En İyi Furkan Andıç Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Furkan Andıç Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Furkan Andıç, ekranların sevilen ve aranılan dizi oyuncularındandır. Sempatik tavırları, güler yüzlülüğü ve derin bakışlarıyla bir hayli hayran kitlesi oluşturmuş durumdadır. Televizyon dünyasına reklamlarda oynayarak atan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü ile yaşamıştır. Hatta bu dizide başrol oynamıştır. Furkan Andıç’ın akıllarda kalan dizilerini sizler için derledik.
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1
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Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 İstanbul doğumludur. Her yıl üniversitelerin başka bir bölümünü okumuştur. Üniversite’de okurken, reklam oyuncusu olarak rol almaya başlamıştır. Ulusal kanallarda ilk oyunculuk deneyimini 2011’de Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle yaşamıştır. Bugüne kadar 12 dizide rol alan oyuncu, Çatı Katı Aşk dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.
2
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Çatı Katı Aşk (2020)
Romantik komedi türündeki dizi yayına devam ediyor. Furkan Aldınç, başrolü Ezgi Şenler ile paylaşıyor. Ateş (Furkan Aldınç) ile Yasemin (Aybüke Pusat) kendi ayakları üzerinde durmak isteyen gençlerdir. Bunun için kendi düzenlerini kuracakları bir eve ihtiyaçları vardır. Her ikisi de çatı katı olan bir eve talip olurlar. Fakat ev sahibi, evi bekârlara vermemektedir. Bu iki genç de, plan yaparak, evi birlikte tutma kararı alırlar. Böylece yeni evliymiş gibi yalan söyleyerek evi tutarlar. Bu ikili ve apartmandaki aileler arasında geçen olaylar komedi tadında işleniyor.
3
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Her Yerde Sen (2019)
Dizi, bir sezon 23 bölümden oluşuyor. Komedi türündedir. 24.Altın Objektif Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır. 2020’de düzenlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ise sergilediği Demir, Aybüke Pusat’ın oynadığı Selin karakterleri ile En İyi Dizi Çifti ödülünü kazanmıştır. Furkan Aldınç, dizide Demir Erendil karakterini canlandırıyor. Yurt dışından yeni dönmüştür. Kuralcı bir kişiliğe sahiptir. Ne yazık ki Selin (Aybüke Pusat) ile aynı evi paylaşmak zorundadır. Ayrıca Selin, kendi şirketinde çalışan biridir. Bu ikili arasında geçen olaylar komedi tadında izleyiciye aktarılıyor.
4
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Kaçak Gelinler (2014-2015)
Dizi, bir sezon 29 bölümden oluşuyor. Komedi, romantik türündedir. Furkan Andıç; Selin Şekerci, Açelya Topaloğlu, Deniz Baysal, Fırat Albayram’la başrolü paylaşıyor. Şebnem (Selin Şekerci), Almila (Açelya Topaloğlu) ve Kainat (Deniz Baysal) düğünleri esnasında, gelinlikleriyle birlikte kaçarlar. Bu üç kaçak gelinin yolu İzmir Adnan Menderes Havaalanında buluşur. Bu üçlü İstanbul’a “hayatlarının aşkını” bulmak için giderler. Bu arada Şebnem’in terk ettiği Arda (Tarık Özenbaş), onların peşinden İstanbul’a gelir. Furkan Aldinç, dizide müzisyen Selim karakterini canlandırıyor. Dizide Arda’nın arkadaşı rolündedir.
5
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Kardeş Çocukları (2019)
Dizi, 2 sezon 21 bölümden oluşuyor. Drama türündedir. Dizinin başrollerinde; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu oynuyorlar. Ümran (Ayça Bingöl) ile Umay (Nur Fettahoğlu) birbirine düşman iki kardeştirler. Yıldırım (Mehmet Aslantuğ) ikisinin de hayatlarına girerek farklı yollara gitmelerine neden oluyor. Furkan Aldınç ise dizide Volkan karakteriyle Yıldırım’ın Tıp Fakültesinden öğrencisidir. Ümran’ın kızı Hayat’ı (Afra Saraçoğlu) sevmektedir. Oyuncu dizide başrol oynamasına rağmen, başka bir diziden teklif aldığı için 13. bölüm sonunda diziden ayrılıyor. Dizide ise yurt dışına gittiğini bir mektupla bildirerek, diziden ayrılmış oluyor.
6
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Kırgın Çiçekler (2015-2018)
Dizi, 3 sezon 113 bölümden oluşuyor. Dram, aile, gençlik türündedir. Dizinin başrollerinde; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan oynuyorlar. Furkan Aldınç dizide yardımcı oyuncu olarak 11-29 bölümler arası rol almıştır. Dizi, bir yetimhanede yaşayan çocuklar ve gençlikleri üzerine kuruludur. Furkan Aldinç, zengin bir ailenin kızı olan Cemre’ye (Hazar Motan) çocukluğundan beri âşıktır. Cemre yetimhaneye düşünce, sınıf seviyesinin kalktığını düşünerek ona açılır. 29. bölümde bir kaza sonucu ölerek, diziye veda eder.