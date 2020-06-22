En İyi Gizem Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gizem filmleri çok sayıda kişinin en sevdiği film türüdür. Filmin başından sonuna kadar izleyicisini ekran başında canlı, tetikte tutan gizem filmleri, izleyiciyi olayları tahmin etmeye iter. İzleyici biraz fikir edindikten sonra hemen sonraki sahnede neler olabileceğini tahmin etmeye çalışır. Çoğunlukla izleyicilerin tahmin ettiğinden çok daha farklı bambaşka bir şekilde çıkmaktadır. Bu durum gizem filmlerine daha tutkulu şekilde bağlanıp sevmeye yol açmaktadır. Gizem filmlerinin en sevilen ve diğer film türlerinden kendisini ayıran yönü filmin senaryosu filmin anlaşılmasının ancak filmin sonunda olmasıdır. Filmin sonu görüldüğünde ise film boyunca izlenen sahnelerin anlamı ortaya çıkıyor. Tüm taşlar yerine oturuyor ve film inanılmaz bir doygunlukla, tadını damakta bırakarak sonlanıyor.