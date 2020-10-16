En İyi Hayao Miyazaki Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hayao Miyazaki Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hayao Miyazaki çizgi film evreninde kendine has bir yere sahip olmuştur. Ünü tüm dünyaya duyulmuş ve çizgi filmlerin izlenmesini ciddi oranda arttırılmıştır. Hayao Miyazaki sayısız ödül alarak başarısını sevenlerine göstermiştir. En iyi Hayao Miyazaki filmleri nelerdir, yeni ve eski en çok izlenen 10 Hayao Miyazaki filmi hangileridir, sizler için araştırdık.
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1
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Hayao Miyazaki, 1941 yılında doğan Japon bir anime ustası ve yönetmendir. 2001 yılında kariyerinde zirve yapmasını sağlayacak olan Spirited Away projesine imza atmıştır.En İyi Animasyon Oskarı'nın sahibi olmuştur. Romanlardan ve mangalardan uyarladığı filmleri de mevcuttur. Hayao Miyazaki filmlerine başlamak isteyenler, sevenler ve yeniden izlemek isteyenler... İşte en iyi 10 Hayao Miyazaki filmi...
2
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Rüzgar Yükseliyor - Kaze Tachinu
Film festivallerinde ve Oscar töreninde adı çok geçen Rüzgar Yükseliyor, Jiro'nun uçma hevesini konu alıyor. Jiro kendini uçaklar içinde hayal etmekten alamaz ve hayallerini de bu yönde kurar. Rüzgar Yükseliyor, Jiro'nun hayallerinin yanında Japonya tarihini de anlatıyor.
3
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Küçük Deniz Kızı Ponyo - Gake no ue no Ponyo
Küçük Deniz Kızı Ponyo, "Küçük Deniz Kızı" hikayesinden esinlenerek yapılmıştır. İki küçük çocuğun dünyayı kurtarma isteğinin hikayesini anlatırken, Ponyo isimli bir balığın insan olma hayalini anlatmaktadır. Ponyo, sıradan bir Japon balığı değildir ve kız çocuğuna dönüşmek üzeredir.
4
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Yürüyen Şato - Hauru no uguko shiro
Bir şatonun yürümesi için gereken ateşin sönmesi demek, şato sahibinin ölmesi demek. Sophie adındaki genç bir kız, bir büyücü yüzünden yaşlı bir kadına dönüşmüştür. Yolu da yürüyen şatoyla kesişmiştir. Temizlikçi olarak işe başlayan Sophie, şato, Howl ve cinin hikayesini anlatıyor.
5
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Ruhların Kaçışı
Oscar kazanma başarısına ulaşan ilk anime Ruhların Kaçışı, Chihiro'nun kasabasından taşınmasıyla başlıyor. Chihiro, eski bir binaya girer ve cansız görünen binada gece farklı olaylar yaşanır.
6
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Prenses Mononoke
Film 1500'lü yıllarda, olağanüstü yaratıklar ve insanlar arasındaki bir mücadeleyi konu alıyor. Ashitaka, yaşadığı lanetin sebebini bulabilmek için yaşadığı yeri terk eder. Gittiği yerde bir savaşın ortasına düşmesi ve Prenses Mononoke ile tanışması bir olur.
7
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Kırmızı Kanatlar
Büyüyle domuza dönüştürülmesine rağmen çok yetenekli bir pilot olan Porco'nun tek görevi uçağını diğer uçaklardan korumaktı. Adaya yeni gelen başka bir pilotun şöhret için Porco'ya saldırması işleri değiştirmiştir.
8
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Küçük Cadı Kiki
Kiki, 13 yaşında cadı olmak üzere olan bir cadıdır. Büyü gücünü kullanmaya başlamak için bir görevi tamamlamak zorundadır. Görevi tamamlaması özgürlüğüyle ve büyü gücüyle paraleldir. Hayallerini gerçekleştirmeyen isteyen Kiki bir süre sonra büyü yeteneğini kaybetmeye başlar.
9
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Komşum Totoro
İki kız kardeşin ormandaki ruhları görmesini konu alan Komşum Totoro, Hayao Miyazaki'nin Toroto ile iç içe olduğu bir filmdir. Kız kardeşlerden birinin Toroto ile tanışmasıyla hayal edilemeyecek fantastik bir dünyanın içine girilmiş olur.
10
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Gökteki Kale - Tenku no shiro Rapyuta
Sheeta ne kendi önemini ne de elinde sürekli taşıdığı mavi taşın değerini bilmektedir. Bir gün devlet tarafından kaçırılan Sheeta, korsanların saldırısıyla birlikte uçan gemiden düşer. Mavi taş sayesinde hayatta kalan Sheeta, her yerde aranmaktadır.
11
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Rüzgarlı Vadi - Kaze no tani no Naushika
Dünya, büyük bir felaketten yeni kurtulmuştur. Zehirli bitkilerin, böceklerin ve mantarların arasında tarım yaparak geçinmeye çalışan insanlar için yaşamak eskisi kadar kolay değildir. Bir gün insanların toplandığı yere, Rüzgarlı Vadi'ye, bir kargo uçağı düşer, içindeyse dünyayı kurtaracak bir şey vardır.