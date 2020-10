En İyi Fatih Akın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatih Akın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

New York, I Love You Romantik komedi-drama antoloji türündeki film, yönetmenin kısa metrajlı yapımlarındandır. New York üzerine farklı yönetmenlerin çektiği filmde, Fatih Akın başrolde Uğur Yücel’i oynatmıştır. Uğur Yücel, New York’ta Uzakdoğulu bir kadına aşık olan ressamı canlandırıyor.