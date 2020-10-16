En İyi Gülse Birsel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gülse Birsel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Gülse Birsel, beyaz perdenin ve televizyonun en yetenekli oyuncularından biridir. Birçok dizinin senaristliğini ve oyunculuğunu yaparak, kendine hayran kitlesi oluşturmuştur. Kitap yazarlığı da bulunan Birsel’in ince esprileri, nüktedan davranışları sanatçılar arasında önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Gülse Birsel’in rol aldığı en iyi dizileri sizler için derledik.
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1
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Gülse Birsel (Gürsel Şener) 1971 İstanbul doğumludur. Aslen gazetecidir. Üniversite yıllarında dergi ve gazetelerde yazmaya başlamıştır. Gülse Birsel'in hayatında dizi sayısı az ama özdür. Vakit buldukça dizi senaryosu yazmaya çalışıyor. Kendini kitap yazmaya daha çok verdiği için son zamanlarda yeni kitapları rafları süslüyor.
2
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G.A.G (2002-2004)
Gülse Birsel’in anlatıcılığını ve metin yazarlığını yaptığı bir televizyon programıdır. Birsel, her hafta, seçtiği ilginç televizyon reklamlarını kendine has mizahi üslubuyla izleyiciye aktarıyor.
3
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Avrupa Yakası (2004-2007)
Aslı (Birsel), kardeşi Volkan (Ata Demirer), babası Tahsin (Gazanfer Özcan), annesi İffet (Hümeyra) ile Nişantaşı’nda bir dairede yaşıyorlar. Sürekli kardeşiyle didişmektedir. Aslı, Avrupa Yakası adlı bir moda dergisinde çalışıyor. Aile içinde, iş ortamında gelişen olaylar komedi olarak aktarılıyor. Volkan kolay yoldan müzisyen olmak istemektedir. Bunun için her türlü illegal yollara başvuruyor. Aslı, dergide müdür olan Cem ile gizli gizli görüşmektedir. İlerleyen sezonlarda Cem ile evlenir. Fakat evliliği sürdüremeyen çift boşanmak zorunda kalırlar. 3. sezondan sonra Burhan Altıntop (Engin Günaydın) karakteri diziye yan rol olarak katılır. Fakat replikleriyle, “Ben de Nişantaşı çocuğuyum” sözüyle adından çokça söz ettirir.
4
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Jet Sosyete (2018-2020)
Cengiz Özpamuk (Cengiz Bozkurt), oğlu Ozan’ın (Sarp Apak), genel müdürlüğünden memnun değildir. Oğlunun yaptığı işi en düşük görevde çalışanın dahi yapacağını kanıtlamak için Yaşar Yüksel'i (Çağlar Çorumlu) genel müdür yapar. Hatta oğlunun kaldığı villayı Yaşar ve ailesine tahsis eder. Varoş bir ortamdan, zengin bir ortama geçen Yüksel ailesi şaşkınlık içindedir.
5
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Cengiz Özpamuk’un karısı Gizem (Birsel) eski bir ünlü mankendir. Kendini hala eski günlerdeki gibi hissetmektedir. Zaman zaman Cengiz’in annesi Zahide (Ayşenil Şamlıoğlu) ile anlaşmazlık yaşıyorlar. Ozan ise tekrar babasının evine taşınır. Yüksel ailesi, villaya taşındığında Safiye Yüksel’in (Derya Karadaş) kız kardeşi Melek’i gördüğünde çok etkilenir. Zengin ve soylu sülalenin kızı İlayda (Deniz Cengiz) nişanlı olmasına rağmen, aklı karışır. Yaşar Yüksel ise yeni görevinin ağırlığını fazlasıyla hissetmektedir. Yeni görevinden dolayı çay ocağındaki arkadaşı Talip (Şahin Irmak) arası bozulmaya başlar. Talip ise Yaşar’ın kızı Yıldız’a (Tuğba Çom Makar) aşıktır ve onunla evlenmek istemektedir.
6
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Komedi Türkiye (2015)
Gülse Birsel, Tv8’de yayınlanan yarışma programında jüri üyesidir. Her hafta, komedi dalında skeçlerle yeteneklerini sergileyen oyunculara puanlar veriyorlar. Bu amatör oyunculara, profesyonel tiyatrocular hem eğitim veriyorlar hem de birlikte oynuyorlar. Birbirleriyle yarışan oyuncular, hem büyük ödülü almak hem de yeteneklerini göstermek için kıyasıya yarışıyorlar.
7
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Yalan Dünya (2012-2014)
Cihangir’de teras katında oturan Kocabaşlar ailesi, karşı daireyi gençlere kiraya verirler. Kocabaşlar ataerkil ailedirler. Damat Selahattin (Olgun Şimşek), oğulları Rıza (Beyaz), torunu ve kızıyla aynı evi paylaşıyorlar. Rıza, kiracı gençlerden Aslı (Birsel) ilgi duymaya başlar. Her hafta diziye bir konuk oyuncu ve sanatçı katılır.
8
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Damat Selahattin karısını, gece kulübünde çalışan Tülay (İrem Sak) ile aldatmaktadır. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alıyor. Evin müzmin bekarı Rıza ise zengin bir ailenin ev kızı olan Nurhayat (Gupse Özay) ile nişanlıdır. Fakat kiracıları Aslı’yı görünce Nurhayat ile evlenmekten vazgeçer.