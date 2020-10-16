En İyi Hayao Miyazaki Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hayao Miyazaki Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Yürüyen Şato - Hauru no uguko shiro Bir şatonun yürümesi için gereken ateşin sönmesi demek, şato sahibinin ölmesi demek. Sophie adındaki genç bir kız, bir büyücü yüzünden yaşlı bir kadına dönüşmüştür. Yolu da yürüyen şatoyla kesişmiştir. Temizlikçi olarak işe başlayan Sophie, şato, Howl ve cinin hikayesini anlatıyor.