En İyi Hugh Jackman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hugh Jackman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Avustralya şövalye nişanına sahip olan aktör, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Tony En İyi Erkek Müzikal Başrol Oyuncusu Ödülü, Empire En iyi Erkek Oyuncu Ödülü ve Bambi Eğlence Ödülü. Hugh Jackman'ın rol aldığı ilk dizi projesi 1993 yılında başlayan ve 4 yıl boyunca devam eden The Man From Snowy Rider adlı yapımdır. Bunun dışında Viva Laughlin, Corelli ve An Aussie Goes Bolly, başrol oynadığı dizi projeleri arasında yer alıyor.