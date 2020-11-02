En İyi Hugh Jackman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hugh Jackman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hugh Jackman, 12 Ekim 1968 tarihinde Avustralya'nın başkenti Sydney'de doğdu. Tam adı Hugh Michael Jackman'dır. İlk kez Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) adlı tiyatro oyununda rol aldı. Oynadığı ilk sinema filmin adı ise Paperback Hero'dur. Geçmişten günümüze kadar en çok izlenen Hugh Jackman filmleri hangileri? Sizin için listeledik.
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1
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Avustralya şövalye nişanına sahip olan aktör, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Tony En İyi Erkek Müzikal Başrol Oyuncusu Ödülü, Empire En iyi Erkek Oyuncu Ödülü ve Bambi Eğlence Ödülü. Hugh Jackman'ın rol aldığı ilk dizi projesi 1993 yılında başlayan ve 4 yıl boyunca devam eden The Man From Snowy Rider adlı yapımdır. Bunun dışında Viva Laughlin, Corelli ve An Aussie Goes Bolly, başrol oynadığı dizi projeleri arasında yer alıyor.
2
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Swordfish (Kod Adı: Kılıç Balığı)
Swordfish, zengin oyuncu kadrosu ve ters köşe yapan senaryosuyla 2001 yılının en beğenilen filmlerinden biri oldu. Hugh Jackman'ın hacker Stanley Stanley Jobson'a hayat verdiği filmde, yıldız oyuncuya John Travolta, Halle Berry ve Sham Shepard gibi yıldız isimler eşlik ediyor.
3
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Avustralya
Güzel oyuncu Nicole Kidman'ın ''Lady Sarah Ashley'' karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann oturuyor. Romantik bir aşk hikayesini eşsiz Avustralya manzaraları eşliğinde anlatan filmin Imdb puanı 6.6.
4
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Van Helsing
Hugh Jackman'ın vampir avcısı Van Helsing'e hayat verdiği film 2004 yılında vizyona girdi. Stephen Sommers'ın yazıp yönettiği yapımda Kate Beckinsale, David Wenham ve Richard Roxburgh da oynuyor.
5
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X-Men Origins: Wolverine
150 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen X Men Başlangıç: Wolverine, Logan'ın Weapon X projesine katılma sürecini anlatıyor. Hugh Jackman'a People's Choice Favori Erkek Aksiyon Yıldızı Ödülü getiren yapım, bilim-kurgu aksiyon türünün en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor.
6
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Prestij
Christopher Nolan imzası taşıyan Prestij'de rekabet halindeki iki illüzyonistin gerilim dolu öyküsü anlatılıyor. Sürpriz finaliyle unutulmaz arasında yer alan film, dünya çapında 110 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.
7
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X Men: Birinci Sınıf
Kadrosunda Kevin Bacon, Michael Fassbender ve James McAvoy'un yer aldığı film, dünya genelinde yaklaşık 355 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. ABD- İngiltere ortak yapımı olan film hem görsel efektleri hem de nefes kesen aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin beğenisini topladı. Ülkemizde de 400'den fazla sinema salonunda gösterime giren filmi Imdb puanı 7.7
8
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Les Miserables (Sefiller)
Victor Hugo'nun ölümsüz eserinden uyarlanan film, Hugh Jackman'a Altın Küre Müzikal Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülünü kazandırdı. ABD - İngiltere ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor.
9
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Logan
En Çok İzlenen Filmler Listesinin 216. sırasında yer alan Logan, yönetmenliğini James Mangold üstlendi. Filmin çekimleri Amerika'nın New Mexico eyaletinde gerçekleştirildi.
10
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Prisoners (Tutsak)
Kızları kaçırılan iki ailenin yaşadığı kabus dolu anları anlatan filmin kadrosunda Jake Gyllenhaal, Maria Bello ve Mellisa Leo yer alıyor. Dennis Villeneuve'nin yönettiği Prisoners filminin Imdb puanı 8.1
11
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X-Men: Geçmiş Günler Sürecek
Serinin 7. filminde Halle Berry ve Jennifer Lawrance gibi yıldızlar da oyuncu kadrosuna katıldı. Sayıları iyice azalan mutantların hayatta kalmak için yaptıkları zaman yolculuğunu anlatan film 2014 yılında vizyona girdi. Jennifer Lawrance sergilediği performansla Teen Choice En İyi Bilim Kurgu/Fantastik Film Kadın Oyuncusu Ödülüne layık görüldü.