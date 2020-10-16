En İyi Hapishane Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hapishane Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hapishane temalı olan diziler en çok sevilen diziler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca hapishane dizileri ülkemizden de tercih edilip izlenmektedir. Dünya'nın en çok takip edilen dizileri arasında yer alan hapishane temalı olan diziler bol aksiyonlu ve bol maceralı olan dizilerdir. Arama motorlarında da hapishane dizilerine dair araştırma yapılmaktadır. Peki, en iyi hapishane dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş en çok izlenmiş ve izlenmekte olan IMDb puanı yüksek olan hapishane dizileri hangileridir? İşte mutlaka izlemeniz gereken bol aksiyonlu hapishane dizileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hapishane dizileri bol aksiyon içeren dizilerdendir. Dünya genelinde dizi sektöründe hapishane dizilerine yoğun bir ilgi gösterilmektedir Ülkemizin de en çok sevdiği dizi türlerinden olan hapishane dizilerini eğer izlemeyi seviyorsanız hazırlamış olduğumuz bu listeyi takip ederek bu dizileri izleyebilirsiniz. Hapishane temalı olan diziler yabancı dizi sektöründe en çok izlenen dizilerdendir. Hapishane dizileri IMDb puanı da yüksek olan dizilerden olduğundan ötürü sürekli olarak bu diziler önerilmekte ve Netflix gibi dizi izleme platformlarından takip edilmektedir.
2
Abone Ol
Prison Break
Dünya'nın en ünlü hapishane dizilerinden biri olan Prison Break aynı zamanda en güzel dizilerden biri olarak kabul edilir. Prison Break oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizilerden bir tanesidir.
3
Abone Ol
Alcatraz
En iyi korunaklı hapishaneden kaçmaya çalışan mahkumların macerasını anlatan bu muhteşem dizi bol aksiyonlu dizilerdir. Bilim kurgu ve gerilimin bol olduğu bu dizi 7.0 IMDb puanına sahip dizidir. Alcatraz dizisi 2012 yapımlı bir dizi olarak ön plana çıkmaktadır.
4
Abone Ol
Bad Girls
Türkçeye kötü kızlar olarak çevrilen Bad Girls dizisi oldukça güzel bir dizidir. 7.9 IMDb puanına sahip olan dizilerdendir. Karanlık bir hapishane ortamını anlatan bu dizi aynı zamanda kadın mahkumların zorlu koşullarda nasıl mücadele ettiğini anlatmaktadır.
5
Abone Ol
Buried
Dünya'nın en güzel hapishane dizilerinden olan Buried dizisi izlenilesi kadroya sahip olan dizilerdendir. Bolca dram içeren bir dizi olan Buried dizisi oldukça duygu yüklü bir dizidir. Cezaevlerinin yaşam koşullarını anlatan bir dizidir.
6
Abone Ol
Hapishane Kuşları
2019 yapımlı bu dizi dünyanın en güzel hapishane dizilerinden bir tanesidir. 7.1 IMDb puanına sahip olan bu dizi halen devam etmekte olan dizilerdendir. Hapishane temalı olan dizilerin en beğenilenleri arasında yer almaktadır.
7
Abone Ol
The Oz
1997 ve 2003 yılları arasında yayınlanmış ve döneme damgasını vurmayı başarmış bir hapishane dizisi olan The Oz dizisi 8.7 IMDb puanına sahip dizidir. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen dizidir.
8
Abone Ol
Prisoner
1979 yapımlı bir dizi olan Prisoner dizisi toplam 7 sene boyunca yayınlanmış ve akıllarda yer etmiş bir dizidir. Prisoner dizisi 8.1 IMDb puanına sahip olan bir dizidir. Dram ve gerilim türündeki dizilerdendir.
9
Abone Ol
Unite 9
Hapishane dizileri denilince akla ilk gelen dizilerden biri olan Unite 9 dizisi 2012 yapımlı bir dizidir. Halen daha devam etmekte olan dizilerden olan unite 9 dizisinin oldukça başarılı bir senaryosu bulunmaktadır.
10
Abone Ol
Vıs A Vıs
2015 ila 2019 arasında yayınlanan bir dizi olan Vıs A Vıs dizisi 8.3 IMDb puanına sahip bir dizidir. Patronuna aşık olan bir genç kadının hapishaneye düşüş serüvenini anlatmaktadır.
11
Abone Ol
Wentworth
2013 yapımlı bir dizi olan Wentworth dizisi halen devam eden dizilerden bir tanesidir. Oldukça sürükleyici bir senaryosu olan bu dizi son derecede zevklidir. Bu dizi bol aksiyon ve gerilim içermektedir.