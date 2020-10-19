En İyi Hyun Bin Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hyun Bin Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son yıllarda özellikle gençlerin en fazla izledikleri dizi filmler arasında Güney Kore yapımları ön plana çıkıyor. Bu popüler dizilerin karizmatik erkek oyuncularından biri de Hyun Bin. İşte En iyi Hyun Bin dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen Hyun Bin dizileri listesi ve önerisi (2020) rehberi.
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1
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Güney Kore dizileri, aşkı, tutkuyu, macerayı en etkileyici şekilde izleyicilere yansıtan yapımlar. Son yıllarda bu dizilerde romantizm yanında askeri ve fantastik konularda ağırlık kazanmaya başladı. Nefes kesici sahneleri ile tek solukta izleyebileceğiniz Hyu Bin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı diziler mutlaka izlenmesi tavsiye edilen diziler arasında göze çarpıyor. Hyu Bin, ismi karizma, yakışıklılık ve yetenek ile birlikte anılıyor. Çok sevilen ve beğenilen oyuncuya dair rol aldığı tüm dizi ve projeler internet üzerinden en çok araştırılanlar arasında bulunuyor.
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Bodyguard
Bodyguard; Hyu Bin'in 14 Eylül 2003 yılında ekranlara gelen sevilen dizileri arasında yer alıyor. KBS2'de yayınlanmaya başlayan dizi 22 bölüm devam etmiştir. Dizide Hyu Bin'e Lim Eun-Kyung, Han Go-Eun gibi başarılı ve yetenekli oyuncular eşlik etmektedir.
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Crash Landing On You
2019-2020 yıllarında yayınlanan dizi, en yeni en çok izlenen Hyun Bin dizilerinin başında geliyor. Güney Kore yapımı dizide büyük bir şirketin varisi olan Yoon Se-Ri isimli kadının yamaç paraşütü yaparken çıkan fırtına sonucu kendini Kuzey Kore'de bulması ile olaylar başlıyor. Kendisini bulan Yüzbaşı Lee Jung-Hyeok ve askeri kadına yardımcı olurlar ve zamanla yüzbaşı ile kadın arasında tutkulu bir aşk başlar. Yüzbaşı rolündeki Hyu Bin, Memories of the Alhambra dizisinden sonra kaliteli bir yapımla hayranlarının karşısında.
4
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Friend, Our Legend
İlk bölümü 27 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Hyu Bin, Kim Min-Joon, Seo Do-Young, Lee Si-Eon ve Wang Ji Hye yer alıyor. Beğenilen Güney Kore Televizyon dizisi, 20 bölümden oluşuyor. Munhwa Broadcasting Corporation kanalında yayınlanan dizinin yaratıcısı ise Kwak Kyung-Taek. Dizide bir arkadaş grubunun büyüdükçe farklı yön alan hayatları ve yollarının çelişkili bir biçimde kesişimi ve akabinde yaşanan ilginç olaylar anlatılıyor.
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Hyde, Jekyll, Me
Dizinin IMDb puanı 6.9. 2015 yılında yayına giren dizi 20 bölüm devam etmiştir. Psikolojik, dram ve romantik türdeki dizi Hyun Bin'in rol aldığı en çok izlenen diziler arasında bulunuyor. Dizinin yönetme koltuğunda Jo Young-Gwank ile Park Shin-Woo varken senaristliğini ise Lee Choong-Ho ile Kim Ji-Woon üstleniyor. Dizi, çoklu kişilik bozukluğu olan bir Lunapark müdürü ile Lunapark'ın sirk bölümünde çalışan bir kadın arasındaki ilişkiyi konu alıyor.
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Ireland
İrlanda, 2004 yılında MBC kanalında ekranlara gelen Güney Kore Televizyon dizisi. Dizide Hyu Bin, Lee Na-Young, Kim Min-Joon ve Kim Min-Jung oyunuyor. Dizi, En Yeni TV Yönetmeni dalında Baeksang Sanat ödülüne layık görüldü. Dizi, en çok izlenen Hyu Bin dizileri arasında, izlenmesi öneriliyor.
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Memories of The Alhambra
2018-2019 sezonunda yayınlanmaya başlayan dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Dizi, en iyi Hyu Bin dizileri arasında gösterilirken genç oyuncunun şöhretini artırdı. Dizinin IMDb puanı ise 7.9. Fantastik, dram, aksiyon ve romantik türdeki dizinin yönetmeni Ahn Gil-Ho, senaristi ise Song Jae-Jung. Konusu ve işlenişi ile diğer Kore dizilerinden ayrılan yapımda, heyecan giderek tırmandırılıyor. Dizi, Yoo Jin Woo adlı bir yazılım şirketi başkanının aldığı bir mail üzerine İspanya'nın Granada şehrine yeni bir oyun için gitmesi ile gelişen olaylar anlatılıyor.
8
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My Name Is Kim Sam Soon
Dizi, Ji Soo-Hyun'un 9 Mart 2004 yılında yayınlanan aynı isimli internet romanına dayanan Hyu Bin'in rol aldığı bir Güney Kore televizyon dizisi. Jung Ryeo-Won ile Daniel Henney dizinin diğer başarılı oyuncuları. 16 bölüm olarak yayınlanan dizi MBC kanalıda ekranla geldi ve kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu. Dizide sevgilisi tarafından aldatılan ve terk edilen Kim Sam Soon'un başından geçen komik ve romantik olaylar ekranlara geliyor.
9
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Secret Garden
SBS kanalında yayınlanan 2010 yapımı bir Hyu Bin'in başrolünde oynadığı beğenilen bir Güney Kore televizyon dizisi. Hyun Bin, Kim Joo-Won; Ha Ji-won ise Gil Ra-Im karakterlerini başarılı bir performans ile canlandırıyor. Drama türündeki dizinin yazarı Kim Eun-sook, yönetmeni ise Shin Woo-chul ve Kim Hyuk-chan. Dizi, 20 bölümden oluşuyor. Dizi, dublör olan Gil Ra-Im ile üst düzey bir alışveriş merkezi CEO'su olan Kim Joo-Won arasındaki fantastik bir Cindirella hikayesini ekranlara aktarıyor.
10
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Snow Queen
Hyu Bin ile Sung Yu-Ri'nin başrollerini paylaştığı beğeni kazanan bir Güney Kore dizisi. KBS2 kanalında 2006 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 16 bölüm olarak izleyicilerle buluştu. Dram ve romantik türdeki dizinin yönetmeni Lee Hyeong Min, senaristi ise Kim Eun-Hee ile Yoon Eun Gyeong. Dizide 17 yaşındaki Tae Woong bir matematik dahisidir. En iyi arkadaşı ve sevgilisi kendisini en çok seven iki insandır. En iyi arkadaşı bir yarışmada yenilir ve intihar eder. Bu zamanlarda küçük bir kızla tanışır. 25 yaşına geldiğinde ise üçüncü sınıf bir boksördür ve Bo Ra ile tekrar karşılaşır.
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Worlds Within
Dizinin başrollerinde sevilen oyuncu Hyun Bin var. Hyu Bin'e başarılı oyuncu Song Hye-Kyo eşlik ediyor. 2008 yılından ekranlara gelen bir Güney Kore Televizyon dizisi. Dizide iki TV direktörünün çalışmaları ve yaşadıkları romantizm gerçekçi bir bakış açısıyla ekranlara geliyor. Yayıncılık sektöründeki kişilerin şahsi ve profesyonel yaşamlarına odaklanan etkileyici bir yapımdır.