En İyi Gülse Birsel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gülse Birsel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Avrupa Yakası (2004-2007) Aslı (Birsel), kardeşi Volkan (Ata Demirer), babası Tahsin (Gazanfer Özcan), annesi İffet (Hümeyra) ile Nişantaşı’nda bir dairede yaşıyorlar. Sürekli kardeşiyle didişmektedir. Aslı, Avrupa Yakası adlı bir moda dergisinde çalışıyor. Aile içinde, iş ortamında gelişen olaylar komedi olarak aktarılıyor. Volkan kolay yoldan müzisyen olmak istemektedir. Bunun için her türlü illegal yollara başvuruyor. Aslı, dergide müdür olan Cem ile gizli gizli görüşmektedir. İlerleyen sezonlarda Cem ile evlenir. Fakat evliliği sürdüremeyen çift boşanmak zorunda kalırlar. 3. sezondan sonra Burhan Altıntop (Engin Günaydın) karakteri diziye yan rol olarak katılır. Fakat replikleriyle, “Ben de Nişantaşı çocuğuyum” sözüyle adından çokça söz ettirir.