En İyi Ferzan Özpetek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferzan Özpetek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Magnifica Presenza / Şahane Misafir 2012 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.7/10 olmakta ve bu film Ferzan Özpetek’in kariyerinde diğer filmlerden farklı duran ve kamerasını Roma’da hayalet dolu bir eve yerleşmekte olan 28 yaşındaki Pietro’ya çevirmiş olduğu “Magnifica presenza”, ülkemizde de özellikle Cem Yılmaz’ın varlığı ile konuşulmuştur.