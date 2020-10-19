En İyi Hyun Bin Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hyun Bin Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Snow Queen Hyu Bin ile Sung Yu-Ri'nin başrollerini paylaştığı beğeni kazanan bir Güney Kore dizisi. KBS2 kanalında 2006 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 16 bölüm olarak izleyicilerle buluştu. Dram ve romantik türdeki dizinin yönetmeni Lee Hyeong Min, senaristi ise Kim Eun-Hee ile Yoon Eun Gyeong. Dizide 17 yaşındaki Tae Woong bir matematik dahisidir. En iyi arkadaşı ve sevgilisi kendisini en çok seven iki insandır. En iyi arkadaşı bir yarışmada yenilir ve intihar eder. Bu zamanlarda küçük bir kızla tanışır. 25 yaşına geldiğinde ise üçüncü sınıf bir boksördür ve Bo Ra ile tekrar karşılaşır.