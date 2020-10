En İyi Gerard Butler Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gerard Butler Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gerard Butler'ın rol aldığı ilk film 1997 yapımı Mrs. Brown filmidir. Bu filmi daha sonra Tomorrow Never Dies, Tale of the Mummy ve One More Kiss filmleri izledi. Önceleri sadece küçük rollerde oynayan aktörün kariyeri, 2002 yılında çekilen Tomb Raider filmi ile birlikte yükselişe geçti. Bununla birlikte Gerard Butler'in başrolde oynadığı birçok televizyon dizisi vardır: Bu dizilerden en çok izlenenleri: Lucy Sullivan is Getting Married, The Jury ve Young Person's Guide to Becoming A Rock Star.