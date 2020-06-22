En İyi Gençlik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gençlik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İnsanoğlunun en dinamik olduğu dönemi gençliğidir. Bu dönemde popüler olmaya çalışmak, okulun en güzel kızı veya en yakışıklı erkeği olmaya çalışmak, arkadaş gurupları vesaire, tamamı bu dönemin ışıltılarıdır. Bu listemizde, sizlere gençliğin dinamik yapısını yansıtan filmleri sizler için derledik.
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1
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Son zamanlarda, gençlik filmleri kapsamında çekilen onlarca başarılı yapım bulunuyor. Filmlerin genel konuları, hayata atılmamış lise veya üniversite çağı insanları olsa da hikayeler gittikçe kalıplarını aşmaya başlıyor denilebilir. Gençlerin hayallerini, hayatlarını, korkularını, kırgınlıklarını ve aşk durumlarını yansıtan bazı filmler, izlenmeye değer yapımlar arasında bulunuyor.
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1- Fired Up (2009) - IMDB: 6.1
Gerald R futbol lisesinin yıldızlarından olan Nick ve Shawn'ın maceralarla geçen yaz tatillerini konu edinen Fired Up, 2009 yılında izleyici karşısına çıkmış, gençliğin dikkatini çekmeyi başarmıştır.
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2- Biz Size Döneriz (2017) - IMDB: 6.3
Doğa Can Anafarta yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan Biz Size Döneriz, en iyi Türk gençlik filmleri arasında bulunuyor. Başrollerinde; Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Murat Eken, Ceyda Kasabalı ve Betemsu Özdemir'in bulunduğu film 2017 yılında vizyona girmiştir.
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3- The First Time (2012) - IMDB: 6.8
Liseden mezun olan bir erkekle, liseye yeni başlayan bir kızın bir partide denk gelmesiyle başlayan aşk hikayelerini konu alan The First Time, 2012 yılında vizyona girmiştir. Karmaşık ilişkinin ortasında bulacağınız film, gençlik filmleri arasında izlenmeye değer olanlar arasında bulunuyor.
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4- Ted (2012) - IMDB: 6.9
Seth MacFarlane yönetmenliğinde vizyona giren 'Ayı Ted' filmi en iyi gençlik ve komedi filmleri arasında yerini alıyor. Yetişkin sayılabilecek bir genç ile hayat bulan oyuncak ayısı arasında geçen komik diyaloglar dikkate değer.
6
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5- Wild (2014) - IMDB: 7.1
Ailesini ve ailesini yeni kaybeden bir genç kadına odaklanan film, dikkate değer yapımlar arasında bulunuyor. Uyuşturucu bataklığına giren ve sürekli kendini mahveden bir kadını konu alan Wild, kadının gittiği çıkış yolunu sorguluyor.
7
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6- Love Rosie (2014) - IMDB: 7.2
Alex ve Rossie 5 yaşından itibaren birbirlerine yakın iki dosttur. Aralarında hiç sevgililik bağı olmayan bu iki genç, bazı sevgili edinme deneyimlerinden yıllar sonra, tekrar bir araya geleceklerdir. Birbirlerine şans verip vermeyeceklerini merak ettiren Love Rosie 2014 yılının en iyi gençlik filmlerinden birisi.
8
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7- Youth (2015) - IMDB: 7.3
2016 yılında izleyiciyle buluşan Youth filmi, iki kafadar arkadaşın bir tatilde yeniden bir araya gelişini ve gelişen olayları konu ediniyor. Paolo Sorrentino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Youth filmi, gençlik filmleri listesinde dikkat çekiyor.
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8- Hjartasteinn (2016) - IMDB: 7.4
İzlanda gençlik yapımı filmleri arasında zirvede bulunan Hjartasteinn, 2017 yılında vizyona girmiştir. Kristjan ve Thor isimli iki arkadaşın maceralarla dolu aşk hayatlarını konu edinen filmin, büyüleyici dolambaçlı konusu izlenmeye değer olduğunu gösteriyor.
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9- La La Land (2016) - IMDB: 8.0
2016 yılında vizyona giren La La Land filmi, dram ve romantik komedi türünün önemli örneklerinden birisi. Türkçesi Aşıklar Şehri olan filmin konusu, bir oyuncu ve caz sanatçısının mucize sayılan aşk hayatına yönelik.
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10- Before Sunrise (1995) - IMDB: 8.1
Yolları birdenbire kesişen bir kadınlar erkeğin hikayesine odaklanan Before Sunrise, 1995 yılında vizyona girmiş en iyi gençlik filmleri arasındadır. Viyana treninden tanışan ikilinin aşk yaşamlarını konu edinen Before Sunrise filminin yönetmen koltuğunda, Richard Linklater bulunuyor. Romantik dram türünün eşsiz örneklerinden olan film, gençlik filmleri alanında en iyi yapımlar içerisinde zirvede yer alıyor.