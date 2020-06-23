En İyi Hapishane Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hapishane Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Genellikle biyografik özellikler taşıyan hapishane filmleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de severek izleniyor. Sadece hapishanede geçen ve bu yönüyle 'tek mekan' olan filmler dram filmlerinin bir alt türüdür. Aksiyon ve gerilimi harmanlayan hapishaneden kaçış temalı filmler ise gişede daha büyük başarı elde ediyor. Tüm zamanların en çok izlenen 10 hapishane filmini sizler için hazırladık.
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Yeşil Yol filmi ile yükselişe geçen hapishane filmleri 2000'li yıllardan sonra daha fazla izleyiciyle buluşmaya başladı. Çoğu dram ağırlıklı olan bu yapımların yanı sıra 'Neredesin Be Birader' ve 'Müebbet Kuşları' gibi hapishanede geçen komedi filmleri de mevcuttur. Bu filmlerde genel olarak gardiyan ile mahkumların ilişkisi, yargılanma süreçleri, firar teşebbüsleri ve suçlu psikolojisi ele alınmaktadır.
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1- Yeşil Yol:
Fantastik ögelerle bezenmiş Yeşil Yol filmi, Stephen King'in romanından uyarlandı. Tom Hanks'in bir gardiyanı canlandırdığı filmde, insanüstü güçlere sahip bir mahkum ile gardiyanın dostluk ilişkisi ön planda tutuluyor. Toplamda dört dalda Oscar'a aday gösterilen yapım IMDB Top 250 listesinde 29. sırada.
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2- Esaretin Bedeli:
Kült bir yapım olan Esaretin Bedeli, hapishane filmleri denince akla gelen ilk filmler arasında yer alıyor. Tim Robbins ile Morgan Freeman'in son derece uyumlu bir oyunculuk performansı sergilediği film Imdb'den toplamda 9.3 puan toplamayı başardı. Bu film de tıpkı Yeşil Yol gibi Stephen King'in romanından uyarlandı.
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3- Escape From Alcatraz:
Alcatraz'dan Kaçış, Clint Eastwood'un en az bilinen filmlerinden biri. 1979 yılında çekilen film, Amerika'nın en güvenlikli hapishanesinden kaçmaya çalışan bir mahkumun mücadelesini sade ama yetkin bir sinema diliyle anlatıyor.
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4- Papillon:
Fransa - ABD ortak yapımı olan Kelebek Henri Channiere'nin romanından uyarlandı. Filmin ana temasını, bir adada inşa edilmiş hapishaneden sık sık kaçmaya teşebbüs eden Henri adlı mahkumun azim dolu öyküsü oluşturuyor. Daha sonra iki yeni versiyonu çekilse de hiçbiri 1973'teki ilk versiyonunun başarısını yakalayamadı.
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5- Alcatraz Kuşçusu:
Hollywood'un Alcatraz temalı bir diğer hapishane filmi olan Alcatraz Kuşçusu, 1962 yılında çekilse de hala güncelliğini ve önemini koruyor. Müebbet hapis cezasına çarptırılmış Robert karakterini canlandıran Burt Lancaster'ın oyunculuğu filmin en büyük artılarından biri.
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6- American History X:
Edward Norton'un dazlak bir Nazi'yi canlandırdığı film oyuncuların performansı ile ön plana çıkıyor. Yabancı düşmanı olan Derek cinayet suçundan hapse atılır. Burada bir zenci mahkum ile arkadaşlık kurar. Hapishanede kendisi gibi ırkçı olan diğer mahkumlara karşı zenci mahkumu savunmaya başlar. Karakter dönüşümünü akıcı bir kurgu ile yansıtmayı başaran yapım, hapishane filmlerinin en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor.
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7- Delik:
Birçok sinema eleştirmenine göre Avrupa Sinemasının en başarılı hapishane filmi olan Delik, en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine sahip. Bu filmi diğer hapishane filmlerinden ayıran en önemli fark ise tamamen amatör oyuncularla çekilmiş olması.
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8- Bronson:
Michael Peterson adlı bir mahkumun gerçek yaşamını beyaz perdeye aktaran film, özellikle şiddet sahneleri yüzünden çok konuşuldu. İngiliz yapımı olan filmin baş rolünde ise Tom Hardy var.
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9- Con Air:
Doksanlı yılların unutulmaz hapishane filmlerinden biri olan Con Air, mahkumları taşıyan bir uçağın kaçırılmasıyla başlıyor. Bir an bile düşmeyen temposu ile izleyicileri ekrana kilitleyen bu yapımda Nicolas Cage, John Malkovich ve John Cusack gibi yıldız isimler yer alıyor.
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10- Uçurtmayı Vurmasınlar:
Listenin son sırasında Tunç Başaran'ın yönettiği ve bir kadın hapishanesinde geçen Uçurtmayı Vurmasınlar var. 1989 yılında çekilen film, yurt içindeki festivallerde birçok ödül alırken 62. Akademi Ödüllerine de aday gösterilmişti.