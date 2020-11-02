En İyi Fatma Girik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatma Girik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk filmleri; dramatik, komik, heyecanlı ve romantik bir yolculuğa bizleri sürüklüyor. Bu değerli filmler arasında Fatma Girik filmlerinin yeri apayrı. İşte sizler için en iyi Fatma Girik Filmleri- yeni ve eski en çok izlenen Fatma Girik filmleri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Fatma Girik, güçlü ve başarılı oyunculuk performansı ile Türk sinemasının kraliçelerinden. Masmavi gözleri ile konuşmadan duygu ve düşünceleri aktarabilme yeteneği, onu Türk sineması için eşsiz kılıyor. Hayatın zorluklarına karşı dimdik durabilmeyi, mücadele etmekten yılmamayı, dürüstlük ve mertliği filmlerinde bize öğreten çok değerli bir oyuncu Fatma Girik.
2
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Postacı
Postacı, Fatma Girik'in başrollerini Kemal Sunal ve Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerle paylaştığı dram türünde en çok izlenen Türk filmlerinden biri. Filmin yönetmenliğini Memduh Ün üstlenmiştir. 1984 yapımlı uzun metrajlı film, postacılık yaparak hayatını idame ettiren Adem ile Adem'in çalıştığı mahallede ailesi ile beraber yaşayan Sevtap arasındaki aşkı ve bu aşkın önündeki en büyük engeli yani Sevtap'ın Almanya'daki ağabeyi ile aralarında geçen olayları konu alıyor.
3
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Yılanların Öcü
Yılanların Öcü, Yönetmenliğini büyük usta Şerif Gören'in yaptığı Fatma Girik'in başrollerinde oynadığı unutulmaz Türk filmlerinin başında geliyor. Dram türündeki yapım, Türk sinemasının başyapıtları arasında gösteriliyor. Yılanların Öcü, Fakir Baykurt'un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan değerli bir yapım. Filmde bir ev yüzünden iki aile arasında başlayan anlaşmazlık yaşanacak türlü dramların önünü açar. Irazca ve oğlu Kara Bayram, Haceli ve eşi Fatma filmin baş karakterleri arasında.
4
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Şoför Nebahat
Şoför Nebahat, 1970 yılında gösterime giren yönetmenliğini Süreyya Duru'nun yaptığı unutulmayan Fatma Girik filmlerinden biri. Beğenilerek izlenen filmin başrolünde Şoför Nebahat karakteri ile Fatma Girik başarılı bir performans sergiliyor. Fatma Girik ile birlikte İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Kayhan Yıldızoğlu ve Sami Hazinses oyuncu kadrosunda yer alan değerli oyuncular. Filmde usta şoför Nebahat'in başından geçen olaylar anlatılıyor.
5
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Ezo Gelin
Fatma Girik'in Ezo Gelin karakterini oynadığı 1973 yapımı başarılı bir Türk filmi. Dram türündeki eserin yönetmeni Feyzi Tuna, yapımcısı Memduh Ün ve senaristi ise Orhan Elmas. Filmde Fatma Girik ile birlikte usta isimler Kadir İnanır, Reha Yurdakul'da yer alıyor. Türk sinemasının unutulmayanları arasındaki Ezo Gelin'de yaşadığı köyde herkesin kendisine hayran olduğu Ezo Gelin'in başından geçen dramatik olaylar perdeye aktarılıyor.
6
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Kaçak
Kaçak, Memduh Ün'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Türk sinemasının önemli eserleri arasında göze çarpıyor. 1982 yapımı Kaçak filmde Türk sinemasının usta kadın oyuncusu Fatma Girik ile Tarık Akan başrolleri paylaşıyor. Orhan Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin ilk versiyonu Üç Tekerlekli Bisiklet ismiyle Lütfi Ömer Akad tarafından çekilmiştir. Kaçak filmi, özel televizyon kanallarında gösterilen ilk Türk filmi olması özelliği ile de özel bir yapım.
7
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Japon İşi
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve ilgi çekici hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çeken 1987 yapımı komedi filmi. Filmde Türk sinemasının usta komedyeni ve sanatçısı Kemal Sunal, Fatma Girik'e başrolde eşlik ediyor. Filmde, Veysel bir gazinoda garsonluk yaparken gazinonun assolisti Başak Billurses'e aşık olur. Ama bu aşkına karşılıksız bulamaz buna üzülen bir japon müşteri, Başak'a tıpatıp benzer bir robotu Veysel'e gönderir. Böylece Veysel ile Japon Başak robotu birlikte yaşamaya başlarlar ve olaylar gelişir.
8
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Kuma
Yönetmenliği ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmde Fatma Girik başrolde yer alıyor. Filmde kocasına çocuk veremeyen köylü bir kadın, çevrenin baskısı ile eve kuma gelmesine razı olur. Kumasını da kendi bulur. Yeni gelen kuma, çocuk doğurmazken ilk eş hamile kalır. Bu durumu kıskanan kuma, ona iftira atar. Köylüler bu iftiraya inanır ve kadını öldürmek için ağaca bağlarlar. Kocası yetişir ve kadını kurtarır. Köyden birlikte giderler. Dramatik sahneleri ile en çok izlenen Fatma Girik filmleri arasında gösterilen bir film.
9
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Boş Beşik
Boş Beşik, yönetmen koltuğunda usta isim Orhan Elmas'ın bulunduğu başrollerinde Fatma Girik'in devleştiği bir Türk filmi. Dramatik konusu ile kalplere işleyen yapım geçmişten günümüze unutulmayan Fatma Girik filmleri arasında. Filme beşikteki bebeğini bir göç esnasında ortaya çıkan vahşi bir kuşa kaptıran acılı bir ananın feryadı yürekleri dağlıyor.
10
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Yaşam Kavgası
1978 tarihli dram türünde beğeni ile izlenen bir Türk filmi. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Halit Refiğ üstleniyor. Filmin konusu, evli bir maden işçisi olan Reşit, komşusu olan kadın ile yasak bir ilişki kurar. Bunun öğrenen eşi Emine, iki çocuğunu alarak evi terk eder ve Reşit'in babasının yanına sığınırlar. Film oyuncu kadrosunda Emine rolünde izlediğimiz Fatma Girik, Can Gürzap, Mümtaz Ener, Ahmet Mekin, Reha Yurdakul ve Zerrin Egeliler öne çıkan isimler.
11
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Nefret
Yönetmenliğini Osman F. Seden'in yaptığı filmde Fatma Girik, Hülya Avşar, Bulut Aras başrolleri paylaşıyor. Filmde Fatma, kocası Metin ile zengin bir yaşam sürerken kocasının onu aldattığını öğrenir ve ondan boşanır. Çiftin kızları Hülya ise bu durumdan annesini sorumlu tutar. İçki ve uyuşturucu alemine saplanır. Annesinin sözünü hiç dinlemez. Fatma'nın Fikret adlı bir iş adamı ile ilişkiye başlaması üzerine ise Hülya annesinden intikam alma planları yapar. Sinema severleri ve Fatma Girik hayranlarını beyaz perdeye çeken sürükleyici bir yapım.