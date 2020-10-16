En İyi Hande Erçel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hande Erçel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Güneşin Kızları Güneş, 35 yaşında İzmirli edebiyat öğretmeni ve 3 çocuk annesidir. 17 yaşındaki kızları Nazlı ve Selin birbirinden farklı karakterde ikiz kızlarıdır. Birde onlardan iki yaş küçük Peri vardır. Ailenin mutlu bir yaşamları vardır. Ardından İstanbullu işadamı Haluk Mertoğlu, Güneş ile karşı karşıya geldi. Haluk ve Güneş birbirlerini seviyor. Haluk'un kısa sürede evlenme önerisi Güneş'i şok etti. Güneş teklifi kabul etmek istiyor ama küçük bir sorun var. Kızları, henüz Haluk’tan haberdar değildir. İkizlerden Nazlı, bu evliliği asla kabullenemez. Selin ise annesi ve kendisi için bu evliliğin bir fırsat olduğunu düşünür. En küçükleri Peri, annesinin mutluluğundan kendisinin de mutlu olacağını söyler. Nazlı’nın çıkarmış olduğu sorunlar Haluk'u etkilemez çünkü Güneş'ten vazgeçmeyi düşünmemektedir. Mertoğlu'nun ailesinin hayatında Güneş ve kızları bomba etkisi yaratır. Bir süre sonra Mertoğlu ailesinin hayatının göründüğü kadar mükemmel olmadığı ortaya çıkar. Güneş Kızlarının gelmesi ile birlikte dengeler değişir ve sırlar tek tek ortaya çıkmaya başlar.