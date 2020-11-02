En İyi Fatma Girik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatma Girik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kuma Yönetmenliği ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmde Fatma Girik başrolde yer alıyor. Filmde kocasına çocuk veremeyen köylü bir kadın, çevrenin baskısı ile eve kuma gelmesine razı olur. Kumasını da kendi bulur. Yeni gelen kuma, çocuk doğurmazken ilk eş hamile kalır. Bu durumu kıskanan kuma, ona iftira atar. Köylüler bu iftiraya inanır ve kadını öldürmek için ağaca bağlarlar. Kocası yetişir ve kadını kurtarır. Köyden birlikte giderler. Dramatik sahneleri ile en çok izlenen Fatma Girik filmleri arasında gösterilen bir film.