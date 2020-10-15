En İyi Erdal Beşikçioğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk dizileri hem ülkemizde hem de dünya çapında oldukça popülerdir. Türk dizilerinden en iyi dizilerinden olan Erdal Beşikçioğlu dizileri izlenmeye değer olan dizilerdir. Erdal Beşikçioğlu dizileri internette en çok araştırılan diziler arasındadır. Çekmiş olduğu dizilerle oynamış olduğu başroller ile akıllarda yer edinen Erdal Beşikçioğlu Türk sinema tarihinin en iyi aktörleri arasında yer almaktadır. Peki, en iyi Erdal Beşikçioğlu kimdir? Yeni ve eski en çok izlenmiş Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı diziler hangileridir? İşte izleyeceğiniz en iyi Erdal Beşikçioğlu dizileri.
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1
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Erdal Beşikçioğlu Türk dizi sektörünün en iyi oyuncularından biridir. 1970 doğumlu olan oyuncu Türkiye'de pek çok dizi de ve sinema filmlerinde rol almıştır. Behzat Ç karakteri ile özdeşleşen usta oyuncu bu karakterden hariç de pek çok dizi de başrol oynamıştır. Aynı zamanda yüksek uluslararası puanlara sahip olan dizilerde de yine yer alan Erdal Beşikçioğlu kısa sürede çıkış yakalamayı başarmıştır. Erdal Beşikçioğlu oyunculuk kariyerine tiyatroda başlamıştır. Pek çok tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu aynı zamanda daha sonra tiyatro oyunlarının da yönetmenliğini yapmıştır. 2020 yılında da bir dizi ile izleyici ekrana çıkmıştır. Hazırlamış olduğumuz bu listede usta oyuncunun en iyi dizilerini bulabilirsiniz.
2
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46 Yok Olan
2016 yapımlı bir dizidir. 46 yok olan dizisi Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı en güzel diziler arasında yer almaktadır. Dizi toplam 3 ay sürmüştür. Beklenen reaksiyon bu dizide de yine alınmıştır.
3
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Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi
Türk dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilen dizilerden bir tanesidir. Dizinin başrolünde Behzat Ç adlı komiseri canlandıran Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır. Erdal Beşikçioğlu'nun en çok ünlendiği diziler arasında yer almaktadır.
4
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Çocukluk
2020 yılında gösterime girecek olan Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı bir dizidir. Med yapım tarafından yapılan bu dizi 2020 yılının en sevilen dizilerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir.
5
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Kasırga İnsanları
Kasırga insanları Türk dizi tarihinin en güzel dizilerinden bir tanesidir. Bu dizi de yine usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır. Bu dizide Yunus adlı karakteri canlandıran Erdal Beşikçioğlu başarılı bir oyunculuk sergilemiştir.
6
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Leyla İle Mecnun
Türk dizi sektörünün en komik dizileri arasında yer alan Leyla İle Mecnun dizisinde de rol alan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, bu dizide komiser Behzat Ç rolünde oynamıştır. Oldukça beğenilmiş ve bir oyunculuğa imza atmıştır.
7
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Ödünç Hayat
Erdal Beşikçioğlu'nun iyice yükselişe geçtiği dizilerden biri olarak kabul edilir. Türk dizi sektöründe ki önemli bir yeri olan Ödünç Hayat dizisi ülkemizde ilk kez 2005 yapımlı bir dizidir.
8
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Reaksiyon
Reaksiyon dizisi 2014 yılında Türk dizi sektörüne giriş yapmıştır. Mafya ve derin devlet dizilerinden biri olan Reaksiyon dizisi en çok seyredilen diziler arasında yer almaktadır.
9
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Tatlı Hayat
Tatlı Hayat dizisi Erdal Beşikçioğlu'nun oyunculuk kariyerindeki ilk dizisidir. Bora Tekay karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu oynamış olduğu bu dizide ön plana çıkmayı başarmıştır. Erdal Beşikçioğlu'nun yükseliş dizilerinden biri olarak bilinir.