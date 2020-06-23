En İyi Hapishane Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hapishane Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

6- American History X: Edward Norton'un dazlak bir Nazi'yi canlandırdığı film oyuncuların performansı ile ön plana çıkıyor. Yabancı düşmanı olan Derek cinayet suçundan hapse atılır. Burada bir zenci mahkum ile arkadaşlık kurar. Hapishanede kendisi gibi ırkçı olan diğer mahkumlara karşı zenci mahkumu savunmaya başlar. Karakter dönüşümünü akıcı bir kurgu ile yansıtmayı başaran yapım, hapishane filmlerinin en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor.