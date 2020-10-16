En İyi Gerard Butler Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gerard Butler Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Gerard Butler, 13 Kasım 1969 yılında İskoçya'nın Paisley şehrinde doğdu. Glasgow Üniversitesinde hukuk okuyan aktör, eğitimini 5 yılda tamamladı. Spedd adlı bir rock grubunda solistlik yaptı. Daha sonra tamamen sinemaya yöneldi ve filmlerde rol almaya başladı. Yeni ve eski, en çok izlenen Gerard Butler filmleri hangileri? Sizin için listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gerard Butler'ın rol aldığı ilk film 1997 yapımı Mrs. Brown filmidir. Bu filmi daha sonra Tomorrow Never Dies, Tale of the Mummy ve One More Kiss filmleri izledi. Önceleri sadece küçük rollerde oynayan aktörün kariyeri, 2002 yılında çekilen Tomb Raider filmi ile birlikte yükselişe geçti. Bununla birlikte Gerard Butler'in başrolde oynadığı birçok televizyon dizisi vardır: Bu dizilerden en çok izlenenleri: Lucy Sullivan is Getting Married, The Jury ve Young Person's Guide to Becoming A Rock Star.
2
Abone Ol
300 Spartalı
Gerard Butler'ı kariyerinin zirvesine çıkaran filmlerin başında 300 Spartalı geliyor. Sparta Kralı Leonidas'a hayat veren ünlü aktör, bu filmden sonra geniş bir hayran kitlesi kazandı. Frank Miller'ın çizgi romanından uyarlanan yapım 110 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek kırılması güç bir rekora imza attı.
3
Abone Ol
Lara Croft Tom Raider: Yaşamın Kaynağı
Serinin ikinci filminde Gerard Butler, Terry Sheridan karakterini canlandırdı. Çin'den Kenya'ya, Hong Kong'tan Amerika'ya kadar uzanan macera filminin başrolünde Angelina Jolie ve Til Schweiger yer alıyor.
4
Abone Ol
Sevgili Frankie
Duygu yüklü bir aile dramı olan Sevgili Frankie, 2004 yılında gösterime girdi. Frankie, babasının bir denizci olduğunu ve yakında döneceğini zannetmektedir. Oysa yıllar boyunca annesi gerçeği gizlemiş ve babasının ağzından oğluna mektuplar yazmıştır. Shona Aurbach'ın yönettiği film katıldığı festivallerden 8 ödül kazandı.
5
Abone Ol
Operadaki Hayalet
Gaston Leroux'un aynı adlı romanından uyarlanan Operadaki Hayalet, 2004 yılında 3 dalda Oscar'a aday gösterildi. Müzikleriyle ön plana çıkan yapımda Patrick Wilson, Emmy Rossum ve Miranda Richardson gibi ünlü isimler de oynuyor. Sinema eleştirmenlerinden de olumlu eleştiriler alan filmin Imdb puanı 7.2
6
Abone Ol
Kod Adı Olympus
Antonia Fuqua'nın yönettiği film, 2013 yılında vizyona girdi. Filmin daha sonra ''Kod adı Londra'' ve ''Kod adı Paris'' olmak üzere iki devam filmi daha çekildi.
7
Abone Ol
Law Abiding Citizen
Türkiye'de Adalet Peşinde ismiyle gösterime giren film suç, gizem, gerilim türünün en başarılı örneklerinden biri. TA Top 250 listesinin 167. sırasında yer alan yapım 2009 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu.
8
Abone Ol
RocknRolla
Çektiği özgün filmlerle adından sıkça söz ettiren Guy Ritchie, bu filmde bir kez daha yeraltı dünyasına iniyor. Çatışma sahneleri kadar esprili diyaloglarıyla da ilgi çeken filmin kadrosunda Tom Wilkinson, Idris Elba ve Mark Strong gibi, Türkiye'deki sinemaseverlerin de yakından tanıdığı isimler yer alıyor.
9
Abone Ol
Chasing Mavericks (Dalgaların Peşinde)
Sörfçü Jay Moriarty'in yaşamından kesitler sunan biyografi türündeki film, Michael Apted ve Curtis Hanson tarafından yönetildi.
10
Abone Ol
Gods of Egypt (Mısır'ın Tanrıları)
Gods of Egypt, Antik Mısır dönemine ilgi duyanların mutlaka izlemesi gereken filmlerin başında geliyor. Film, tamamen kaosun hüküm sürdüğü bir dönemde, iyi ile kötü güçlerin savaşını anlatıyor. ABD- Avustralya ortak yapımı film, 2016 yılında gösterime girdi.
11
Abone Ol
Geostorm (Uzaydan Gelen Fırtına)
İklim değişikliği konusunu ele alan bilim-kurgu, gerilim türündeki film, Dean Davlin tarafından yönetildi. Filmin oyuncu kadrosunda Jim Sturgess ve Alexandra Maria Lara yer alıyor.