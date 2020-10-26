En İyi Eski Çağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Çağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Eski çağ filmleri antik medeniyetler ile sınırlı değil. İlk Çağ ve Orta Çağ'ı ele alan yapımlar da dünya çapında yüksek gişe hasılatları elde etti. Bu filmlerin bazıları yaşanmış olaylara dayanırken bazılarında kurgusal karakterlerin hikayeleri anlatılmaktadır. Orta Çağ filmleri, büyücü, cadı, şövalye ve kralların yaşamından kesitler sunuyor. Bunun dışında yazar ve ressamların hayatını ele alan biyografi türündeki filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunulan eski çağ filmleri arasında yer almaktadır.