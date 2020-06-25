En İyi Hayatta Kalma Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hayatta Kalma Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
''Survival films'' olarak da bilinen hayatta kalma filmleri korku ve macera türlerinin bir alt dalıdır. Genellikle insanoğlunun doğaya karşı verdiği mücadeleyi aktarır. Bazıları gerçek yaşamdan sinemaya aktarırken bazıları tamamen kurgudur. Türü sevenler için en iyi hayatta kalma filmlerini derledik.
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1
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Bu tarz filmlerde kişi ya da kişiler belli bir yerden ve kişilerden kurtulmaya çalışırlar. Senaryonun taşıyıcı unsuru hayatta kalma güdüsüdür. Ancak bazı yapımlarda insan eliyle kurulmuş tuzaklar da söz konusu olabilir. Hollywood'da sayısız örneği bulunan hayatta kalma filmlerinin diğer ülke sinemalarında başarılı örneklerini bulmak mümkün. Issız ada, orman, dağ gibi doğal alanlar survival filmlerinin ana mekanlarını oluşturur.
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1- Cast Away:
Tom Hanks'in neredeyse tek başına rol aldığı yapım en unutulmaz hayatta kalma filmlerinden biridir. Yeni Hayat adıyla gösterime girmiş olan yapımda Chuck Noland adlı karakterin ıssız bir adada hayatta kalma ve akıl sağlığını koruma mücadelesi yalın ve çarpıcı bir dille aktarılıyor. Tom Hanks bu filmdeki performansıyla Oscar'a aday gösterilmiştir.
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2- 127 Saat:
Aron Ralston adlı dağcı iki büyük kaya parçasının arasında sıkışır. Suyu bitmek üzere olan dağcının saatler geçtikçe hayatta kalma ihtimali daha da azalır. Tamamen gerçek bir hikayeye dayanan filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Danny Boyle oturuyor. James Franco'nun oyunculuğu da filmin akılda kalanlarından.
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3- Diriliş:
İçinde bir intikam öyküsü barındıran bu hayatta kalma fikri, doğa ile mücadelenin en iyi örneklerinden biri sunuyor. Leonardo Di Caprio'nun hayat verdiği Hugh Class'ın ormandaki ayılar ile mücadelesi ise filmin nefes kesen sahnelerinden sadece biri. Filmin alt metninde kürk avcılığının ve ticaretinin eleştirisi mevcuttur.
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4- Marslı:
Andy Weir'in çok satan romanından uyarlanan Marslı, hayatta kalma mücadelesini kızıl gezegene taşıyor. Öldü zannedilerek Mars'ta bırakılan astronot Mark Watney karakterini başarılı aktör Matt Damon canlandırıyor. Film toplamda 7 dalda Oscar'a aday gösterilirken 37 farklı ödülün de sahibi oldu.
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5- Yer Çekimi:
Sandra Bullock, George Clooney ve Ed Harris gibi yıldızların rol aldığı Yer Çekimi, uzay boşluğunda savrulan astronotların mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Hayatta kalma filmlerinin en çarpıcı örneklerinden biri olan film 2013 yılında 7 Oscar ödülüne layık görülmüştü.
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6- The Road:
Post-apokaliptic türünde olan bu film tekinsiz atmosferi ile karanlık bir gelecek portresi çiziyor. Doğal bir felaket yaşayan dünyada hayatta kalmaya çalışan bir baba oğlu anlatan yapım dramatik ögelerin yoğun olduğu bir kurguya sahip.
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7- Alive:
Türkiye Sinemalarında ''Yaşamak İçin'' adıyla gösterime girmiş olan Alive 1993 yapımı olmasına rağmen hala en çok izlenen ve beğenilen bir survival filmi. Urugaylı bir rugby takımının yaşadığı uçak kazasından sonra hem soğuk hem de açlıkla verdiği mücadele filmin ana konusu oluşturuyor.
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8- Toprak Altında:
Gizem gerilim türündeki bu yapımda diri diri toprağın altına gömülen bir adamın 90 dakikalık nefes kesen mücadelesi anlatılıyor. Tek mekan olarak çekilen filmde Paul Conroy karakterini sevilen oyuncu Ryan Reynolds canlandırıyor.
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9- Into the Wild:
Usta oyuncu Sean Penn'in yönettiği filmin ana karakteri modern yaşama sırt çevirmiş bir gezgindir. Jon Krakuer'in aynı adlı romanının başarılı bir uyarlaması olan yapım 8.1 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
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10- Dikey Limit:
2000 yılında çekilen 'Vertical Limit'' birçok sinemasever tarafından hala en çok beğenilen hayatta kalma filmlerinden biri. Çekildiği yıla göre oldukça başarılı efektlere sahip olan yapımın yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor.