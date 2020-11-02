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GeriKültür Sanat En İyi Ferzan Özpetek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferzan Özpetek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Ferzan Özpetek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferzan Özpetek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: AA

En İyi Ferzan Özpetek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferzan Özpetek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Günümüzde İtalyan ve Türk sinemasının önemli yönetmenlerinin arasında yer alan Türkiye asıllı yönetmen olan Ferzan Özpetek’in filmleri yoğun ilgi görmektedir. En iyi Ferzan Özpetek filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Ferzan Özpetek filmleri listesi ve önerisi nasıldır? Sizler için detaylı olarak araştırdık ve derledik.

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Ferzan Özpetek filmleri, sokaklardan zengin sofralara, geniş ailelerden tutkulu ilişkilere; Akdenizli bir birey olmanın hemen hemen tüm özelliklerini yansıtan filmlerdir. Ferzan Özpetek sineması dünyasında oldukça önemli bir yönetmendir.

2Napoli’nin Sırrı
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Napoli’nin Sırrı

2017 yapımı olan film hem kamera hareketleri ile hem uygulanan teknikleri ile tam olarak Ferzan Özpetek filmidir. Napoli’nin sırrı filmi tutkularla, gizemli aşklar ile doludur. Senaryosunda Gianni Romoli ile Valia Santella’nın imzası bulunmaktadır. Bu filmin imdb puanı ise 5.9/10 olmaktadır.

3İstanbul Kırmızısı
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İstanbul Kırmızısı

Ferzan Özpetek’in yönettiği son film olup 2017 yapımıdır. İstanbul Kırmızısı, arkadaşından en son romanı ile ilgili görüşlerini bildirmesini istedikten sonra kaybolan bir yazarın gizem dolu hayatı üzerine bir filmdir. Yönetmenin vatanına dönmüş olduğu filmde Halit Ergenç, Nejat İşler, Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür rol almaktadır. Bu filmin imdb puanı ise 5.5/10 olmaktadır.

4Allaciate le cinture / Kemerlerinizi Bağlayın
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Allaciate le cinture / Kemerlerinizi Bağlayın

2014 yılı yapımı olan bu film Antonio ve Elena’nın olan yasak aşkını anlatmaktadır. Kasia Smutniak ile Francesco Arca’nın birlikte başrollerini paylaştığı bu filmde yönetmen, senelere yayılan bu aşk ile tutku hikayesini içinizde İtalya’ya gitmek isteği ile işlemektedir.

5Magnifica Presenza / Şahane Misafir
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Magnifica Presenza / Şahane Misafir

2012 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.7/10 olmakta ve bu film Ferzan Özpetek’in kariyerinde diğer filmlerden farklı duran ve kamerasını Roma’da hayalet dolu bir eve yerleşmekte olan 28 yaşındaki Pietro’ya çevirmiş olduğu “Magnifica presenza”, ülkemizde de özellikle Cem Yılmaz’ın varlığı ile konuşulmuştur.

6Mine Vaganti / Serseri Mayınlar
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Mine Vaganti / Serseri Mayınlar

2010 yılı yapımı olan bu film Özpetek’in en sevilen filmlerinden olup 60′lı yıllardan beridir İtalya’nın en önemli olan makarna üreticilerinden biri Cantone ailesinin genç oğlu Tommaso’nun Güney İtalya’daki evini ziyaretini konu alımaktadır. Bu filmin imdb puanı 7.3/10 olmaktadır.

7Un Giorno Perfetto / Mükemmel Bi Gün
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Un Giorno Perfetto / Mükemmel Bi Gün

2008 yılı yapımı olan Ferzan Özpetek sinemasının en sert ve en karamsar olan filmidir. Alışılageldik, sıcak Akdeniz hikayelerinden farklıdır. Aile içi şiddeti de konu alan romandan uyarlanan film “Un giorno perfetto” imdb puanı 6.5/10 olmaktadır.

8Saturno Contro / Bir Ömür Yetmez
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Saturno Contro / Bir Ömür Yetmez

Ferzan Özpetek’in bu filmi hepsinin kendine ait hayatları, sırları ve ihtirasları olan arkadaşların büyük trajedi karşısında birbirlerine sıkı bağlanmaları gerektiğini de hatırlatan bu film oldukça başarılı ve sıcakkanlı bir filmdir.

9Cuore Sacro / Kutsal Yürek
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Cuore Sacro / Kutsal Yürek

2005 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.5/10 olmaktadır. Irene adında işkolik kadının, en yakın arkadaşının intiharlarının sonrasında hayatına yeni yön vermesi gerektiğini konu alan bu filmde Barbora Bobulova başrolde yer almaktadır.

10La Finestra di Fronte / Karşı Pencere
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La Finestra di Fronte / Karşı Pencere

Ferzan Özpetek’in daha önceki filmlerine göre çok daha uluslararası bir etki uyandırır. Bu muhteşem film Giovanna Mezzogiorno’nun performansı ile de dikkat çekmektedir.

11Le Fate Ignoranti / Cahil Periler
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Le Fate Ignoranti / Cahil Periler

Filmde kocasını trafik kazasında kaybetmiş olan Antonia, kaybın öncesinde kocasının bir erkekle aldattığını öğrenir. İlişkinin kocasının hayatını ne şekilde değiştirdiğini, farklı karakteri barındıran film birbirlerine bağlı aile gibi topluluğun onu nasılda benimsediğini öğrenmesi ile yaşadığı kaybın ardından da hayatına devam edebilmesi adına eski sevgili ile tanışması gerekmektedir. Filmin imdb puanı 7.4/10 olmaktadır.

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