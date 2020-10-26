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En İyi Felaket Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Felaket Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Felaket filmlerinin vizyonda diğer bir adı da ''Survival films'' olarak bilinmektedir. Bu filmler genellikle korku ve macera türlerini içermekte ve bu filmlerin bir alt dalı olmaktadır. Macera ve korku sevenler için eski ve yeni en iyi felaket filmlerini sizler için derledik.