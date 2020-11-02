En İyi Gülşen Bubikoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gülşen Bubikoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyuncu olmadan önce bir süre modellik yaptı. 1973 yılında, SES dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanan yıldız isim, 1973 yılında çekilen Yaban adlı filmle sinemaya adım attı. Geçmişten günümüzde en çok gişe yapan Gülşen Bubikoğlu filmlerini sizin için listeledik.
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1
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Ünlü aktris 1973 - 1998 yılları arasında 50'den fazla filmde başrol oynadı. Oynadığı birçok film, haftalarca gösterimde kaldı ve gişe rekorları kırdı. Gülşen Bubikoğlu, sinema filmleri dışında iki televizyon dizisinde de başrol oynamıştır. Bu dizilerden ilki Halit Refiğ'in yönettiği ''Zirvedekiler'' dizisidir. Cüneyt Arkın'ın da rol aldığı dizi 18 bölüm sürdü. Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı diğer dizi ise Affet Bizi Hocam'dır. Ünlü oyuncu bu dizide ''Zeynep Öğretmen'' karakterini canlandırdı.
2
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Görgüsüzler
1982 yapımı film renkli karakterleri ve özgün senaryosuyla en çok izlenen Gülşen Bubikoğlu filmlerinin başında geliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adile Naşit, Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Ayşen Gruda gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
3
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Ah Nerede
Bir Yeşilçam klasiği olan Ah Nerede, sadece gösterime girdiği yıl değil günümüzde de en çok izlenen yerli yapımlardan biri. ''Ferit'' (Tarık Akan'' ve kardeşlerinin (Halit Akçetepe - Cengiz Nezir) yaşadıklarını konu edinen filmde Imdb puanı 7.6
4
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Madde 438
Sosyal içerikli bir senaryoya sahip olan Madde 438, kadının toplum içerisindeki yerini sorguluyor. Ümit Efekan'ın yazıp yönettiği filmde Hakan Ural, Berhan Şimşek, Ayşegül Uyguner ve Işık Aras da oynuyor.
5
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Üçkağıtçılar
Üç kardeş birbirlerine söz vermelerine rağmen hapisten çıkar çıkmaz eski hayatlarına dönerler. Bir yandan kumar oynarlarken bir yandan soygun planı yaparlar. Sonunda ''Fil Abbas'' adlı bir mafya liderinin evini soyarlar. Ancak kardeşler parayı paylaşmak yerine hepsine sahip olmak isteyince birbirlerine düşerler. Türkiye - İtalya ortak yapımı olan filmin senaryosunu Erdoğan Tünaş ve Fuat Özlüer yazdı. Müziklerini İtalyan besteci Stelvio Cipraini'nin yaptığı filmin Imdb puanı 7.0
6
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Gırgıriye
Gülşen Bubikoğlu'nun Güllüye, Müjdat Gezen'in Bayram karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. İlk filmin çok sevilmesinden ardından, ''Gırgıriye'de Cümbüş Var'' ve ''Gırgıriye: Büyük Seçim'' adında iki devam filmi çekildi.
7
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Renkli Dünya
Ünlü müzisyen Erol Evgin'in rol aldığı üç sinema filminden biri olan Renkli Dünya, 1980 yılında gösterime girdi. Müzikal türündeki film, kendisinden sonra çekilen birçok müzikale esin kaynağı oldu. Filmin oyuncu kadrosu, Adile Naşit, İzzet Günay, Ayşen Gruda, İsmet Ay ve Halit Akçatepe gibi yıldız isimlerden oluşuyor.
8
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Vahşi Gelin
Cüneyt Arkın'ın yazar Murat, Gülşen Bubikoğlu'nun Necmiye karakterini canlandırdığı yapım, komedi-macera türünün en başarılı örneklerinden biri. Osman Seden'in yazıp yönettiği Vahşi Gelin 1982 yılında gösterime girdi ve haftalarca vizyonda kaldı.
9
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Bizim Kız
Zengin kadrosu ve özgün senaryosuyla büyük ilgi toplayan filmin yönetmen koltuğunda Gülşen Bubikoğlu'nun eşi Türker İnanoğlu oturuyor. Romantik-komedi türündeki film, 70'li yılların unutulmaz Yeşilçam klasikleri arasında yer alıyor.
10
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Ne Umduk Ne Bulduk
Zeynep (Gülşen Bubikoğlu) bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır. Mahalledeki birçok kişi onunla evlenmek istese de o herkesi reddeder. Bir gün annesi (Adile Naşit) kızıyla evlenmek isteyen herkesten başlık parası toplar. Anne kız paraları alıp Bursa'ya kaçarlar ve kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Zeki Ökten'in yönettiği film 1976 yılında vizyona girdi.
11
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Evcilik Oyunu
Orhan Aksoy imzası taşıyan filmde Gülşen Bubikoğlu'na, Tarık Akan, Hulusi Kenter ve Hülya Tuğlu eşlik ediyor.