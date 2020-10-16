En İyi Gizem Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gizem Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dizi izlerken her bölümünde şaşırtılmayı seven kişilerin gözdesi olan gizem yapımları ekranın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. En iyi gizem dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen gizem dizileri listesi ve önerisi (2020) sizler için araştırdık ve bu konuları derledik.
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1
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Gizem türünde olan son dönemlerde popüler diziler hemen hemen pek çok insan tarafından izlenilmekte olan dizilerdir. Gizem türü aklın erişemediği dolayısı ile akla uygun olacak bir açıklaması yapılamayan, tam olarak ne olduğu çözülemeyen, insanlara kapalı, saklı kalan, doğaüstü inançları da konu alan diziler arasında olmaktadır. Bu türden dizilerin bazıları televizyonların en uzun soluklu olan işleridir.
2
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Black Mirror
21. yüzyıl toplumunun genel alışkanlıklarına, hayatımızı işgal etmekte olan sosyal medyadan siyasete kadar birçok konuda eleştiri yapan televizyon ekranının dizisidir. Her bölümünde değişik bir konuyu işlenmektedir. Bu yüzden her bölümü ilgi ve merak ile izlenmektedir.
3
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Dark
Dark dizisi Netflix’in çarpıcı yapımları arasında yer almaktadır. İlk bölümden sonrasında farklı kurgusuyla geçmişe dönüşleri ile ilerleyen başarılı bir olay örgüsü ile hak ettiği ilgiye kavuşmuş olan dizidir.
4
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How to Get Away with Murder
Başrolünde Altın Küre, Emmy ve Oscar ödülüne sahip olan oyuncu Viola Davis’in olduğu how to get away with murder dizisi, farklı kurgusu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Hikayenin sonuna kadar gidip ipucu vermeden bir merak uyandıran dizi, daha sonra en başa dönüp her konunun nasıl olup bittiğini göstermektedir. How to get away with murder dizisi, her sezon finalinde farklı gizemleri aydınlatmaktadır.
5
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Mindhunter
Mindhunter dizisi, imdb puanı olarak 8.6 gibi iyi bir oyan almış olan gizem dizisidir. David Fincher’ın yapımcılığını yaptığı Mindhunter, 1970 yıllarının sonlarında 2 adet FBI ajanının seri katil kavramı üzerine yapmış olduğu çalışmaları konu edinmektedir.
6
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Ruh Avcısı
Ruh avcısı dizisi, 1896 yılında işlenen çocuk cinayetleri sonrası emniyet müdürünün psikiyatristi vakaya araştırmacı şeklinde ataması ile gelişen olayları konu edinmektedir. Bu dizi pek çok kişi tarafından takip edilmekte ve izlenmektedir.
7
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Stranger Things
Stranger Things, 1980 yıllarında Hawkins isimli tuhaf kasabada 12 yaşındaki çocuğun gizemli ortadan kaybolması ardından meydana gelmiş olayları edinmektedir.
8
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Tabula Rasa
Belçika yapımı olan dizi Netflix ekranında büyük ilgi gören yapımlarından birisidir. Dizi, geçirdiği trafik kazası ardından ileriye dönük olan amnezi geçiren, gün içinde de yaşadıklarını not almazsa tamamen unutan eski bir müzikal yıldızı öyküsünü anlatmaktadır. Gizem içerisinde yer alan bu dizinin imdb puanı 8.2 olmaktadır. Yüksek bir imdb puanına sahip olduğu içim mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
9
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The Bridge
The Bridge dizisi, iki ülke arasındaki ulaşımı sağlayan Öresund Köprüsü’nden ismini almıştır. Asperger Sendromu İsveçli polis dedektifi olan Saga Noren’in etrafında olan gelişmeler üzerine kurulu bir dizidir. Dizi toplam 4. sezon sürmüştür.
10
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The Sinner
Başrolünü Jessica Biel ve Bill Pullman’ın paylaştığı bu dizi, her bölümünde gizem ve esrarengiz olayları barındırmaktadır. Petra Hammesfahr’ın aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Bu dizi gizem dizileri arasında en önemli dizilerden birisidir.
11
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Unforgotten
BBC dizisi olan bu dizi 20 sene önce meydana gelmekte olan cinayetleri aydınlatmaktadır. Unforgotten dizisi, çözülmez gibi görünmüş eski cinayetleri ele alıp farklı kurgusu ile dikkati üzerine çekmektedir. Unforgotten dizisi hemen hemen her yaştan kişi tarafından izlenmekte olan bir gizem türü dizisidir.