En İyi Hbo Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hbo Kanalı Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Her yapımı adeta emek kokan Dünya'nın en iyi dizilerine imza atan HBO, yapmış olduğu diziler ile ön plana çıkmaktadır. HBO kanalında yayınlanan diziler gerek senaryosu gerekse de oyuncu kadrosu ile birlikte yüksek bütçeler ile çekilmiş dizilerdir. HBO dizilerini seyretmek isteyenler arama motorlarında bu dizileri araştırmaktadırlar. Peki, en iyi HBO dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş en iyi HBO dizileri hangileridir? İşte mutlaka seyretmeniz gereken HBO dizileri.
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1
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Ülkemizde yabancı dizilere ilgi duyulmakta ve seyredilmektedir. HBO kanalında yayınlanan diziler de Dünya çapında ünlü olan ve büyük emekler sonucunda çekilen dizilerden oluşmaktadır. Hal böyle olunca herkesin ilgisini çeken bu dizilerin bazıları da ödül almış dizilerdir. HBO dizileri yüksek bütçeler ile çekilen dizilerdir. Hazırlamış olduğumuz bu liste 2020'nin en çok seyredilen ve geçmiş yılları da katarak oluşturulmuş bir listedir. HBO kanalında yayınlanan bu diziler ülkemiz tarafından da oldukça sevilen dizilerdir. Sizler de eğer yabancı dizi izlemeyi seviyorsanız bu listeye göz atarak birbirinden güzel olan dizileri seyredebilirsiniz.
2
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Gentleman Jack
Gentleman Jack'de sevilen HBO dizilerinden bir tanesidir. Bu dizi hem HBO hem de BBC ortaklığı ile çekilmektedir. Dizinin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmıştır. 8.1 IMDb puanına sahip olan bu dizi yüksek çıkış yakalamış bir dizidir.
3
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Chernobyl
2019 yılında yayınlanan Chernobyl dizisi Ukrayna'da yaşanan Çernobil faciasını anlatan bir dizidir. Çernobil faciasından sonra yaşananları anlatan bu dizi oldukça sürükleyici ve senaryosu da bir o kadar heyecan verici olan dizilerden bir tanesidir. 8.0 IMDb puanı bulunur.
4
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Game Of Thrones
Dünya'nın en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilen Game Of Thrones'da bir HBO dizisidir. Taht oyunları olarak Türkçe'ye çevrilen Game Of Thrones izlenmeye değer olan dizilerden bir tanesidir.
5
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Silicon Valley
Türkçe'ye silikon vadisi olarak çevrilen bu dizi HBO dizilerinden birisidir. Dizinin ana karakteri Richard Hendricks'tir. Richard'ın mücadelesini anlatan bu dizi şuana kadar toplam 53 bölüm yayınlanmıştır.
6
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Succession
Amerikan dizilerinden biri olan Succession dizisi 2018 yılında ilk kez gösterime girmiştir. Dizi şuana kadar 2 sezon ve toplamda 20 bölüm yayınlandı. Her sezonunda toplam 10 bölüm bulunmaktadır. En sevilen HBO dizilerindendir.
7
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The Last Of Us
Joel ve Ellie'nin yaşadıklarını anlatan bu muhteşem dizi izlenmeye değer olan dizilerden biridir. HBO kanalında yayınlanan bu diziyi internetten de izleme şansınız vardır. The Last Of Us dizisinin aynı zamanda Playstation platformunda oyunu da bulunmaktadır.
8
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The Outsider
HBO dizileri arasında en popüler dizilerden biri olan The outsider dizisi 2020 yılında yayınlanmış olmasına rağmen kısa süre içerisinde izleyici kitlesini arttıdı. The outsider bir suç dizisi olarak bilinmektedir. Cinayet araştırması dizinin ana temasıdır.
9
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The Undoing
New York'ta yayınlanan ve burada yaşayan bir terapistin hayatını anlatan The Undoing yüksek bütçe ile çekilmiş olan dizilerden bir tanesidir. 2020 yılının en iyi HBO dizilerinden biri olmaktadır.
10
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True Detective
2014 yılında yayınlanan True Detective dizisi bir dedektiflik dizisidir. Dizi şuana kadar toplam 3 sezon yayınlandı ve izleyiciden tam not almayı başardı. 9.0 IMDb puanı bulunan bir dizidir.
11
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Westworld
Türkçe'ye çevrilişi ile Batı dünyası olarak adlandırılan Westworld dizisi Michael Cricton tarafından çekilen dizilerden biridir. Dizinin 3. sezonu 2020 yılının Mart ayında yayınlanmıştır. Şuana kadar dizi 20 bölümü yayınlanmış bir dizidir.