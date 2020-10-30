En İyi Fahriye Evcen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fahriye Evcen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Evim Sensin (2012) Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Özcan Deniz’in hem yazıp hem yöneten olduğu hem de başrolünde yer oynadığı filmde Fahriye Evcen ile beraber oynamışlardır. Dram olan güzel bir aşk filmi bulunan Evim Sensin oyunculuk ekibi, senaryo ve film müzikleri ile takipçilerinin beğenisini kazanmıştır. Filmin teması her ikisi de yaralı ömürleriyle acı çekmekte olan İskender ve Leyla tesadüf şeklinde yanaşırlar ve hem birbirlerinin hasarlarını sararlar hem de birbirlerine ev, sığınacak dal olurlar.