En İyi Ferzan Özpetek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferzan Özpetek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde İtalyan ve Türk sinemasının önemli yönetmenlerinin arasında yer alan Türkiye asıllı yönetmen olan Ferzan Özpetek’in filmleri yoğun ilgi görmektedir. En iyi Ferzan Özpetek filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Ferzan Özpetek filmleri listesi ve önerisi nasıldır? Sizler için detaylı olarak araştırdık ve derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ferzan Özpetek filmleri, sokaklardan zengin sofralara, geniş ailelerden tutkulu ilişkilere; Akdenizli bir birey olmanın hemen hemen tüm özelliklerini yansıtan filmlerdir. Ferzan Özpetek sineması dünyasında oldukça önemli bir yönetmendir.
2
Abone Ol
Napoli’nin Sırrı
2017 yapımı olan film hem kamera hareketleri ile hem uygulanan teknikleri ile tam olarak Ferzan Özpetek filmidir. Napoli’nin sırrı filmi tutkularla, gizemli aşklar ile doludur. Senaryosunda Gianni Romoli ile Valia Santella’nın imzası bulunmaktadır. Bu filmin imdb puanı ise 5.9/10 olmaktadır.
3
Abone Ol
İstanbul Kırmızısı
Ferzan Özpetek’in yönettiği son film olup 2017 yapımıdır. İstanbul Kırmızısı, arkadaşından en son romanı ile ilgili görüşlerini bildirmesini istedikten sonra kaybolan bir yazarın gizem dolu hayatı üzerine bir filmdir. Yönetmenin vatanına dönmüş olduğu filmde Halit Ergenç, Nejat İşler, Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür rol almaktadır. Bu filmin imdb puanı ise 5.5/10 olmaktadır.
4
Abone Ol
Allaciate le cinture / Kemerlerinizi Bağlayın
2014 yılı yapımı olan bu film Antonio ve Elena’nın olan yasak aşkını anlatmaktadır. Kasia Smutniak ile Francesco Arca’nın birlikte başrollerini paylaştığı bu filmde yönetmen, senelere yayılan bu aşk ile tutku hikayesini içinizde İtalya’ya gitmek isteği ile işlemektedir.
5
Abone Ol
Magnifica Presenza / Şahane Misafir
2012 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.7/10 olmakta ve bu film Ferzan Özpetek’in kariyerinde diğer filmlerden farklı duran ve kamerasını Roma’da hayalet dolu bir eve yerleşmekte olan 28 yaşındaki Pietro’ya çevirmiş olduğu “Magnifica presenza”, ülkemizde de özellikle Cem Yılmaz’ın varlığı ile konuşulmuştur.
6
Abone Ol
Mine Vaganti / Serseri Mayınlar
2010 yılı yapımı olan bu film Özpetek’in en sevilen filmlerinden olup 60′lı yıllardan beridir İtalya’nın en önemli olan makarna üreticilerinden biri Cantone ailesinin genç oğlu Tommaso’nun Güney İtalya’daki evini ziyaretini konu alımaktadır. Bu filmin imdb puanı 7.3/10 olmaktadır.
7
Abone Ol
Un Giorno Perfetto / Mükemmel Bi Gün
2008 yılı yapımı olan Ferzan Özpetek sinemasının en sert ve en karamsar olan filmidir. Alışılageldik, sıcak Akdeniz hikayelerinden farklıdır. Aile içi şiddeti de konu alan romandan uyarlanan film “Un giorno perfetto” imdb puanı 6.5/10 olmaktadır.
8
Abone Ol
Saturno Contro / Bir Ömür Yetmez
Ferzan Özpetek’in bu filmi hepsinin kendine ait hayatları, sırları ve ihtirasları olan arkadaşların büyük trajedi karşısında birbirlerine sıkı bağlanmaları gerektiğini de hatırlatan bu film oldukça başarılı ve sıcakkanlı bir filmdir.
9
Abone Ol
Cuore Sacro / Kutsal Yürek
2005 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.5/10 olmaktadır. Irene adında işkolik kadının, en yakın arkadaşının intiharlarının sonrasında hayatına yeni yön vermesi gerektiğini konu alan bu filmde Barbora Bobulova başrolde yer almaktadır.
10
Abone Ol
La Finestra di Fronte / Karşı Pencere
Ferzan Özpetek’in daha önceki filmlerine göre çok daha uluslararası bir etki uyandırır. Bu muhteşem film Giovanna Mezzogiorno’nun performansı ile de dikkat çekmektedir.
11
Abone Ol
Le Fate Ignoranti / Cahil Periler
Filmde kocasını trafik kazasında kaybetmiş olan Antonia, kaybın öncesinde kocasının bir erkekle aldattığını öğrenir. İlişkinin kocasının hayatını ne şekilde değiştirdiğini, farklı karakteri barındıran film birbirlerine bağlı aile gibi topluluğun onu nasılda benimsediğini öğrenmesi ile yaşadığı kaybın ardından da hayatına devam edebilmesi adına eski sevgili ile tanışması gerekmektedir. Filmin imdb puanı 7.4/10 olmaktadır.