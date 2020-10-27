En İyi Hrithik Roshan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hrithik Roshan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kaho Naa... Pyaar Hai (2000) Gösterime geldiği yıl en çok hâsılat yapan filmdir. Yeşilçam filmlerini anımsatan filmde Rohit (Roshan) yoksul bir şarkıcıdır. Zengin ve güzel bir genç kız olan Sonia bir görüşte Rohit’e aşık olur. Rohit’in ünlü bir şarkıcı olması için elinden geleni yapar. Bu sırada Rohit’in polisle başı derde girer.