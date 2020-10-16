En İyi Ferhan Şensoy Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferhan Şensoy Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ülkemizin usta ve tanınan oyuncularından Ferhan Şensoy tiyatro oyunları, filmleri ve dizileriyle oldukça seviliyor. Televizyon dizileri birçok insan tarafından merakla araştırılıyor. En iyi Ferhan Şensoy dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen Ferhan Şensoy dizileri listesi ve önerisini (2020) detaylarıyla derledik.
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1
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Ferhan Şensoy, Türk tiyatro, televizyon ve sinema tarihinin önemli isimlerinden. On parmağında on marifet olan usta sanatçı, aynı zamanda tiyatro, televizyon dizileri ve film senaryoları yazarı olarak da pek çok başarılı projeye imza attı. Yönetmen koltuğuna oturduğu Haneler, Köşe Dönücü yapımlarında da bu alanda da yeteneğini gözler önüne sermiştir. Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı en tanınmış oyunu ile Türkiye'de yapılan stand-up tarzının esin kaynağı olmuştur. Münir Özkul'dan devraldığı Orta oyuncuları Kavuğu'nu Rasim Öztekin'e devretmiştir. Ferhan Şensoy, her oyunda emeği geçen kişilere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vermesi ile mali bakımdan Türk Tiyatrosu'nda özel ve özgün bir yere sahiptir.
2
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Köşe Dönücü
Köşe Dönücü, 1984 yılında ekranlara gelen ve izleyicisi ile buluşan yerli bir yapım. Dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isim Ferhan Şensoy bulunuyor. Ferhan Şensoy'a bu dizide başarılı oyuncular Semra Dinçer, Parkan Özturan, Ertaç Özden, Tarık Papuççuoğlu ve Resul Okan eşlik ediyor. TRT 1'de yayımlanan Türk televizyon dizisinde yönetmen koltuğunda da Ferhan Şensoy var.
3
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Sizin Dershane
Sizin Dershane, TRT'nin tek kanal olduğu döneme ait siyah-beyaz bir televizyon dizisi. Büyük usta Ferhan Şensoy'un yazdığı ve başrolünü üstlendiği yerli dizide Tuncay Özinel da başarılı oyunculuk performansı ile büyük bir takdir topluyor. Dizinin bölümlerinde çok değerli usta oyuncuların konuk oyuncu olarak ekibe katılması ise dizinin izlenme oranlarını olumlu ölçüde etkilemiştir. Dizi, 1979 yılını en güzel şekilde aktaran komedi türünde bir gençlik dizisi olarak unutulmayanlara arasında. Dizinin diğer oyuncuları arasında İlhan Daner, Mete İnselel, Zafer Önen, Ali Yalaz ve Necdet Mahfi Aral var.
4
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Varsayalım İsmail
Varsayım İsmail dizisinde, ana karakter olan İsmail'i Ferhan Şensoy canlandırıyor. Sevilen oyuncuya, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bican Günalan, Zuhal Olcay, Bülent Kayabaş, Tarık Papuççuoğlu ve Resul Okan eşlik ediyor. Dizi, ilk olarak ise 1986 yılında TV2'de (TRT2) yayınlanmıştır. 1991 yılında ise TRT 1'de devam bölümleri ile ekranlara gelmiştir. Yönetmenliğini ve senaristliğini de Ferhan Şensoy üstlenmiştir. Varsayalım İsmail'den, Ferhan Şensoy'un özgün kaleminden dökülen ve absürd mizah olarak tanımlanan TV dizilerinin babası sayılabilecek kült bir yapım olarak bahsedilmektedir. Varsayalım İsmail, Kompresör bey, Biçimcil hanım ve Davlumbaz Bey gibi komik karakter isimleri ile hem güldüren hem de düşündüren Ferhan Şensoy'un yazıp başrolünü üstlendiği bir komedi dizisi olarak kısa zamanda ün kazanmış ve unutulmayanlar listesine girmeye hak kazanmıştır. Varsayalım İsmail, işsiz güçsüz, tembel fakat kurnaz bir adam olarak saf insanları kafaya alarak hayatını sürdüren bir karakter olarak dizide göze çarpıyor. Dizinin yapımcısı ise Kartal Çidamlı'dır.