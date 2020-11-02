En İyi Gaspar Noé Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gaspar Noe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Climax Gaspar Noe'nin birçok filmi gibi Climax de prömiyerini Cannes Film Festivalinde yaptı. 2018 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosu profesyonel dansçılardan oluşuyor. Gerilim-Korku-Müzikal türündeki filmin öyküsü, 90'lı yıllarda Belçika'da yaşanmış bir olaya dayanıyor. 20 kişilik bir dans ekibi, prova yapmak için yatılı bir okula gider. Bu okul, şehir merkezinden uzakta, ıssız bir yerdedir. Dans provasından sonra içmeye başlayan dansçılar, çok geçmeden tuhaf davranmaya başlar. Filmin oyuncu kadrosunda, Lea Viamos, Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souhelia Yacoub ve Claude Gajan Maull yer alıyor. Filmin müzikleri ise Aphex Twin, Wild Planet ve Soft Cell grupları tarafından yapıldı. Cannes Film Festivalinde yarışan film Art Cinema Ödülüne layık görüldü.