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GeriKültür Sanat En İyi Felaket Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Felaket Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Felaket Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Felaket Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Felaket Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Felaket Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Felaket filmlerinin vizyonda diğer bir adı da ''Survival films'' olarak bilinmektedir. Bu filmler genellikle korku ve macera türlerini içermekte ve bu filmlerin bir alt dalı olmaktadır. Macera ve korku sevenler için eski ve yeni en iyi felaket filmlerini sizler için derledik.

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1
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Macera ve gerilim seven pek çok kişinin izlemekten zevk aldığı felaket filmleri, gerilim türü içerisine dahil edilen filmlerdir. Genellikle insanların hayata, doğaya ve farklı felaketlere karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmlerde bazıları gerçek hayattan alıntı bazıları da tamamen kurgu şeklindedir.

2Dalga
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Dalga

Genellikle bilinen Hollywood yapımlarından daha farklı olarak gerçekçi bir konuya sahip olan Dalga filmi, tsunamiyi ana konu olarak almıştır. Filmde tsunaminin insanların hayatında yaptığı yıkım anlatılmaktadır. Roar Uthaug’un yönetmen olduğu Norveç filmi, oldukça gerilim dolu bir filmi olabilir.

3Armageddon
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Armageddon

Vizyona girdiği dönemden itibaren adını duyuran Armageddon, Jonathan Hensleigh romanından esinlenerek film haline dönüştürülmüştür. Filmde dünyayı yok edecek bir göktaşını delerek göktaşı içerisine nükleer bomba koymak için görevlendirilen sondajcıların hikayesini anlatılmaktadır.

4Denizin Kalbinde
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Denizin Kalbinde

Nathaniel Philbrick romanından filme dönüştüren 2015 yapımı Denizin Kalbinde filminin yönetmenliğini Ron Howard yapmıştır. Filmde Chris Hemsworth, Cillian Murphy ile Tom Holland ve Benjamin Walker gibi tanınmış isimler yer almaktadır. 1820’lerde sadece balina avlayarak geçinen Nantucket gemisi anlatılmaktadır. Mürettebatın karşılaştığı İspermeçet balinası, ekibin tamamen dağılmasna neden olacaktır.

5Dünya Savaşı Z
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Dünya Savaşı Z

2013 yılının en beğenilen yapımlarından birisi olan Dünya Savaşı Z filmi, ilk kez Güney Kore’de ortaya çıkan daha sonra ise dünyaya yayılan bir virüsü anlatmaktadır. Bu virüse rağmen insanlığın hayatta kalma savaşını konu edinen filmde Marc Forster yönettiğini yapmıştır.

6Godzilla
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Godzilla

İlk olarak 1954 yılında çekilen film, o dönemlerde de büyük bir başarıya ulaşmıştır. Son olarak Gareth Edwards yönetmenliği ile 2014 yılında vizyona giren Godzilla filmi, gelişmiş efektleriyle de dikkat çekmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Aaron Johnson ile Bryan Cranston gibi isimler yer almaktadır.

7K-19: Tehlikeli Saatler
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K-19: Tehlikeli Saatler

Gerçek bir hikayeden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan K-19: Tehlikeli Saatler, Rusya’nın nükleer denizaltında meydana gelen felaketi anlatmaktadır. 2002 yılında vizyona giren filmin başrollerinde ise Harrison Ford ve Liam Neeson yer alıyor.

8Kusursuz Fırtına
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Kusursuz Fırtına

2000 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Wolfgang Petersen’ın yapmaktadır. Film, izleyicilere yüksek bir gerilim dolu anlar yaşatmayı da başarmaktadır. George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, William Fichtner ve Diane Lane gibi oyuncu kadrosuna sahip olan film, Sebastian Junger’in eserinden biri sayesinde beyaz perdeye uyarlanmıştır. Filmde büyük bir fırtınaya yakalanan balıkçıların verdiği yaşam mücadelelerini anlatıyor.

9Uzay Yolcuları
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Uzay Yolcuları

2016 yılında Oscar adayı olarak gösterilen filmlerden birisi olan Uzay Yolcuları filmi, özellikle filmde kullanılan efektleriyle beğeni toplamıştır. Morten Tyldum’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senarist koltuğunda Jon Spaihts yer almaktadır. Hibernasyon nedeniyle başlayan bazı arızaların devamında insanlar için felaketin yaklaşması ise filmin konusudur.

10San Andreas Fayı
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San Andreas Fayı

2015 yapımı olan San Andreas Fayı (San Andreas) felaket filmlerinden birisidir. Filmin genel yapısı gerçeklikten uzak bir kurguya sahiptir. Buna rağmen bile film, gerilim sahneleriyle kişilerin aklını başından almayı başarmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johanson, Alexadra Daddario ile Carla Gugino ve Ioan Gruffudd gibi isimler yer almaktadır.

11Yaşam Savaşı
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Yaşam Savaşı

2013 yapımı Yaşam Savaşı filminde ABD’de pek çok can ve mal kayıplarına neden olan Katrina Kasırgası anlatılmaktadır. Kasırganın ortasında kalan bir baba ve babanın kızını kurtarma çabalarının işlendiği filmde Paul Walker ve Genesis Rodriguez gibi isimler oynamıştır.

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