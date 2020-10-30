En İyi Erdal Beşikçioğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - 2014 Filmde Arif karakterindeki kişi bir yazardır. Kendisi ve yazarlık hayatı için önemli bir kitabı yazmaya çalışır. Kendi hayatındaki ilişkiler konusunda pek başarılı olmayan Arif, kitabı için de bu konuya değinir. Bu aşamada bir anda karşısına Müzeyyen çıkar ve her şey değişir. Yönetmenliğini Çiğdem Vitrinel'in yaptığı filmin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır.