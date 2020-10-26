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GeriKültür Sanat En İyi Fatih Akın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatih Akın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Fatih Akın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatih Akın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Fatih Akın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fatih Akın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fatih Akın, Türk asıllı Alman yönetmendir. 2004 yılında Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı’yı kazanarak dünya çapında tanınır olmuştur. Bugüne kadar birçok yapıma imza atmıştır. Filmlerinde genel olarak Türk geleneklerine, kültürüne ve köklerine yer vermiştir. Fatih Akın’ın en iyi filmlerini sizler için derledik.

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1
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Fatih Akın, 1973 Hamburg doğumludur. Üniversite yıllarında film şirketiyle anlaşarak, sinema dünyasına adım attı. Öncelikle kısa filmlerle adını duyurdu. Yönetmenliğinin yanında, senarist ve yapımcı olarak da filmlerde yer alıyor.

2Duvara Karşı
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Duvara Karşı

Fatih Akın’ın yazıp yönettiği film, Altın Ayı ödülüyle birlikte 8 ödül kazanmıştır. Cahit (Birol Ünel) Almanya'da tek başına yaşayan bir Türk’tür. Hayattan bıkmıştır. Bu nedenle intihara kalkışır. Şans eseri kurtulur. Tedavi görmek için gittiği psikiyatri kliniğinde Sibel (Sibel Kekilli) ile tanışır.

3Goodbye Berlin
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Goodbye Berlin

Aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan komedi, drama filmidir. Maik (Tristan Göbel) ile Andrej Tschick (Anand Batbileg), çalıntı arabayla Berlin’den başlayarak Almanya’yı gezmeye başlarlar. Film, bu yolculukta başlarına gelen olayları ve karakter olarak büyümelerini gözler önüne seriyor.

4In July
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In July

Romantik komedi türündeki film, bir yaz macerasını anlatıyor. Daniel (Moritz Bleibtreu), güzel bir işportacı kızdan şans yüzüğü satın alır. Kız, yüzüğün ona şans getireceğini, aşkı bulacağını söyler. Aynı gece Daniel Melek (İdil Üner) adında bir Türk kızına aşık olur. Onun peşinden İstanbul’a gitmeye karar verir.

5Kısa ve Acısız
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Kısa ve Acısız

Fatih Akın’ın ilk uzun metrajlı filmidir. Türk Cebrail (Mehmet Kurtuluş), Yunan Costa (Adam Bousdoukos) ve Sırp Bobby (Aleksandar Jovanoviç) üç arkadaştırlar. Cebrail, hapisten yeni çıkmıştır. Kendisine düzgün bir hayat kurmak ve Türkiye’ye yerleşmek istiyor. Fakat iki arkadaşının farklı planları vardır. Bir suç örgütüne girebilmek için bazı görevleri yapmaları gerekiyor.

6New York, I Love You
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New York, I Love You

Romantik komedi-drama antoloji türündeki film, yönetmenin kısa metrajlı yapımlarındandır. New York üzerine farklı yönetmenlerin çektiği filmde, Fatih Akın başrolde Uğur Yücel’i oynatmıştır. Uğur Yücel, New York’ta Uzakdoğulu bir kadına aşık olan ressamı canlandırıyor.

7Paramparça
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Paramparça

Katja (Diana Kruger), bir terörist saldırısında Türk kocası Nuri’yi ve oğlunu kaybeder. Alman adaletinin sağlanmadığından üzülen Katja, adaleti kendi sağlamak ve intikam almak için harekete geçer.

8Solino
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Solino

İtalyan bir aile Almanya’ya yerleşerek pizza dükkanı açarlar. Film, ailenin iki oğlunun gözünden İtalya özlemi, Almanya yaşantısı, çocukların aynı kıza aşık olmaları hikayesini gözler önüne seriyor. Sonunda aile parçalanıyor ve küçük kardeş Gigi annesiyle İtalya’ya geri dönüyor.

9Soul Kitchen
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Soul Kitchen

Zinos (Adam Bousdoukos), Hamburg’ta Soul Kitchen adında bir restoran işletmecisidir. İyi yemek yapamadığından dolayı işleri iyi gitmiyor. Ayrıca kız arkadaşı da onu terk etmiştir. Restoranı kardeşine emanet ederek, kız arkadaşının peşine düşer. Geri döndüğünde kardeşinin restoranı kumarda kaybettiğini öğrenir. Restoranı geri almak için mücadeleye girişir.

10The Cut
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The Cut

Olaylar 1915 yılında geçiyor. Mardin’de Ermeni bir aileyi konu alıyor. Nazaret Manoogian (Tahar Rahim), ailesinden kopartılıp sürgüne gönderilmiştir. Yıllar sonra evine geri döndüğünde, ailesinden hiç kimseyi bulamaz. Bir ipucu üzerine ikiz kızlarının sağ olabileceğine inanır. Kızlarını bulmak için bütün dünyayı dolaşır.

11Yaşamın Kıyısında
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Yaşamın Kıyısında

Drama türündeki film üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Yeter’in (Nursel Köse) hikâyesi anlatılıyor. Ali (Tuncel Kurtiz), seks işçisi Yeter’le evlenerek, onu bu hayattan kurtarıyor. Ali, Yeter ve oğlu Nejat aynı evde yaşamaya başlıyorlar. İkinci bölümde, Yeter’in kızı olan Ayten’in (Nurgül Yeşilçay) hikâyesi anlatılıyor. Üçüncü bölümde, Yeter’in üvey oğlu olan Nejat’ın (Baki Davrak) hikâyesi anlatılıyor.

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