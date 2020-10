En İyi Fahriye Evcen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fahriye Evcen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Cennet (2008) Kadrosunda Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen’in rol almış olduğu dram filminin yönetmenliğini Biray Dalkıran almıştır. Küçük yaşlarda annesini yitiren Can aynı anda akıl sağlığını da kaybetmiş ve çevresinden zeka olarak çok daha geride kalmıştır. Hayatını bu biçimde yaşayan Can her an hayal ekranında annesiyle yan yana olur ve bu biçimde 29 yaşına kadar gelir.