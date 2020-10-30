En İyi Fahriye Evcen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Fahriye Evcen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İlk bakışta Yaprak Dökümü yapımıyla tanınan Fahriye Evcen rol aldığı sinema filmlerinde gösterdiği meslek aşkı performanslarıyla beğeni almıştır. Fahriye Evcen filmlerini sizler için bu içerikte listeledik. İşte en iyi Fahriye Evcen Filmleri.
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1
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Sinema dalının güzel yüzü Fahriye Evcen şimdiye varan rol aldığı dram ve aşk filmleri dalında üstün bir performans göstermiş, gereken hissi izleyicilere aktarabilmiştir. Ünlü kişi Fahriye Evcen'in en iyi filmlerine aşağıda yer verdik. İşte sinema dalının henüz daha başlarında sayılmakta olan Fahriye Evcen'in en iyi 10 filmi.
2
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Aşk Sana Benzer (2015)
Türkiye’nin son dönemlerde en çok sevilen ve takip edilmekte olan çifti Burak Özçivit & Fahriye Evcen ikilisinin beraber rol aldığı filmin hikayesi Ege’de bir balıkçı köyünde geçmektedir. Ali’nin yaşadığı köye gelen esrarengiz bir kız herkesin tepkisini çekmiştir. Ancak Ali ve Deniz’in yakınlaşması kısa sürede büyük bir aşka varır. Dillere destan bulunan bu aşk hikayesi kasabanın dışarısına dahi ulaşır. Fakat günün birinde Deniz’in eskisi onları bulur ve bu büyük aşkın karşısına çekilir.
3
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Cennet (2008)
Kadrosunda Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen’in rol almış olduğu dram filminin yönetmenliğini Biray Dalkıran almıştır. Küçük yaşlarda annesini yitiren Can aynı anda akıl sağlığını da kaybetmiş ve çevresinden zeka olarak çok daha geride kalmıştır. Hayatını bu biçimde yaşayan Can her an hayal ekranında annesiyle yan yana olur ve bu biçimde 29 yaşına kadar gelir.
4
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Evim Sensin (2012)
Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Özcan Deniz’in hem yazıp hem yöneten olduğu hem de başrolünde yer oynadığı filmde Fahriye Evcen ile beraber oynamışlardır. Dram olan güzel bir aşk filmi bulunan Evim Sensin oyunculuk ekibi, senaryo ve film müzikleri ile takipçilerinin beğenisini kazanmıştır. Filmin teması her ikisi de yaralı ömürleriyle acı çekmekte olan İskender ve Leyla tesadüf şeklinde yanaşırlar ve hem birbirlerinin hasarlarını sararlar hem de birbirlerine ev, sığınacak dal olurlar.
5
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Takiye: Allah Yolunda (2010)
Filmde anlatılmakta olan hikaye Avrupa’da yaşayan Müslüman bir grubun ve onlar gibi bir çoğunun daha tüm varlıklarını İslami Yatırım Şirketi adı içinde kurulan JİMPA’ya kaptırmalarını tema edinmiştir. Bu mevzuya ön ayak olan Metin ilk para aktaranlardan biri olup yakın çevresini de ikna eden bireydir.
6
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Aşk Tutulması (2008)
En iyi Fahriye Evcen yapımlarından biri olan “Aşk Tutulması” ana kadrosunda Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen’in rol almış olduğu romantik komedi tarzında bir filmdir. Ünlü yönetmen Murat Şeker yapımı filmin konusu genç ve alımlı bir kıza aşık olan delikanlı Uğur bir taraftan da Fenerbahçe’ye aşıktır.
7
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Sonsuz Aşk (2017)
Aşk konularının vazgeçilmez starı Fahriye Evcen Türkiye’nin bir değişik yakışıklı aktörü Murat Yıldırım ile beraber bu filmin başrolünde yer almıştır. Zeynep ve Can değişik dünyaların insanı olan birbirlerinden habersiz iki gençtir.
8
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Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (2010)
Tecrübeli yönetmen Ali ilhan tedrisatından geçmiş filmin oyuncu ekibinde Claudie Cardinale, İsmail Hacıoğlu ve de Fahriye Evcen rol almaktadır. Henüz genç yaşta eşini kaybetmekte olan Sinyore Enrica kendisine karşı cinsleri yasaklamıştır.
9
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Yaprak Dökümü (2006)
Herkesin bildiği ülke geneli ve hatta yurtdışında da ünü olan bu yapım bir aslında bir romandır. İstanbul'da yaşamını sürdürmekte olan bir ailenin başından geçenler anlatılır.
10
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Veda (2012)
2012 yılında ekranlara gelmesine rağmen çok uzun soluklu yayın hayatına sahip olamayan bu yapım kendisi için olmasa da Fahriye Evcen isminin kariyeri için fazlasıyla önem teşkil etmektedir.
11
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Çalıkuşu (2013)
Bu yapımda herkesin bildiği üzere romandan esinlenilen bir yapımdır. Fahriye Evcen öğretmen rolüyle izleyenlere tarifsiz duygular yaşatmıştır.