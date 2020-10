En İyi Hollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amerika’nın Los Angeles eyaletinin kuzeybatısında yer alan özel semtlerden biridir. Dünya üzerinde ünlü olan Amerikan filmlerinin çoğu burada çekilmiştir. Hollywood’un kendine has dokusu ve atmosferi ile bütün dünyada bilinen bir yer haline gelmiştir. Aynı zamanda Hollywood çok sevilen filmlerin çekildiği sinema stüdyolarına, ünlü film yıldızlarına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda film yıldızı Hollywood’da yaşamaktadır. Hollywood tarihi oldukça gariptir. Önce Amerikan filmleri New York’ta çekilirken sonradan filmler Hollywood’a taşınmışlardır. O dönemde Hollywood’da film yapımcıları Edison’a kameranın mucidi olmasından dolayı yüklü miktarda para ödemeleri gerektiği için sırayla film yapımcıları Edison’un yapımcıları Hollywood’a kaçmıştır. Meksika’ya yakın olması sebebiyle Hollywood seçilmiştir. Bunun üzerine tüm bilinen en güzel filmlerin her biri burada ortaya çıkmıştır. Hollywood her zaman teknolojiyi önce kullanan ve kendine has tarzı bulunan filmleri ortaya koymuştur. İşte özellikle son 10 senenin ve tüm zamanların en çok izlenen Hollywood filmleri listesi.