bereli olan Oğuz karakterini canlandırıyor. Derin devlet dizisi olarak tanımlanan dizinin sloganı ise “Reaksiyon, güç dünyasını anlatacak” şeklinde.
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Seddülbahir 32 Saat
Seddülbahir 32 Saat; dram, savaş ve tarih türlerinde 2015 yapımı etkileyici bir televizyon dizisi. TRT’nin iddialı projelerinden biri olan Seddülbahir 32 Saat, yayınlandığı andan itibaren önemli bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Yapımcılığını Ahmet Okur’un üstlendiği dizinin yönetmeni ise Yasin Uslu. Dizide Çanakkale Savaşı’nda Seddülbahir’de gerçekleşen meydan savaşı ekranlara etkileyici ve gerçek tarihi kaynaklardan esinlenerek hazırlanan çarpıcı sahnelerle ekranlara geliyor. Başarılı ve yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol’u, dizide Mehmet rolünde izliyoruz.
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Siyah Beyaz Aşk
Siyah Beyaz Aşk dram, aksiyon ve romantik türünde 2017 yılında ekranlara gelen beğenilen bir dizi. Dizinin yapımcısı Ayşe Durmaz, yönetmeni ise Orkun Çatak ile Yasin Uslu. Dizide sevmeyi unutan, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat ile; kendini insanları iyileştirmeye adayan sevgi dolu bir yüreğe sahip başarılı bir kariyeri olan Aslı'nın yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirmeleri anlatılıyor. İbrahim Çelikkol, Ferhat Aslan; Birce Akalay ise Aslı Çınar rolü ile ekranlara geliyor.