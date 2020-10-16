En İyi Ferhan Şensoy Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferhan Şensoy Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Varsayalım İsmail Varsayım İsmail dizisinde, ana karakter olan İsmail'i Ferhan Şensoy canlandırıyor. Sevilen oyuncuya, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bican Günalan, Zuhal Olcay, Bülent Kayabaş, Tarık Papuççuoğlu ve Resul Okan eşlik ediyor. Dizi, ilk olarak ise 1986 yılında TV2'de (TRT2) yayınlanmıştır. 1991 yılında ise TRT 1'de devam bölümleri ile ekranlara gelmiştir. Yönetmenliğini ve senaristliğini de Ferhan Şensoy üstlenmiştir. Varsayalım İsmail'den, Ferhan Şensoy'un özgün kaleminden dökülen ve absürd mizah olarak tanımlanan TV dizilerinin babası sayılabilecek kült bir yapım olarak bahsedilmektedir. Varsayalım İsmail, Kompresör bey, Biçimcil hanım ve Davlumbaz Bey gibi komik karakter isimleri ile hem güldüren hem de düşündüren Ferhan Şensoy'un yazıp başrolünü üstlendiği bir komedi dizisi olarak kısa zamanda ün kazanmış ve unutulmayanlar listesine girmeye hak kazanmıştır. Varsayalım İsmail, işsiz güçsüz, tembel fakat kurnaz bir adam olarak saf insanları kafaya alarak hayatını sürdüren bir karakter olarak dizide göze çarpıyor. Dizinin yapımcısı ise Kartal Çidamlı'dır.