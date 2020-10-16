En İyi Furkan Andıç Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Furkan Andıç Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Çatı Katı Aşk (2020) Romantik komedi türündeki dizi yayına devam ediyor. Furkan Aldınç, başrolü Ezgi Şenler ile paylaşıyor. Ateş (Furkan Aldınç) ile Yasemin (Aybüke Pusat) kendi ayakları üzerinde durmak isteyen gençlerdir. Bunun için kendi düzenlerini kuracakları bir eve ihtiyaçları vardır. Her ikisi de çatı katı olan bir eve talip olurlar. Fakat ev sahibi, evi bekârlara vermemektedir. Bu iki genç de, plan yaparak, evi birlikte tutma kararı alırlar. Böylece yeni evliymiş gibi yalan söyleyerek evi tutarlar. Bu ikili ve apartmandaki aileler arasında geçen olaylar komedi tadında işleniyor.