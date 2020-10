En İyi Futbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Futbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Will Will (Babam için), yıllar sonra bir araya gelen Liverpool aşığı bir baba ile bir çocuğun hikayesini konu alıyor. Hayatları yıllar sonra kesişen baba-oğul, bu mutluluğu Şampiyonlar Ligi finali ile taçlandırmak ister. Fakat babasının ani ölümü her şeyi mahveder, artık her şey Will için daha zor olacaktır. Will, yolculuğa tek başına çıkar ve finale babası için gitmek ister. Will'in İngiltere'den başlayıp İstanbul'a uzanan serüveni bu film ile heyecan verici bir şekilde sahnelere yansıyor.