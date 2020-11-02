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GeriKültür Sanat En İyi Gaspar Noé Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gaspar Noe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Gaspar Noé Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gaspar Noe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: AA

En İyi Gaspar Noé Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gaspar Noe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fransız asıllı yönetmen 27 Aralık 1963 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Çocukluğu New York ve Paris'te geçen Gaspar Noe, felsefe ve sinema eğitimi aldı. 22 yaşında ''Tintarella di luna'' adlı ilk kısa metrajlı filmini çekti. Sizin için geçmişten günümüzde en çok izlenen Gaspar Noe filmlerini listeledik.

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1
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Ünlü yönetmen, 1987 - 2012 yılları arasında kısa ve orta metrajlı filmler çekmeye devam etti. Carne adlı 40 dakikalık filmi, birçok film festivalinde ödül kazandı. Uzun bir süre Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın yardımcı yönetmenliğini yapan Gaspar Noe'nin ilk uzun metrajlı filmi 1985 yılında gösterime girdi. ''Herkese Karşı Tek Başına'' adlı film, Fransa'da büyük yankı uyandırdı. 56 yaşındaki deneyimli isim, klip yönetmenliği de yapıyor. Kliplerini yönettiği bazı müzik grupları şunlardır: Placebo, Animal Collective, Arielle.

2La Carne (Et)
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La Carne (Et)

Gaspar Noe'nin orta metraj filmi La Carne, Paris'te kasaplık yapan bir adamın hayatından kesitler sunuyor. Süresi 40 dakika olan filmin Imdb puanı 7.3.

3Enter The Void
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Enter The Void

Türkiye'de ''Boşluk'' ismiyle gösterime giren Enter The Void'in ilk gösterimi Cannes Film Festivalinde yapıldı. Filmde kullanılan ''öznel kamera tekniği'' ile büyük beğeni toplayan yönetmen, filmini ''saykodeik bir melodram'' olarak tanımlıyor. Filmde Nathaniel Brown, bir uyuşturucu satıcısı olan Oscar'ı canlandırıyor. Paz Da Le Huerta ise Oscar'ın sevgilisi Linda rolünde karşımıza çıkıyor. Enter The Void filminin en ilginç noktalarından biri, oyuncuların birçok sahnesinde doğaçlama yapması. Filmin senaryosunu ise Gaspar Noe ve eşi Lucila Hadzihaliloviç tarafından kaleme alındı.

4Love
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Love

Fransa, Belçika ortak yapımı Love, 2015 yılında gösterime girdi. Filmde Murphy ve Electra'nın yaşadığı çalkantılı ilişki anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alomi Muyock, Klara Kristin, Karl Glusman, Ugo Fox ve Juan Saavedra yer alıyor. Gaspar Noe, bir televizyon kanalıyla gerçekleştirdiği röportajda, birçok sahnenin doğaçlama çekildiğini ve filmin senaryosunun sadece 7 sayfa olduğunu ifade etmiştir.

5Climax
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Climax

Gaspar Noe'nin birçok filmi gibi Climax de prömiyerini Cannes Film Festivalinde yaptı. 2018 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosu profesyonel dansçılardan oluşuyor. Gerilim-Korku-Müzikal türündeki filmin öyküsü, 90'lı yıllarda Belçika'da yaşanmış bir olaya dayanıyor. 20 kişilik bir dans ekibi, prova yapmak için yatılı bir okula gider. Bu okul, şehir merkezinden uzakta, ıssız bir yerdedir. Dans provasından sonra içmeye başlayan dansçılar, çok geçmeden tuhaf davranmaya başlar. Filmin oyuncu kadrosunda, Lea Viamos, Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souhelia Yacoub ve Claude Gajan Maull yer alıyor. Filmin müzikleri ise Aphex Twin, Wild Planet ve Soft Cell grupları tarafından yapıldı. Cannes Film Festivalinde yarışan film Art Cinema Ödülüne layık görüldü.

6Irreversible (Dönüş Yok)
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Irreversible (Dönüş Yok)

Gaspar Noe'nin 2. uzun metrajlı filmi Dönüş Yok 2002 yılında gösterime girdi. Filmdeki hikaye sondan başa doğru giden bir kurgunun içerisinde anlatılıyor. Filmin baş rollerinde Monica Belluci ve Vincent Cassell yer alıyor.

7Seul Contre Tous (Herkese Karşı Tek Başına)
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Seul Contre Tous (Herkese Karşı Tek Başına)

Carne filminin devamı olan Herkese Karşı Tek Başına'da baş rolü Phippe Nahon ve Blandine Lenoir paylaşıyor. Hapisten yeni çıkmış kasap ile zihinsel engelli kızının yaşadıklarını anlatan filmin Imdb puanı 7.4.

8Havanada 7 Gün
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Havana'da 7 Gün

7 yönetmenin çektiği kısa filmlerden oluşan yapım, 2012'de gösterime girdi. Gaspar Noe'nin çektiği Ritüel filmi dışında, Benicio Del Toro, Juan Carlos Tabio, Julio Medem, Laurent Cantet ve Elila Suleiman'ın filmleri de Havana'da 7 Gün'ün içerisinde yer alıyor.

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