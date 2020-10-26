En İyi Fatih Akın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatih Akın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kısa ve Acısız Fatih Akın’ın ilk uzun metrajlı filmidir. Türk Cebrail (Mehmet Kurtuluş), Yunan Costa (Adam Bousdoukos) ve Sırp Bobby (Aleksandar Jovanoviç) üç arkadaştırlar. Cebrail, hapisten yeni çıkmıştır. Kendisine düzgün bir hayat kurmak ve Türkiye’ye yerleşmek istiyor. Fakat iki arkadaşının farklı planları vardır. Bir suç örgütüne girebilmek için bazı görevleri yapmaları gerekiyor.