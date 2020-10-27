En İyi Hrithik Roshan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hrithik Roshan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hrithik Roshan, Hint sineması Bollywood’un dünya sinemasına kazandırdığı isimlerden biridir. Birçok farklı karakteri başarıyla canlandırması ve dans yeteneğiyle filmlerin aranan baş aktörlerinden biridir. Rol aldığı bazı filmler gişede başarısız olsa da oyunculuk performansı her zaman takdir edilmiştir. Hrithik Roshan’ın akıllarda kalan en iyi filmlerini sizler için derledik.
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1
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Hrithik Rakesh Roshan 1974 Mumbai, Hindistan doğumludur. Sinemacı bir aileden gelmenin avantajıyla daha çocuk yaşta kameraların karşısına geçmiştir. Kekeme sorunu ve skolyoz teşhisi onu hiçbir zaman yıldırmadı. Özel derslerle ve tedavilerle çok iyi bir dansçı ve aktör oldu.
2
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Dhoom 2 (2006)
Bay A (Hrithik Roshan), becerikli bir hırsızdır. Kraliçenin tacını çalarak, bütün dikkatleri üzerine çeker. Film, Bay A ile onu yakalamakla görevli Dixit (Abhishek Bachchan) arasında geçiyor.
3
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Fiza (2000)
Polisiye gerilim filminde Hrithik Roshan kötü adam rolünü oynuyor. Amaan ( Hrithik Roshan ) 1993 Bombay isyanları sırasında ortadan kaybolmuştur. Kız kardeşi Fiza (Karisma Kapoor) ve annesi Nishatbi (Jaya Bachchan), bir gün geri döneceği umuduyla çaresizce beklerler. Fiza, altı yıl sonra kardeşini aramaya karar verir. Onu bulduğunda da terörist bir gruba katıldığını öğrenir.
4
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Jodhaa Akbar (2008)
Romantizm türündeki film 16. yüzyıl Babür İmparatorluğu döneminde geçiyor.Roshan Babür İmparatoru Celal-üd-din Muhammed Akbar’ canlandırıyor. İki krallığın selameti için Akbar, Ajmer'li Raja Bharmal'ın kızı Jodhaa ile nişanlanır. Fakat bu diğer krallıkların tepkisini çeker.
5
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Kaho Naa... Pyaar Hai (2000)
Gösterime geldiği yıl en çok hâsılat yapan filmdir. Yeşilçam filmlerini anımsatan filmde Rohit (Roshan) yoksul bir şarkıcıdır. Zengin ve güzel bir genç kız olan Sonia bir görüşte Rohit’e aşık olur. Rohit’in ünlü bir şarkıcı olması için elinden geleni yapar. Bu sırada Rohit’in polisle başı derde girer.
6
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Koi ... Mil Gaya (2003)
Film, bilimkurgu ve romantizm türündedir. Rohit (Hrithik Roshan) zihinsel engelli olarak doğar. Annesi, onu doğduğu kasabaya götürür. Rohit, Nisha (Preity Zinta) ve Raj (Rajat Bedi) ile arkadaş olur. Bu üçlü, Rohit’in babasının eski bilgisayarıyla uzaylıları çağırırlar.
7
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Krrish (2006)
Film, bilimkurgu, fantastik türündedir. Krishna (Roshan) üstün yetenekleri olan biridir. Fakat ailesine söz verdiğinden bunu gösteremiyor. Bir olay sonrasında bir maske takarak ve ceketini ters giyerek “Krrish” karakteriyle yeteneklerini iyi yönde kullanmaya başlar.
8
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Lakshya (2004)
Film 1999 Kargil Savaşı sırasında bir gencin karakter gelişimi ve değişimi üzerine yoğunlaşıyıor. Karan ( Hrithik Roshan), hayatta hiçbir amacı ve hedefi olmayan bir gençtir. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Askeri Akademiye yazılır. Fakat disiplin sorunları nedeniyle atılır. Bunu gururuna yediremeyen Karan, geri döner ve teğmen olarak mezun olur.
9
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Mujhse Dosti Karoge (2002)
Romantik drama türündeki film, Hindistan’da olmasa da dünya genelinde başarı elde etmiştir. Raj ( Hrithik Roshan ), Pooja ( Rani Mukerji ), ve Tina ( Kareena Kapoor ) çocukluk arkadaşlarıdır. Tina her zaman Raj’a ilgi duymuş ve onu beğenmektedir. Pooja da ilgi duymakta ama bunu gizlemektedir. Raj, ailesinin iş durumu nedeniyle İngiltere’ye yerleşir. Tina’ya sürekli yazacağına dair söz verir.
10
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Uçurtma (2010)
Jay Ray (Hrithik Roshan), Nevada’da dans öğretmenidir. Göçmen kadınların yeşil kart alabilmeleri için onlarla sahte evlilik yapmaktadır. Bu sahte evlilikleri başına iş açacaktır.
11
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Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)
Aile draması türündeki film, dünya çapında en yüksek hasılatı yaptı. Raichand ailesi zengin ve son derece geleneklerine bağlı bir ailedir. Rahul ve Rohan adında iki oğulları vardır. Rahul, yurt dışındaki eğitimini bitirerek evine döner. Anjali isminde bir kıza aşık olur. Aşkının karşılık gördüğünü anlayınca evlenmeye karar verir. Fakat Anjali’nin orta halli bir aileden gelmesi sorundur.