En İyi Haluk Bilginer Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Devrim Arabaları İlk Türk arabası Devrim'in yapılış sürecini konu edinen yapım, 2008 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip olan Devrim Arabaları, 23 mühendisin, kısıtlı imkanlara ve zamana karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.