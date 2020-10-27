En İyi Hollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Amerikan sinemasının ve film yıldızlarının özdeşleştiği yer olan Hollywood film endüstrisini elinde tutmaktadır. Hollywood filmleri Hollywood yıldızları tüm dünyada bilinmektedir. En iyi Hollywood filmleri hangileridir? İşte yeni ve en eski en çok izlenen Hollywood filmlerinin listesi.
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1
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Amerika’nın Los Angeles eyaletinin kuzeybatısında yer alan özel semtlerden biridir. Dünya üzerinde ünlü olan Amerikan filmlerinin çoğu burada çekilmiştir. Hollywood’un kendine has dokusu ve atmosferi ile bütün dünyada bilinen bir yer haline gelmiştir. Aynı zamanda Hollywood çok sevilen filmlerin çekildiği sinema stüdyolarına, ünlü film yıldızlarına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda film yıldızı Hollywood’da yaşamaktadır. Hollywood tarihi oldukça gariptir. Önce Amerikan filmleri New York’ta çekilirken sonradan filmler Hollywood’a taşınmışlardır. O dönemde Hollywood’da film yapımcıları Edison’a kameranın mucidi olmasından dolayı yüklü miktarda para ödemeleri gerektiği için sırayla film yapımcıları Edison’un yapımcıları Hollywood’a kaçmıştır. Meksika’ya yakın olması sebebiyle Hollywood seçilmiştir. Bunun üzerine tüm bilinen en güzel filmlerin her biri burada ortaya çıkmıştır. Hollywood her zaman teknolojiyi önce kullanan ve kendine has tarzı bulunan filmleri ortaya koymuştur. İşte özellikle son 10 senenin ve tüm zamanların en çok izlenen Hollywood filmleri listesi.
2
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Artist
1920’li senelerin sonuna doğru Hollywood sinemasını kökten değiştirecek olan teknolojik bir gelişme yaşanmıştır. O güne kadar sinemada ses kullanılmamasına karşı ilk kez bu film ile “henüz bir şey duymadınız” repliğiyle birlikte ses sinemaya dâhil oldu ve film çok sayıda ödül aldı.
3
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Boyhood
Kısa zaman önce boşanan çift olan Olivia ve Mason’ının hikâyesinin anlatıldığı filmdir. Bu çiftin tek çocukları ise artık anne babasının birlikte yaşamayacağına ve yeni hayatına alışması gerekmektedir. Bu süreç 6 yaşından başlayarak 12 sene kadar sürecektir.
4
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Er Ryan’ı Kurtarmak
Dört çocuğunun annesi olan kadın İkinci Dünya Savaşı sırasında oğullarından üçün kaybeder. Annenin artık tek istediği şey yaşayan tek oğlunun savaştan sağ bir şekilde dönmesidir. Başkan annenin yakarışlarına karşılık verir ve ne olursa olsun Er Ryan’ın kurtulması için emir verir.
5
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Esaretin Bedeli
Red ve Andy isimli iki mahkûmun hapishanede kurmuş oldukları dünyanın hikâyesinin anlatıldığı filmdir. Başarılı bir genç banker olan Andy eşi ve eşinin sevgilisini öldürdüğü suçundan yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edilir. Shawsank Hapishanesinde tecavüz, işkence, dayak gibi her durum yaşanır. Andy tüm bunlara rağmen iyimser ve hayata bağlı biridir.
6
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Inception
Dom Cobb oldukça yetenekli bir hırsızdır. Cobb’un uzmanlık alanı ise zihnin en savunmasız olduğu zaman olan rüya görme sırasında bilinçaltı derinliklerinde yer alan önemli sırları çalmaktır. Cobb’daki bu yetenek casusların dünyasında aranan biri olmasına neden olmuştur.
7
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La La Land
Yolları birbiriyle kesişen iki kişinin hikâyesini anlatan filmdir. Yaşamlarında yön bulabilmek için iki tutku dolu insan olan Mia ve Sebastian yolları, Los Angeles’ta sıkışık bir trafikte bir gün kesişmiştir. İki kişi de sanat tutkunudur ve hayallerini gerçekleştirmek için yolda ilerlemektedir.
8
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Ucuz Roman
Hayatlarına hareket gelmesini isteyen genç ve küçük olup birbirlerine aşık olan çift soygunculuk yapar. Bu çiftin başlarına gelen ilginç olayların anlatıldığı kült bir filmdir.
9
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Whiplash
Müzisyen olan bir gencin hikâyesini anlatan filmdir. Küçük yaşlarından beri bateri çalan Adrew bu işte tam olarak usta olmak istemektedir. En iyi müzik okullarından biri olan üniversiteye girer ve var gücüyle antrenman yapar. Okuldaki en sert olan hocalardan birinin dikkatini çeker ve bu sayede yarışmalara hazırlanır.
10
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Seven
Seri cinayetler işleyen katilin peşine düşmüş olan iki dedektifin öyküsünün anlatıldığı filmdir. Bu seri katil kurbanlarını 7 ölümcül günahı işleyen kişilerden seçmektedir. İki polis dedektifi de seri katilin peşindedir.
11
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Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
Dünyanın kaderini değiştirebilecek bir yüzükten kurtulabilmenin mücadelesini anlatan fantastik, efsanevi bir film serisinin ilkidir. Orta Dünya’da yıllar öncesinde üretilen bu yüzük üretildiği topraklara kandan başka hiçbir şey getirmemektedir.