En İyi Film Önerileri 2022 - İzlenmesi gereken unutulmaz filmler ile güzel sinema film tavsiyeleri
Film izlemeyi hepimiz neredeyse çok severiz. Özellikle unutulmaz filmler olarak nitelendirilen başyapıt filmleri izlemek izleyiciye doyumsuz dakikalar yaşatmaktadırlar. En iyi filmler genellikle IMDb puanı yüksek olan en iyi sinema filmleri olarak karşımıza çıkmaktadır. IMDb puanı yüksek olan filmler en çok izlenen ve mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır. Peki, en iyi sinema filmler nedir? Yeni ve eski en çok izlenen sinema filmleri listesi nedir? İşte en çok izlenen ve en iyi sinema film önerileri listemiz karşınızda..
Sinema tarihinde beyaz perdede adından söz ettirmiştir filmler vardır. Özellikle bu filmler dünyaca ünlü filmlerdir. Ünlü sinema oyuncularının oynadığı ve seslendirdiği bu sinema filmleri günümüzde hala defalarca izlenmekte ve seyredilmektedir. Sinema tarihinde özellikle hem yerli hem de yabancı en iyi filmler vardır. Her türlü film kategorisinde yer alan bu sinema filmleri izleyiciyi cezbeden sinema filmleridir.
En iyi sinema filmleri gişede de yüksek hasılata ulaşmış sinema filmleridir. Düşük bütçe olsa dahi bu sinema filmleri sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve önerilen sinema filmleri arasına girmiştir. Hem eski hem de yeni olan sinema filmleri sinema severler tarafından da tavsiye edilen sinema filmleri arasında yer almaktadır.
Esaretin Bedeli
1994 yapımı olan Esaretin Bedeli gelmiş geçmiş en iyi film olarak kabul edilmektedir. Esaretin Bedeli filmi IMDb puanı 9.3 olan Dünya'nın en yüksek IMDb puanına ulaşmış bir filmdir. Suçsuz yere hapiste yatan bir adamın hikayesini anlatmaktadır.
3 Aptal
3 aptal filmi 2009 yapımlı bir filmdir. Rancho, Raju ve Farhan'ın Hindistan'da ki kazandıkları üniversitede maceralarını anlatan bu film oldukça usta bir senaryo ile çekilmiş bir filmdir.
Cesur Yürek
1995 yapımlı bir film olan Cesur Yürek mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır. İskoç bir adamın İngiliz soylu aileler ile mücadelesini anlatan bu film en sevilen filmler arasında yer almaktadır.
Testere
Korku ve gerilim kategorisinin en sevilen sinema filmlerinden olan Testere işkence temalı bir sinema filmidir. Dünyaca ünlü olan bu filmin daha sonra ise başka serileri çekilmiştir.
Zindan Adası
Zindan adası filmi gizem ve gerilim yüklü bir filmdir. 2010 yapımlı olan bu film akıl hastalarının hikayesini anlatmaktadır. Akıl hastalarının suçlarını konu edinen bu film dedektiflerle dolu bir filmdir. Gizemleri çözmeye çalışan dedektifler çok farklı olaylarla karşılaşacaktır.