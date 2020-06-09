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GeriKültür Sanat En İyi Hint Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hint Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Hint Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hint Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Hint Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hint Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hint filmleri dünyaca ünlü filmlerden oluşmaktadır. Özellikle Hintli aktörlerin çekmiş olduğu bu filmler hem dram yüklü hem de aksiyon yüklü filmlerden oluşmaktadır. Hint filmlerini seven film severler ise internetten bu filmlerin araştırmasını yapmaktadırlar. Kullanıcılar en iyi Hint filmleri şeklinde araştırma yapmakta ve bu filmlerin IMDb puanlarına da bakmaktadırlar. Peki, en iyi Hint filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Hint filmleri listesi ve önerisi nedir? İşte izleyebileceğiniz en iyi Hint filmleri.

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1
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Hint filmleri dünyada en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Hintli aktörlerin yazıp yönettiği bu filmler senaryosu da oldukça iyi ve dünya çapında ün sağlamayı başarmış olan filmlerdir. Hint filmleri online film izleme platformlarından en çok araştırılan filmler arasında yer almaktadır. Bollywood'un en iyi Hint filmlerini oluşturduğumuz bu listede mutlaka izlemediğiniz filmler olacaktır.

2
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Gerçek yaşanmış hikayelerden alınan bu filmler senaryosu da gelişmiş ve oyuncuları da oldukça başarılıdır. Hint filmleri dram ve duygusal alanında bolca çekilmiş olan filmler...

3Lust Hikayeleri
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Lust Hikayeleri

Lust hikayeleri 2018 yapımlı bir sinema filmidir. Lust hikayeleri oldukça etkileyici Hint filmleri arasında yer almaktadır. Filmin IMDb puanı ise 6.5'dir.

4Yeh Ballet
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Yeh Ballet

2020 yapımlı olan bu film Hint filmleri arasında kısa sürede yer almayı başarmış en iyi filmler arasında gösterilmektedir. Yeh Ballet balet olan bir Hintli çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Yeh Ballet 7.6 IMDb puanına sahiptir.

5Barfi Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur
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Barfi Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur

Bir aşk filmi olan bu film 2012 yılında beyaz perdeye ortaya çıkmıştır. Filmde ana karakter Shruti'dir. Ghos adında bir kıza aşık olur. Kızı etkilemek için elinden gelen her şeyini ortaya koyacaktır.

6PK
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PK

PK 2014 yapımlı bir Hint filmidir. Bilim kurgu alanında çekilmiş en iyi Hint filmleri arasında yer alan bu film ünlü Hintli aktör Aamir Khan'ın başrolde olduğu bir filmdir.

7Pink
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Pink

Pink 2016 yılında beyaz perdede gösterime girmiş bir Hint filmidir. Pink gerilim alanında çekilmiş en iyi Hint filmi örneklerindendir.

8Article 15
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Article 15

2019 senesinde çekilmiş olan bu film beyaz perdede en sevilen Hint filmlerinden biri olmuştur. IMDb puanı 8.2 olan bu Hint filmi dram kategorisinde çekilmiştir. Polis memurunun 3 tane genç kızının kaçırılma olayını anlatan ve mücadelesini yansıtan bir filmdir.

9Guilty
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Guilty

Suçlu en çok izlenen Hint filmleri arasındadır. 2015 senesinde yapılmış olan bu film dram ve gerilim alanında çekilmiştir. Esrarengiz bir şekilde öldürülen ailenin yürütülen soruşturmasını anlatan bir Hint filmidir.

10Super Deluxe
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Super Deluxe

2019 yapımlı olan bu film gerilim kategorisinde çekilmiş bir Hint filmidir. Super Deluxe usta Hint oyuncuların başrolü paylaştığı ve en çok izlenen tavsiye edilen Hint filmleri arasında yer almaktadır.

11Taare Zameen Par
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Taare Zameen Par

2007 yapımlı olan bu Hint filmi usta oyuncu Aamir Khan'ın başrolünde olduğu bir filmdir. Taare Zameen Par dram kategorisinde çekilmiş en iyi filmlerden biridir. Derslerinde sürekli dışlanan ve okul ortamında istenmeyen bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır.

12Dangal
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Dangal

2016 yapımlı olan bu Hint filmi 8.4 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Bollywood alanında çekilmiş en iyi biyografik filmleri arasında gösterilen bu Hint filmi mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir.

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