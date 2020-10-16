En İyi Fransız Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fransız Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Fransa, Avrupa'da en çok film çekilen ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde daha çok ''sanat filmi'' olarak tanımlanan bu yapımların birçoğu minimalist sinemaya örnek gösterilebilir. Öne çıkan Fransız yönetmenler arasında Luc Besson, Jean Pierre Jeunet, Agnes Varda ve Jean Pierre Melville yer alıyor. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Fransız filmlerini listeledik.
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1
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1960'lı yıllarda Fransız Yeni Dalga Sineması hareketi başlamıştır. Hollywood sinemasına tepki olarak doğan Yeni Dalga'da, klasik film formu terk edilmiş, giriş - gelişme - sonuç gibi anlatı kalıpları yıkılmıştır. Bu oluşumun başarılı yönetmenleri Jean-Luc Godard, Francois Truffaut, Claude Chabrol ve Eric Rohmer'dir. Yeni Dalga'yı kuran kişi ise Fransız film eleştirmeni Andre Bazin'dir. ''Auteur film'' kavramını ortaya atan Andre Bazin'e göre, her film yönetmenin imzasını taşımalı ve tamamen orijinal olmalıdır.
2
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Leon
Bir kiralık katil ile küçük bir kızın yaşadıklarını anlatan Leon, Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen Fransız filmlerinin başında geliyor. Başrollerinde Jean Reno ve Natalie Portman'ın yer aldığı 1995 yılında çekildi. Imdb Top 250 listesinde 31. sırada olan Leon, uluslararası festivallerden 5 ödül aldı.
3
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Amelie
Jean Pierre Jeunet tarafından yazılıp yönetilen Amelie, garson olarak çalışan hayalperest bir kızın yaşadıklarını şiirsel bir dille beyaz perdeye aktarıyor. Film 2001 yılında gösterime girdi ve 5 dalda Oscar'a aday gösterildi.
4
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Fahrenheit 451
1966 yapımı film Türkiye'de ''Değişen Dünyanın İnsanları'' adıyla gösterime girdi. Karanlık bir gelecekte geçen filmde, tek görevi kitapları yakmak olan itfaiye erlerinin yaşadıkları konu ediniyor. İtfaiyeye karşı kitaplarını korumak isteyen insanların mücadelesini anlatan film, Ray Bradbury'in aynı adlı romanından uyarlandı. Başrollerinde ise Oskar Werner ve Julie Christie oynuyor.
5
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Le Trou / Delik
2 Bafta adaylığı bulunan Le Trou, hapisten kaçmaya çalışan mahkumların öyküsünü minimal bir çizgide anlatıyor. Filmin en önemli özelliği ise, oyuncularının tamamen amatör oyunculardan seçilmesidir. 1960 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jacques Becker oturuyor.
6
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Üç Renk: Kırmızı Mavi Beyaz
Fransa bayrağındaki renklerden oluşan üçlemeden özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramları anlatılıyor. İsviçre, Polonya, Fransız ortak yapımı olan üçlemenin oyuncu kadrosunda Irone Jakob ve Jean Louis Trintignant yer alıyor.
7
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A Bout de Souffle / Serseri Aşıklar
Fransa Yeni Dalgası Sinemasının mihenk taşlarından biri olan Serseri Aşıklar, ünlü yönetmen Jean Luc Godard tarafından çekildi. Bir araba hırsızı ile sevgilisinin yaşadıklarını anlatan filmin Imdb puanı 7.9.
8
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Herkes Başının Çaresine Baksın
Yine Jean Luc Godard'ın çektiği film, toplumun analizini belli başlı karakterler üzerinden yapıyor. Aynı zamanda bir sistem eleştirisi olan filmin oyuncu kadrosunda Isabella Hupert, Nathalie Bay ve Jacques Dutronc yer alıyor.
9
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Köprü Üstü Aşıkları
Juliet Binoche'in dünya çapında tanınmasını sağlayan Köprü Üstü Aşıkları filminde, köprüde yaşayan evsizlerin ve sokak sanatçılarının hayatı anlatılıyor. Fransız sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri olan Leox Carax tarafından çekilen film 1991 yılında gösterime girdi ve birçok ödül kazandı.
10
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L'instinct de mort / Ölümcül İçgüdü
Fransız gangster Jaxques Mesrin'in anlatıldığı biyografik yapım, ayn zamanda en çok izlenen mafya filmlerinden biri oldu. 2 filmden oluşan seride Vincent Cassell, Gerard Depardieu ve Cecile de France gibi yıldız isimler oynuyor.
11
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Paris, Seni Seviyorum
Yaklaşık 15 yönetmenin çektiği kısa filmlerinden oluşan Paris, Seni Seviyorum, 2006 yılında en çok izlenen Fransız filmlerinden biri odu.