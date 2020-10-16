En İyi Gençlik Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gençlik Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Gençlik dizileri hem ülkemizde hem de Avrupa'da oldukça ünlüdür. Ülkemizde de çekilen pek çok gençlik dizileri bulunmaktadır. Hem yerli yapım hem de yabancı yapımların çekmiş oldukları bu diziler pek çok kişi tarafından ilgi duyulmaktadır. Dizi izlemeyi seven kişiler için gençlik dizileri ayrı bir ilgi duyulmaktadır. Gençlik dizileri en çok sevilen dizilerden olduğundan ötürü internette de gençlik dizileri sürekli olarak araştırılmaktadır. Peki, en iyi gençlik dizileri hangileridir? Ülkemizde ve Dünya'da diğer popüler olmuş gençlik dizileri nelerdir? İşte en çok sevilen gençlik dizileri.
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1
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Gençlik dizileri ülkemizde de en çok beğenilen dizi kategorileri arasında yer almaktadır. Ülkemizde çekilmiş olan pek çok gençlik dizisi bulunmaktadır. Başyapıt olarak çekilmiş olan pek çok gençlik dizisi bulunmaktadır. Aynı zamanda yabancı dizi sektöründe de sevilen gençlik dizileri bulunmaktadır. Bu listede hem yerli hem de yabancı olan gençlik dizilerini bulabilirsiniz. Gençlik dizileri dünyada en çok beğenilen diziler arasında yer aldığından dolayı senaryoları gereği de oldukça heyecan verici dizilerdir.
2
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Arka Sıradakiler
Lise hayatında fakir bir grup öğrencinin hayata karşı tutunma sürecini anlatan bu dizi Türkiye'nin çekilmiş en iyi gençlik dizileri arasında yer almaktadır. Arka Sıradakiler Türkiye'de reyting rekorları kırmayı başarmış bir dizidir.
3
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Friends
Dünyanın en güzel dizilerinden birisi olan Friends dizisi aynı zamanda bir gençlik dizisidir. Friends 8.9 IMDb puanına sahip olup izleyebileceğiniz en iyi gençlik dizilerinden bir tanesidir. Komedi türünde de çekilmiş bir dizidir.
4
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Gossip Girl
2007 ve 2012 yapımlı bir dizi olan Gossip girl dizisi yabancı dizi sektöründe ve ülkemizde de en çok takip edilen dizilerdendir. Toplam 5 sene sürmüş ve oldukça iz bırakmış dizilerden birisidir. Gossip girl bir The O.C. yapımı dizidir.
5
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Hayat Bilgisi
Ülkemizde çekilmiş olan en iyi gençlik dizileri arasında Hayat Bilgisi gelmektedir. Afet adlı öğretmenin öğrencilerini evladı olarak gördüğü bir lise ortamını anlatan bu dizi mutlaka izlenmesi gereken yerli yapım gençlik dizisidir.
6
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Legacies
2018 yapımlı bir dizi olan Legacies dizisi 7.5 IMDb puanına sahip bir dizidir. Julie Plec adlı ünlü yönetmenin yönettiği bir dizi olan Legacies dizisi fantastik ve gençlik dizisidir.
7
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Sex Education
2019 yapımlı Sex Education dizisi Netflix tarafından oluşturulmuş bir gençlik dizisidir. Dizi halen devam etmekte olup oldukça başarılı bir senaryoya sahiptir. Sürükleyici bir gençlik dizisi olan Sex Education şuana kadar 1 sezon çekilmiştir.
8
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Skins
2007 ve 2013 yılları arasında yayınlanmış bir gençlik dizisidir. Skins dizisi 8.2 IMDb puanına sahip bir dizidir. Netflixde yayınlanan bu dizi Netflix'in en çok beğenilen gençlik dizileri arasındadır.
9
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Stranger Things
2016 yılında yayınlanan bir dizi olan Stranger Things dizisi 8.8 IMDb puanına sahip bir dizidir. Dizinin yönetmenliğini Matt Duffer yapmaktadır. Ülkemizde de en çok beğenilen yabancı gençlik dizisi arasındadır.
10
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The 100
Hem bilim kurgu hem de gençlik dizisi olan The 100 2014 yapımlı bir dizidir. Kıyametten kurtulan bir grup gencin uzaya yerleşip daha sonra tekrardan Dünya'ya dönme sürecini anlatan bir dizidir. Fantastik bir senaryosu bulunmaktadır.
11
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The Society
2019 yapımlı olan bu gençlik dizisi 7.0 IMDb puanına sahip bir gençlik dizisidir. Aynı zamanda şuana kadar yapılmış en iyi gençlik dizisi olarak gösterilmektedir. Bir grup gencin kasabada yaşamış oldukları mücadeleleri anlatan bir dizidir.