En İyi Gizem Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gizem türünde olan son dönemlerde popüler diziler hemen hemen pek çok insan tarafından izlenilmekte olan dizilerdir. Gizem türü aklın erişemediği dolayısı ile akla uygun olacak bir açıklaması yapılamayan, tam olarak ne olduğu çözülemeyen, insanlara kapalı, saklı kalan, doğaüstü inançları da konu alan diziler arasında olmaktadır. Bu türden dizilerin bazıları televizyonların en uzun soluklu olan işleridir.