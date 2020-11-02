En İyi Gülşen Bubikoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gülşen Bubikoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ah Nerede Bir Yeşilçam klasiği olan Ah Nerede, sadece gösterime girdiği yıl değil günümüzde de en çok izlenen yerli yapımlardan biri. ''Ferit'' (Tarık Akan'' ve kardeşlerinin (Halit Akçetepe - Cengiz Nezir) yaşadıklarını konu edinen filmde Imdb puanı 7.6