En İyi Ferhan Şensoy Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferhan Şensoy Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ferhan Şensoy, Türk tiyatro, televizyon ve sinema tarihinin önemli isimlerinden. On parmağında on marifet olan usta sanatçı, aynı zamanda tiyatro, televizyon dizileri ve film senaryoları yazarı olarak da pek çok başarılı projeye imza attı. Yönetmen koltuğuna oturduğu Haneler, Köşe Dönücü yapımlarında da bu alanda da yeteneğini gözler önüne sermiştir. Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı en tanınmış oyunu ile Türkiye'de yapılan stand-up tarzının esin kaynağı olmuştur. Münir Özkul'dan devraldığı Orta oyuncuları Kavuğu'nu Rasim Öztekin'e devretmiştir. Ferhan Şensoy, her oyunda emeği geçen kişilere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vermesi ile mali bakımdan Türk Tiyatrosu'nda özel ve özgün bir yere sahiptir.