En İyi Futbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Futbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Futbol, dünya çapında en çok sevilen, gerek profesyonel gerek amatör olarak en fazla oynanan sporların başında geliyor. Bu sporu ve futbolcuların, antrenörlerin etkileyici hikayelerini içeren futbol filmleri arasında işte en iyi futbol filmleri- Yeni ve eski en çok izlenen futbol filmleri listesi ve önerisi (2020).
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Futbol tutkunlarını ve bu sporu seven tüm herkesi kucaklayan, zafere giden yoldaki zorlu mücadeleleri ekranlara taşıyan futbol filmleri, insanlara futbol üzerinden önemli hayat dersleri vermesi ile de önemli filmler. "Futbol asla sadece futbol değildir" sözü bu filmlerde anlamını tam olarak buluyor. Filelerle buluşan topların, gol olmanın ve skoru artırmanın ötesinde bir insanın ve bir ulusun hayatındaki değeri ve yol açtığı güzellikler, birbirinden özel futbol filmleri ile gözler önüne seriliyor. Futbol filmleri, kesinlikle futbol sporunun çok ötesinde manevi değeri yüksek yapımlar.
2
Abone Ol
Bobby Robson: Bir Menajerden Daha Fazlası
Futbol tarihini yakından takip edenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. 2018 tarihli yapımda belgesel türünde ekranlara geliyor. Efsane menajer Bobby Robson'ın futbola adanan hayatı belgeselde konu ediliyor. Yapım, muhteşem bir arşiv ile seyircileri kendisine hayran bırakıyor. Netflix'in en iyi yapımları arasında gösterilen film, final sahnesi ile de gözlerin dolmasına sebep oluyor.
3
Abone Ol
A Shot At Glory
A Shot At Glory (Zafer Vuruşu), İskoçya'da bir kasaba takımının büyük zaferlerini, futbola gönül veren yüreklerin coşkusu ile en güzel şekilde sahneliyor. Filmde bir başkanın, antrenörün ve halkın çatışması etkileyici bir biçimde işleniyor. Dram öğelerini de yoğun bir şekilde içeren bu çarpıcı futbol filminin yönetmenliğini Michael Corrente üstleniyor. Filmde Robert Duvall, Ally Mccoist, Brian Cox ve Kristy Mitchell başarılı oyunculukları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.
4
Abone Ol
Damned United
Türkçe çevirisi ise "Lanet Takım", 2009 yılına damga vuran ve unutulmayan futbol filmleri arasında göze çarpıyor. Muhteşem bir biyografik futbol filmi olan Damned United, Derby Country ile Nottingham Forest'ı yoktan var eden, futbol tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri olan Brian Clough'u konu alan özel bir film. Futbolseverlerin, en azından bir kere izlemesi gereken yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.
5
Abone Ol
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, 2000 yılında gösterime giren Türkiye yapımı dram türünde futbolla iç içe etkileyici bir sinema filmi. Beğenilerek izlenen filmin yönetmeni ise ikinci uzun metraj filmimi çeken ve çocukluğunu geçirdiği kasabanın ve ailesinin hikayesini aktaran usta isim Serdar Akar. Film, "Hayat futbola fena halde benzer" repliği ile akıllarda yer edinen efsanevi bir yapım. Filmde usta oyuncu Savaş Dinçel'in canlandırdığı Hacı'nın uzun yıllar teknik direktör olarak üzerine titrediği Esnafspor'un amatör ligden yükselmek için verdiği mücadele anlatılıyor.
6
Abone Ol
Heleno
Heleno, Brezilya yapımı etkileyici futbol filmlerinden. Yönetmenliğini Jose Henrique Fonseca'nın üstlendiği 2011 yapımı biyografik bir drama filmi. Futbol sevenlerin mutlaka izlemesi gereken sinema tarihindeki özel bir yeri olan filmin yapımcısı ve yıldızı Rodrigo Santoro. Bu muhteşem yapımda, 1940'lı yılların efsanevi oyuncuları arasında gösterilen Heleno de Fretas'ın gerçek yaşam hikayesi anlatılıyor. Kariyerindeki yükseliş, hastalıkla mücadelesi gibi önemli noktalar filmde dokunaklı bir şekilde işleniyor.
7
Abone Ol
The Cup
Futbol aşığı iki Tibetli gencin, 1998 Fransa Dünya Kupasını izlemek için manastıra televizyon almak istemesi ile yaşadıkları olayları konu alan ilgi çekici bir yapım. Bu film, izleyicilere finallerin diğer maçlara göre ne kadar özel olduğunu hatırlatan ve ispatlayan bir futbol filmi.
8
Abone Ol
United
United, Manchester United'ın "Busby Bebekleri" olarak anılan ve yaş ortalaması 22 olmasına karşın rakip tanımayan efsanevi takımının gerçek hikayesini sinema severler ile buluşturuyor. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbol takımlarında biri olarak gösterilen bu dev futbol takımı, 1958 yılında Münih'te gerçekleşen trajik bir uçak kazası sonucu sekiz değerli futbolcusunu kaybetmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda James Strong bulunuyor.
9
Abone Ol
Will
Will (Babam için), yıllar sonra bir araya gelen Liverpool aşığı bir baba ile bir çocuğun hikayesini konu alıyor. Hayatları yıllar sonra kesişen baba-oğul, bu mutluluğu Şampiyonlar Ligi finali ile taçlandırmak ister. Fakat babasının ani ölümü her şeyi mahveder, artık her şey Will için daha zor olacaktır. Will, yolculuğa tek başına çıkar ve finale babası için gitmek ister. Will'in İngiltere'den başlayıp İstanbul'a uzanan serüveni bu film ile heyecan verici bir şekilde sahnelere yansıyor.