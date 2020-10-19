En İyi Hint Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hint Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ülkemizde yabancı dizi hayranlığı giderek artmaktadır. Hint dizileri de ülkemizde en çok sevilen yabancı diziler arasında yer almaktadır. Gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusu itibari ile Hint dizileri ülkemizde de yayınlanan diziler arasındadır. Hint dizileri oldukça sürükleyici bir konusu olan dizilerdir. Hal böyle olunca izleyici tarafından tutulmaktadır. Peki, en çok izlenen en iyi Hint dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş en iyi Hint dizileri nelerdir? İşte, en iyi Hint dizileri listesi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hint dizileri ülkemizde popüler haline gelmiştir. 2020 yılı itibari ile Hint dizilieri takip edilmekte ve beğenilmektedir. Yüksek reyting rekorları kıran bu Hint dizileri kısa sürede içerisinde geniş izleyici kitlesine de ulaşmıştır. Türkiye'nin en çok sevilen yabancı dizileri arasında yer alan Hint dizileri oyuncuları da ülkemizde meşhurdur. Hint dizileri oyuncu kadrosu ile her yıl yayınlanan ve yeni sezonu çekilen dizilerdendir. Hindistan'ın en beğenilen dizileri ülkemizde de popülerdir. Bu yazımıza ise en sevilen Hint dizilerini sizler için derledik.
2
Abone Ol
Breathe
2018 yapımlı bir Hint dizisi olan Breathe, suç, gerilim ve aksiyon alanında çekilmiş Hint dizilerinden bir tanesidir. Breathe dizisi 8.5 IMDb puanına sahip bir dizidir. Bundan dolayı yüksek bir izleyici kitlesi bulunur.
3
Abone Ol
Delhi Crime
2019 yapımlı Hint dizisi Delhi Crime suç ve dram yüklü bir dizidir. Hint dizileri arasında en beğenilen diziler arasında olan Delhi Crime Netflix platformunda da yayınlanan bir dizidir.
4
Abone Ol
Flames
2018 yapımlı Flames filmi 9.3 IMDb puanına sahip olarak oldukça iddialı ve beğenilen bir dizi olduğunu kanıtlamıştır. Flames romantik ve komedi türünde çekilmiştir. Aşka inancı konu edinmiş bu dizi izlenmeye değer bir dizidir.
5
Abone Ol
Ghoul
Ünlü Hint dizilerinden birisi olan Ghoul dizisi 7.2 IMDb puanına sahiptir. Ghoul Netflix platformunda da yayınlanmaktadır. Korku dizisi olan Ghoul korku kategorisinde dizi ve film sevenlerin en çok tercih ettiği dizilerden bir tanesidir.
6
Abone Ol
Humsafar
Muhteşem bir Hint dizisi olan Humsafar ünlü Hint oyuncu Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı bir dizidir. Dram ve romantik türünde çekilmiş bu dizi 9.0 IMDb puanına sahiptir. Aynı zamanda 2019 yapımlı bir dizidir.
7
Abone Ol
Kota Factory
En çok beğenilen Hint dizileri arasında Kota Factory dizisi yer almaktadır. Kota Factory dizisi en komik Hint dizilerinden biridir. 2019 yılında gösterime girmiştir ve ülkemizden de takip edilen bir dizidir.
8
Abone Ol
Lust Stories
Son yıllara damgasına vurmayı başarmış bir Hint dizisi olan Lust stories dizisi 2018 yapımlı bir Hint dizisidir. Ülkemizden de takip edilen bu Hint dizisi dram alanında çekilmiş bir dizidir. Bundan ötürü Hint dizileri arasında en çok beğenilen ve sevilen diziler arasındadır.
9
Abone Ol
Mirzapur
Para kazanmayı bir halı ihracatına bağlayan bir grubun hikayesini anlatan Mirzapur filmi miras kavgasını da konu edinen Hint dizilerindendir. Aksiyon türünde dizi sevenler için Mirzapur son derecede güzel bir dizidir.
10
Abone Ol
Sacred Games
8.8 IMDb puanına sahip olan Hint dizileri arasında yer alan Sacred Games 2020 yılında da en çok beğenilen Hint dizilerinden biri olmuştur. Son yıllarda iyice popüler haline gelmiş olan bu dizi aksiyon ve suç türünde çekilmiş bir Hint dizidir.
11
Abone Ol
Smoke
Smoke'da 2018 yılında gösterime girmiş 2019 yılında ise bitirilmiş bir Hint dizisidir. Gerilim dalında çekilmiş en güzel örneklerden birisi olan Smoke dizisi beğenilmiş bir dizidir.