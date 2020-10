En İyi Hyun Bin Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hyun Bin Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Crash Landing On You 2019-2020 yıllarında yayınlanan dizi, en yeni en çok izlenen Hyun Bin dizilerinin başında geliyor. Güney Kore yapımı dizide büyük bir şirketin varisi olan Yoon Se-Ri isimli kadının yamaç paraşütü yaparken çıkan fırtına sonucu kendini Kuzey Kore'de bulması ile olaylar başlıyor. Kendisini bulan Yüzbaşı Lee Jung-Hyeok ve askeri kadına yardımcı olurlar ve zamanla yüzbaşı ile kadın arasında tutkulu bir aşk başlar. Yüzbaşı rolündeki Hyu Bin, Memories of the Alhambra dizisinden sonra kaliteli bir yapımla hayranlarının karşısında.