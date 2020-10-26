En İyi Haluk Bilginer Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ünlü aktör, 5 Haziran 1954 yılında İzmir'de doğdu. Lise yıllarında tiyatroya ilgi duyan Haluk Bilginer, İzmir'in yerel gazetelerden birinin düzenlediği tiyatro yarışmasında birinci oldu. Yeteneği ve azmiyle hem tiyatro hem de sinemada zor rollerin üstesinde gelmeyi başardı. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok seyredilen Haluk Bilginer filmlerini listeledik.
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1
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Deneyimli aktör 42 yıllık oyunculuk kariyerine birçok ödül sığdırdı. 1997 yılında çekilen Masumiyet filminde sergilediği performansla Altın Portakal Film Festivalinde ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Zeki Demirkubuz, Mustafa Altıoklar ve Barış Pirhasan gibi önemli yönetmenlerle çalışan Haluk Bilginer, birçok dizi projesinde de rol aldı. Baş rol oynadığı bazı diziler şunlardır: Masum, Şahsiyet, Tatlı Hayat, Sevgili Dünürüm, Ezel.
2
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Cingöz Recai: Efsanenin Geri Dönüşü
Peyami Safa'nın Server Bedi takma adını kullanarak yazdığı polisiye hikayeden sinemaya uyarlanan yapım İstanbul ve St. Petersburg'da çekildi. Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Serkan Keskin'in de oynadığı filmin prömiyeri 17 Kasım 2017 tarihinde yapıldı.
3
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Devrim Arabaları
İlk Türk arabası Devrim'in yapılış sürecini konu edinen yapım, 2008 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip olan Devrim Arabaları, 23 mühendisin, kısıtlı imkanlara ve zamana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
4
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Güneşin Oğlu
Onur Ünlü imzası taşıyan film, yönetmenin diğer filmlerinde olduğu gibi özgün bir senaryoya sahip. Görüntü yönetmenliği Aras Demiray'ın yaptığı filmde Hümeyra, Tansu Biçer, Özgü Namal ve Ahmet Kural gibi ünlü isimler de oynuyor.
5
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Kış Uykusu
Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülü kazanan filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in güçlü oyunculukları ön plana çıkıyor. Türk sinemasının en başarılı isimlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kış Uykusunda aydın-halk çatışması ve iletişimsizlik gibi evrensel konular işleniyor.
6
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İstanbul Kanatlarımın Altında
4. Murad'ın hüküm sürdüğü yıllarda geçen film, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatından kesitler sunuyor. 1996 yapımı İstanbul Kanatlarımın Altında filminin oyuncu kadrosunda Okan Bayülgen, Burak Sergen, Ege Aydan, Zuhal Olcay, Savaş Ay, Tuncel Kurtiz ve Nazan Kesal gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
7
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Masumiyet
Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği Masumiyet filmi 1997 yılında gösterime girdi. Filmin en çok sevilen sahnesi ise Haluk Bilginer'in attığı 8 dakikalık tirat oldu. TA Top 250 listesinin 246. sırasında yer alan kült filmin Imdb puanı 8.2
8
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Neredesin Firuze
Ezel Akay'ın yönettiği Neredesin Firuze, Türk sinema tarihinin en orijinal filmlerinden biri olarak hafızalara kazandı. Haluk Bilginer, ''Hayri'' karakteriyle Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.
9
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New York'ta Beş Minare
Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi, New York'ta Beş Minare'yi yaklaşık 3 milyon 400 bin kişi izledi. Haluk Bilginer ve Mustafa Sandal'ın dışında Danny Glover ve Robert Patrick gibi dünyaca ünlü isimler de filmin kadrosunda yer alıyor.
10
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Filler ve Çimen
Bol ödüllü Filler ve Çimen, 2000 yılında gösterime girdi Müziklerini Serdar Ateşer'in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda ise Derviş Zaim oturuyor. Haluk Bilginer, filmde ''Sabit Üzücü'' adlı bir karakteri canlandırıyor.
11
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Yedi Kocalı Hürmüz
Prömiyerini 20 Kasım 2009 tarihinde yapan Yedi Kocalı Hürmüz, müzikleri, kostümleri ve dekorlarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Filmin oyuncu kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor: Gülse Birsel, Nurgül Yeşilçay, Erol Günaydın, Müjdat Gezen, Öner Erkan, Erkan Can.