En İyi Fransız Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fransız Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1960'lı yıllarda Fransız Yeni Dalga Sineması hareketi başlamıştır. Hollywood sinemasına tepki olarak doğan Yeni Dalga'da, klasik film formu terk edilmiş, giriş - gelişme - sonuç gibi anlatı kalıpları yıkılmıştır. Bu oluşumun başarılı yönetmenleri Jean-Luc Godard, Francois Truffaut, Claude Chabrol ve Eric Rohmer'dir. Yeni Dalga'yı kuran kişi ise Fransız film eleştirmeni Andre Bazin'dir. ''Auteur film'' kavramını ortaya atan Andre Bazin'e göre, her film yönetmenin imzasını taşımalı ve tamamen orijinal olmalıdır.