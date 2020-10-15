En İyi Erkan Petekkaya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erkan Petekkaya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sevilen oyuncu Erkan Petekkaya, oyunculuk kariyeri boyunca başlangıçta tiyatro daha sonrasında ise sinema ve televizyonda birden fazla projede kendini göstermiştir. Bu yazımızda Erkan Petekkaya'nın rol almış olduğu yeni ve eski en çok izlenen diziler listelenmiştir. İşte Erkan Petekkaya'nın geçmişten günümüze yer almış olduğu, çok sevilen televizyon dizileri.
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1
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Diyarbakır asıllı fakat Elazığ'da doğmuş olan ünlü aktör çocukluğunu İstanbul'da geçirmiştir. Fenerbahçe Lisesinde okuyan Erkan Petekkaya daha sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğrenim görmeye ve 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında görev almıştır. 1994 senesinde kamera şakaları ile tanıştığı televizyon dünyasında başlayan kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisi ile devam etmiştir.
2
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Aşkına Eşkiya
Köyün en güzel kızlarından biri olan Nazlı ailesinin baskısıyla zorla evlendirilmek istenmektedir. Nazlı ise köyün delikanlısı olan Berşan'a aşıktır. Berşan da Nazlı'yı sevmektedir fakat bir şey yapamaz. Nazlı'yı bu durumdan kurtaracak tek kişi Berşan'ır. Berşan aşkı için dağlara çıkıp aşkını kalbine gömmüş bir eşkiyadır.
3
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Aynalı Tahir
1998 yılında Star TV kanalında yayımlanmaya başlayan Aynalı Tahir dizisinde Alişan rol almıştır. Aynalı Tahir kendi mahallesinde bir grup arkadaşıyla düzeni sağlamaya çalışan bir karakterdir. En büyük rakibi ise Tilki laaplı biridir. Aynalı Tahir Tilki'yi bıçaklayarak hapise girdiğinden artık mahallenin kontrolü Tilki'dedir. Bütün mahalle Aynalı Tahir'in biran önce hapsten çıkarak Tilki ye yaptıklarını ödetmesini ister. Ailevi bağlar üzerine kuruluş zamanın reyting rekorları kıran bir dizidir.
4
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Dila Hanım
Dila, kendi adaletini kendi sağlamaya çalışan, ağaların hüküm sürmekte olduğu düzene kendi başına karşı koymaya çalışıp ölen eşinin ardından hakkını arayan bir kadındır. Rıza ile olan imkansız aşkı dizide anlatılır.
5
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Gel Dese Aşk
Annesi tarafından büyütülen ve babasını hiç tanımayan genç kızın babasının ortağı ile tanışarak birbirlerine aşık olması sonrasında hayatları değişir. Babasının ortağı ile iki kadın arasında gelgitler yaşar.
6
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Hanımın Çiftliği
Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği adlı romanından uyarlanan televizyon dizisinde Erkan Petekkaya milletvekili olarak görev yapmıştır. Güllü bölgenin fabrikasında çalışan genç bir kızdır. Aynı fabrikada çalıştığı Kemal'e sevdalıdır. Babası ise kızını Fabrikanın sahibine vermek ister. Güllü'nün kaderi hiç tahmin etmeyeceği şekilde değişir.
7
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Öyle Bir Geçer Zaman ki
Kocasının kendisine yapmış olduğu onca kötülüğü unutamayan, bir anneyi ve aynı zamanda kendisine ait bir tekstil atölyesinin sahibi olan Cemile'nin verdiği hayat mücadelesi anlatılmaktadır.
8
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Paramparça
Gülseren ve Cihan'ın imkansız aşkını konu alan bu dizide 15 yıl arayla gerçekleşen iki kaza, iki kadın bir erkek ve üç çocuk hayatı ve kaderlerini hiç beklemedikleri, halledilmesi mümkün olmayan şekilde sonsuza kadar birbirlerine bağlanır.
9
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Serseri
Hırsızlığı kendisine iş olarak benimseyen gençlerin yalanlarla dolu hayatlarını, saplandıkları çıkmazları konu alan dizidir. Ömer, Cemo ve Cafer'in çevresinde başlayarak, yaşadıkları dünyaya ayna tutar. Hapishaneye girdiğini ailesinden bile saklamak zorunda kalan Ömer'in kaderi çok zengin ve güzel bir kadın olan Sibel ile kesişir.
10
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Sessiz Fırtına
Başrollerinde Erkan Petekkaya'nın ve Arzum Onan'ın oynadığı dizi, mafya ve iş dünyası arasında sıkışan iki kişinin sıra dışı aşklarının öyküsünden bahseder.
11
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Taştan Kalp
Amerika'da eğitimini tamamlayan Burcu Türkiye'ye döner. Tek istediği ise iyi bir yazar olmak ve hayranı olduğu çok ünlü gazeteci yazar Bay Gizem ile tanışabilmektir. Burcu yazmış olduğu kitabı yayınlatabilmek amacıyla sürekli yayınevlerine başvurur fakat olumsuz sonuçlar alır. Bir tatil kasabasına gidip yeni kitabını orada yazmak için çalışmalar yapar. Yakın arkadaşı Özlem ise Bay Gizem'in villasının hemen yanında bir ev almıştır. Ancak evin tamire ihtiyacı vardır. Burcu bir yandan da sürekli Bay Gizem'i izleyerek onunla tanışmanın yollarını arar. Fakat zaman geçtikçe Burcu, Bay Gizem ve İsmail için olaylar farklı yönde ilerler.