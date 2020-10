En İyi Gizem Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

How to Get Away with Murder Başrolünde Altın Küre, Emmy ve Oscar ödülüne sahip olan oyuncu Viola Davis’in olduğu how to get away with murder dizisi, farklı kurgusu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Hikayenin sonuna kadar gidip ipucu vermeden bir merak uyandıran dizi, daha sonra en başa dönüp her konunun nasıl olup bittiğini göstermektedir. How to get away with murder dizisi, her sezon finalinde farklı gizemleri aydınlatmaktadır.