En İyi Gençlik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gençlik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

3- The First Time (2012) - IMDB: 6.8 Liseden mezun olan bir erkekle, liseye yeni başlayan bir kızın bir partide denk gelmesiyle başlayan aşk hikayelerini konu alan The First Time, 2012 yılında vizyona girmiştir. Karmaşık ilişkinin ortasında bulacağınız film, gençlik filmleri arasında izlenmeye değer olanlar arasında bulunuyor.