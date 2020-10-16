En İyi Hande Erçel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hande Erçel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hande Erçel genç yaşına rağmen oldukça başarılı Türk oyuncularından bir tanesidir. Başarılı dizi ve filmlerde oynayarak her geçen gün popülerliğini de artırmaktadır. Peki, Hande Erçel'in şimdiye kadar oynadığı diziler hangileridir? İşte, tüm detaylar.
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1
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24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde hala eğitim görmeye devam etmektedir. İlk olarak Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları'nın 39 bölümü "Selin Yılmaz" isimli karakterini oynamıştır. 2012 yılında Bakü'de düzenlenen Miss World Civilization yarışmasında ise ikinci olmuştur.
2
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Azize
Melek, Alphan ailesi yüzünden ailesini kaybetti. Sonunda genç ve güzel kadın sadece kardeşi Yiğit'le kaldı ve Alphan ailesi onunla tanışınca intikam almak isteyen bir Azize karakterine büründü. Ama bu hikayede aşık olacağını asla düşünmedi.
3
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Aşk Laftan Anlamaz
Dizide Burak Yılmaz'ı bir tekstil imparatoru olan Sarsılmaz ailesinin tek oğlu ve varisi olan Murat Sarsılmaz olarak göreceğiz. Hande Erçel ise dizide Hayat karakterine hayat verecek. Giresun'da doğup büyümüş olan Hayat sonrasında iki kız arkadaşı ile İstanbul'a yerleşmiş ve burada yaşamaya başlamıştır. Sonrasında ise Hayat ile Murat'ın yolları bir şekilde kesişiyor ve öncesinde nefret ile başlayan ilişkileri zaman içerisinde aşka dönüşüyor.
4
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Güneşin Kızları
Güneş, 35 yaşında İzmirli edebiyat öğretmeni ve 3 çocuk annesidir. 17 yaşındaki kızları Nazlı ve Selin birbirinden farklı karakterde ikiz kızlarıdır. Birde onlardan iki yaş küçük Peri vardır. Ailenin mutlu bir yaşamları vardır. Ardından İstanbullu işadamı Haluk Mertoğlu, Güneş ile karşı karşıya geldi. Haluk ve Güneş birbirlerini seviyor. Haluk'un kısa sürede evlenme önerisi Güneş'i şok etti. Güneş teklifi kabul etmek istiyor ama küçük bir sorun var. Kızları, henüz Haluk’tan haberdar değildir. İkizlerden Nazlı, bu evliliği asla kabullenemez. Selin ise annesi ve kendisi için bu evliliğin bir fırsat olduğunu düşünür. En küçükleri Peri, annesinin mutluluğundan kendisinin de mutlu olacağını söyler. Nazlı’nın çıkarmış olduğu sorunlar Haluk'u etkilemez çünkü Güneş'ten vazgeçmeyi düşünmemektedir. Mertoğlu'nun ailesinin hayatında Güneş ve kızları bomba etkisi yaratır. Bir süre sonra Mertoğlu ailesinin hayatının göründüğü kadar mükemmel olmadığı ortaya çıkar. Güneş Kızlarının gelmesi ile birlikte dengeler değişir ve sırlar tek tek ortaya çıkmaya başlar.
5
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Halka
Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu "Halka" serisinin adı 40 yıllık bir suç örgütünden geliyor ve logosu üç halka olarak karşımıza çıkıyor. Bu dizide Kaan ve Cihangir isimli iki gencin intikam öyküsü etkileyici bir dille ekrana taşınıyor. Halka organizasyonu çerçevesinde şekillenen bu genç adamın hayatı izleyicilere gösterilecek. Dizinin senaryolarını Aziz Tuna C., Selim Bener ve Ali Demirel yazıyor ve bu dizinin başarılı oyuncuları dikkatleri üzerine çekti.
6
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Sen Çal Kapımı
Teyzesinin çiçekçisinde çalışan ve çiçekleri seven Eda'nın hayali peyzaj mimarı olmaktır ama lise son sınıfta bursu kesilince mezuniyet hayali paramparça olmuştur. Eda, bursunu kesen Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir ve iki ay nişanlısını oynayarak burs kazanacaktır. Sen Çal Kapımı yayınlandığı ilk andan beri izleyicilerin favorisi olmuştur.
7
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Siyah İnci
Birbirinden ayrılmayacağına söz veren Hazal - Hande Erçel ve Kenan - Tolgahan Sayışmanın aşkları, Ege Denizi'nde bir sahil kasabasında geçmektedir. Kasabaya gelen Volkan (Berk Hakman) hayatları tamamıyla değişir. Çünkü Volkan Hazal'ı elde etmek adına tüm riskleri göze almaktadır. Bu gelişme ile birlikte iki sevgilinin hayatı tamamen tersine dönmeye başlar.