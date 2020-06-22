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GeriKültür Sanat En İyi Gizem Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Gizem Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Gizem Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Film türleriyle birlikte en sevilen film türlerinden biri de gizem film türüdür. Gizem filmleri izleyicileri etkisi altına alan, büyüleyici ve gizemi ile sonuna kadar izleyeni heyecan içinde tutan filmlerdir? En iyi gizem filmleri hangileridir? İşte, yeni ve eski en çok izlenen gizem filmleri listesi ve önerileri.

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1
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Gizem filmleri çok sayıda kişinin en sevdiği film türüdür. Filmin başından sonuna kadar izleyicisini ekran başında canlı, tetikte tutan gizem filmleri, izleyiciyi olayları tahmin etmeye iter. İzleyici biraz fikir edindikten sonra hemen sonraki sahnede neler olabileceğini tahmin etmeye çalışır. Çoğunlukla izleyicilerin tahmin ettiğinden çok daha farklı bambaşka bir şekilde çıkmaktadır. Bu durum gizem filmlerine daha tutkulu şekilde bağlanıp sevmeye yol açmaktadır. Gizem filmlerinin en sevilen ve diğer film türlerinden kendisini ayıran yönü filmin senaryosu filmin anlaşılmasının ancak filmin sonunda olmasıdır. Filmin sonu görüldüğünde ise film boyunca izlenen sahnelerin anlamı ortaya çıkıyor. Tüm taşlar yerine oturuyor ve film inanılmaz bir doygunlukla, tadını damakta bırakarak sonlanıyor.

2Görünmeyen Misafir
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Görünmeyen Misafir

Adrian Doria evli olan bir iş adamıdır. Yılın adamı olarak seçilmiştir ve bir dağ otelinde yanında bulunan resim yapan sevgilisi Laura Vildan’ın cesedinin yanında bulunmasına polis denk geldiği ana kadar bütün hayatı iyi gitmektedir.

3Zindan Adası
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Zindan Adası

1954 senesinde Soğuk Savaşın zirvesindeyken adli bir polis olan Teddy Daniels ve ortağı olan Chuck Aule birçok cinayeti işleyen oldukça zeki kadın bir katili kaçamayacağı Aschecliffe Hastanesinde bulunan oldukça güvenlikli odadan kaybolmasını araştırmaktadır.

4Split
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Split

Orta yaşlı ve kişilik bozukluğu olan Kevin, farklı cinsiyetler, farklı yaşlarda tam 23 kişiliğe sahiptir. Üç genç kızı bir gün kaçırır ve yer altında bulunan bir sığınağa kapatmıştır. Kızlar zaman içinde Kevin’in kişilikleriyle tanışır.

523 Numara
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23 Numara

Walter oğlu ve karısı Agatha ile birlikte sıradan bir hayat sürmektedir. Doğum gününde karısının hediyesi olan 23 numara isimli kitap ile birden bire hayatı değişir. Kitapta yazılan her şey kendi hayatıyla ilgili gibi gelir ve 23 sayısı bir takıntı halini alır.

6Yedi
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Yedi

Seri bir katilin 7 günahı işleyen kişileri kendi yöntemine göre öldürmektedir. İki dedektif ise bu seri katilin peşine düşmüş ipuçlarıyla aramaktadır.

7Arka Pencere
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Arka Pencere

Fotoğrafçı olan L. B. Jeffries’in geçirmiş olduğu kazanın ardından bacağını kırmıştır. New York’ta bir apartman dairesinde mecburen tatil yapar ve pencere komşularını teleskop ile gözetleyerek zamanını geçirmektedir. Bir gün tekrar gözetlediği sırada komşusunun eşini öldürdüğünden şüphelenmektedir

8Gözlerindeki Sır
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Gözlerindeki Sır

Federal ajan olan ve artık emekli olmuş olan Benjamin Esposito içinde bulunduğu ve geçmişindeyken tanık olduğu gerçek bir olay üzerine bir roman yazmak ister. Romanın konusu ise 1973 senesinde Buenos Aires ‘te gerçekleşmiş olan oldukça vahşi tecavüz ve olayın suçlusunu bulma çalışmalarıdır.

9Tutsak
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Tutsak

Maccachusetts eyaletinde Şükran Gününü kutlayabilmek için yan yana gelen Birches ve Dovers ailelerinin yediği güzel yemek korkunç olan bir haberle birlikte alt üst olur. Ailelerin iki küçük kızının da ilerleyen saatlerde kaybolması ile panik başlar.

10Kayıp Kız
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Kayıp Kız

Missouri’de bir yaz sabahında Amy ve Nick evliliklerindeki beşinci yılı kutlamaya hazırlanırlar. Fakat aynı gün Amy birden ortadan kaybolur. Amy’nin geri dönmemesi üzerine polisin tüm şüpheleri Nick’in üzerinde toplanmaktadır.

11Kapan
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Kapan

Sıradan bir siyahi genç olan Chris’in Rose isimli sevgilisiyle oldukça mutlu ilişkisi vardır. Rose, Chris’i kendi ailesinin evine davet eder. Chris sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğu sezmektedir. Ardından mülkte yaşamakta olan siyahilerin tek tek kaybolduklarını öğrenir.

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