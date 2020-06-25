En İyi Hayatta Kalma Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hayatta Kalma Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bu tarz filmlerde kişi ya da kişiler belli bir yerden ve kişilerden kurtulmaya çalışırlar. Senaryonun taşıyıcı unsuru hayatta kalma güdüsüdür. Ancak bazı yapımlarda insan eliyle kurulmuş tuzaklar da söz konusu olabilir. Hollywood'da sayısız örneği bulunan hayatta kalma filmlerinin diğer ülke sinemalarında başarılı örneklerini bulmak mümkün. Issız ada, orman, dağ gibi doğal alanlar survival filmlerinin ana mekanlarını oluşturur.