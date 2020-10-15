En İyi Erkan Petekkaya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erkan Petekkaya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Aşkına Eşkiya Köyün en güzel kızlarından biri olan Nazlı ailesinin baskısıyla zorla evlendirilmek istenmektedir. Nazlı ise köyün delikanlısı olan Berşan'a aşıktır. Berşan da Nazlı'yı sevmektedir fakat bir şey yapamaz. Nazlı'yı bu durumdan kurtaracak tek kişi Berşan'ır. Berşan aşkı için dağlara çıkıp aşkını kalbine gömmüş bir eşkiyadır.