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GeriKültür Sanat En İyi Erdal Beşikçioğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Erdal Beşikçioğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: AA

En İyi Erdal Beşikçioğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk sinemasının usta ve oldukça eski oyuncularından birisi olan Erdal Beşikçioğlu, günümüze kadar farklı pek çok filmde rol almıştır. Usta oyuncunun sahnede gösterdiği yetenekleri filmlerin daha gerçekçi ve izleyicisinin bol olmasını sağlamaktadır. Özellikle Erdal Beşikçioğlu hayranları, usta oyuncunun sahnedeki yeteneklerini görmek için oyuncunun her filmini merakla beklemektedir. Oyuncunun eski ve yeni vizyonda gişe rekorları kıran filmlerini ise sizler için araştırdık.

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Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu kurguları ve konuları farklı pek çok filmde rol alarak yeteneklerini kanıtlamış bir oyuncudur.

2Hayat Var - 2008
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Hayat Var - 2008

Yönetmenliğini Reha Erdem’in yaptığı filmde, Hayat adındaki küçük bir kızın hikayesi anlatılmaktadır. Hayat her gün babasının sandal ile okula gider ve akşam sandalın gelmesini bekler. Hayat, hem babasının illegal işleri hem dedesini yatalak durumu hem de annesinin yeni evliliği arasında acıklı bir hayat sürer.

346 Yok Olan - 2016
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46 Yok Olan - 2016

Yönetmen koltuğunda Ercan Mehmet Erdem’in yer aldığı filmde başrol oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu’da bulunmaktadır. Filmin konusu ise bir bilim adamının sadece kız kardeşini hayata yeniden bağlamak ve döndürmek için kendisini bir kobay olarak kullanmasını anlatmaktadır. Bu girişim sonucunda ise bilim adamı tarafından kimsenin tahmin edemeyeceği farklı bir yolculuk ortaya çıkacaktır.

4Çiçero - 2019
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Çiçero - 2019

Çiçero filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında casus olan Çiçero'nun savaşa olan etkisini anlatan bir filmdir. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı filmde, Çiçero, Almanlar için casusluk yapar. Bu casusluk görevi ise ülkelerin ve savaşın seyrini bir hayli değiştirmektedir.

5Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
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Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Emrah Serbes'in romanından filme dönüştürülen ve Türk polisiye filmi olarak bilinen Bahzat Ç., Seni Kalbime Gömdüm, usta oyuncu kadrosuna sahiptir. Filmde bir seri katil, kurbanlarını öldürerek, Ankara'nın farklı yerlerine gömer. Bu seri katili bulmaya çalışan Behzat Ç. ve ekibi ise seri katil için farklı maceralara atılır.

6Vali - 2009
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Vali - 2009

Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yaptığı Vali filmi, Vali Recep Yazıcıoğlu'nun gerçek hayattaki yaşamını sinema perdesine aktarmaktadır. Yaptıkları sayesinde halkın güvenini kazanan Recep Yazıcıoğlu, en son görev yerinde farklı olaylarla karşılaşır. Daha sonra ise akıllarda soru işareti bırakmış bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder.

7Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - 2014
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Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - 2014

Filmde Arif karakterindeki kişi bir yazardır. Kendisi ve yazarlık hayatı için önemli bir kitabı yazmaya çalışır. Kendi hayatındaki ilişkiler konusunda pek başarılı olmayan Arif, kitabı için de bu konuya değinir. Bu aşamada bir anda karşısına Müzeyyen çıkar ve her şey değişir. Yönetmenliğini Çiğdem Vitrinel'in yaptığı filmin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır.

8Kurtlar Vadisi: Filistin - 2011
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Kurtlar Vadisi: Filistin - 2011

Gazze'ye yardıma giden gemiye yapılan saldırı sonucunda Polat Alemdar ve yol arkadaşları Filistin'e hesap sormak için gider. Filistinlilerle yaptığı konuşmalar sonucunda yaklaşan Polat Alemdar bazı entrikalar ile karşılaşır. Filistin'de masum insanlar öldürülür ve Polat’ın düşmanları ise Polat için pusu senaryoları oluşturmaya başlar.

9Acı Kiraz - 2020
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Acı Kiraz - 2020

Serdar Akar’ın yönetmenlik yaptığı film, konu olarak bir kiraz ağacının gölgesinde kendi hayatlarında sağlam kalmaya çalışan insanların hikayesi anlatılmaktadır. Filmi ana konusu, hayallerini gerçekleştirmek amacıyla çalışan ve ihanete uğrayan göçmenler anlatılmaktadır. Filmde karakterler dram ve gerilim dolu sahneler ortaya koymaktadır. Özellikle filmde başrol olan Erdal Beşikçioğlu yeteneklerini tam anlamıyla ortaya koymuştur.

10Bal - 2010
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Bal - 2010

Yusuf’un babası, arıcılıkla hayatını geçindiren birisidir. Yusuf bir gece gördüğü rüyadan babasına da bahseder fakat rüya sırlarla doludur. Yusuf’un babası ormanda kaybolduktan sonra Yusuf her gün babasını aramak için ormana gider. Film senaryosu sayesinde Türk sinemasının en önemli filmlerinden birisi olarak da ödül almıştır.

11Eve Giden Yol 1914 - 2006
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Eve Giden Yol 1914 - 2006

Eve Giden Yol 1914 filmi, Türk sinemasında tarihi filmler arasında yer alır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülke savaş halindeyken Mahmut, büyük bir aşk acısı çeker. Mahmut haksızlığa da uğrayarak bir yandan aşk acısı çeker bir yandan da ihanetin acısını çıkartmak ister.

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