En İyi Gaspar Noé Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gaspar Noe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Enter The Void Türkiye'de ''Boşluk'' ismiyle gösterime giren Enter The Void'in ilk gösterimi Cannes Film Festivalinde yapıldı. Filmde kullanılan ''öznel kamera tekniği'' ile büyük beğeni toplayan yönetmen, filmini ''saykodeik bir melodram'' olarak tanımlıyor. Filmde Nathaniel Brown, bir uyuşturucu satıcısı olan Oscar'ı canlandırıyor. Paz Da Le Huerta ise Oscar'ın sevgilisi Linda rolünde karşımıza çıkıyor. Enter The Void filminin en ilginç noktalarından biri, oyuncuların birçok sahnesinde doğaçlama yapması. Filmin senaryosunu ise Gaspar Noe ve eşi Lucila Hadzihaliloviç tarafından kaleme alındı.