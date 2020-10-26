En İyi Eski Çağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Çağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Antik Yunan, Roma ve Mısır İmparatorluklarının anlatıldığı filmler, eski çağ filmleri arasında yer almaktadır. Özellikle tarihi film izlemekten hoşlananların büyük ilgi gösterdiği bu yapımların birçoğunda mitolojik kahramanların öykülerine de yer veriliyor. Geçmişten günümüze en çok izlenen eski çağ filmlerini sizin için listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eski çağ filmleri antik medeniyetler ile sınırlı değil. İlk Çağ ve Orta Çağ'ı ele alan yapımlar da dünya çapında yüksek gişe hasılatları elde etti. Bu filmlerin bazıları yaşanmış olaylara dayanırken bazılarında kurgusal karakterlerin hikayeleri anlatılmaktadır. Orta Çağ filmleri, büyücü, cadı, şövalye ve kralların yaşamından kesitler sunuyor. Bunun dışında yazar ve ressamların hayatını ele alan biyografi türündeki filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunulan eski çağ filmleri arasında yer almaktadır.
2
Abone Ol
A.R.O.G
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği film, Arif'in Taş Devrinde yaşadığı absürt olayları beyaz perdeye aktarıyor. Nil Karaibrahimgil, Zafer Algöz ve Özkan Uğur'un rol aldığı filmin Imdb puanı 7.3.
3
Abone Ol
Ben-Hur
Lewis Waace'in çok satan Ben-Hur: A Tale of the Christ adlı eserinden sinemaya uyarlanan yapım, Hollywood'un başyapıtlarından biri olarak lanse ediliyor. Yaklaşık 5 bin figüranın yol aldığı yapım 1959 yılında gösterime girdi ve 11 dalda Oscar ödülüne layık görüldü. 1. yüzyılda geçen Ben-Hur, ABD ve İtalya'da çekildi.
4
Abone Ol
Cennetin Krallığı
II. ve III. Haçlı Seferlerini anlatan filmde Ghassan Massaud, Selahattin Eyyubi'yi canlandırıyor. Kadrosunda Edward Norton, David Thewlis, Eva Green ve Liam Neeson'ın yer aldığı Cennetin Krallığı Setalitte En iyi Özgün Müzik Ödülüne layık görüldü. Gişe rekortmeni filmin yönetmen koltuğunda Gladyatör ve Blade Runner filmleriyle bilinen Ridley Scott oturuyor.
5
Abone Ol
First Knight
Kral Arthur'un nişanlısına aşık olan bir şövalyenin yaşadıklarını anlatan First Knight zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Sean Connery, Richard Gere, Liam Cunningham ve Julia Ormond'un başrolde olduğu yapım, yaklaşık 80 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.
6
Abone Ol
Procès de Jeanne d'Arc
Fransız Yeni Dalga sinemasının öncü isimlerinden Robert Bresson'un yazıp yönettiği filmde 15. yüzyılda yaşamış olan Jeanne D'Arc'ın yargılanma süreci anlatılıyor. 1962 yılında gösterime giren filmin Imdb puanı 7.5
7
Abone Ol
The Huntress: Rune of the Dead
İsveç yapımı filmin yönetmen koltuğunda Razmus Tirsitiz oturuyor. M.Ö. 9. yüzyılda geçen filmin oyuncu kadrosunda Moa Enqvist ve Yohanna Idha yer alıyor.
8
Abone Ol
The Lord of Salem
Rob Zombie'nin yazıp yönettiği korku, gerilim türündeki film, Engizisyon Mahkemesi tarafından yakalanıp idam edilen Salem cadılarını mercek altına alıyor. Makyaj ve kostümleriyle öne çıkan filmin çekimleri Amerika'nın Massachusetts eyaletinde gerçekleştirildi.
9
Abone Ol
The Patriot
Mel Gibson'ın 6 çocuklu Martin karakterine hayat verdiği film İngiltere - Amerika savaşı üzerine çekilmiş en yüksek bütçeli filmlerin başında geliyor. 2000 yapımı Vatansever'in oyuncu kadrosu Heath Ledger, Jason Isaacs, Joely Richardson ve Chris Cooper gibi ünlü isimlerden oluşuyor.
10
Abone Ol
The Tragedy of Macbeth
William Shakespeare'nin ölümsüz eseri Macbeth oyunundan uyarlanan film, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin imzasını taşıyor. Ülkemizdeki sinemalarda ''Kanlı Sanat'' adıyla gösterime giren The Tragedy of Macbeth, 1973 yılında BAFTA En İyi Kostüm Tasarımı Ödülünün sahibi oldu.
11
Abone Ol
Der Name Der Rose
Umberto Eco'nun aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan film, 1987 yılında gösterime girdi. Sean Connery'in güçlü oyunculuğu ve gizemli atmosferiyle büyük beğeni toplayan Gülün Adı, iki dalda BAFTA ödülü kazandı.