En İyi Erdal Beşikçioğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Erdal Beşikçioğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Erdal Beşikçioğlu Türk dizi sektörünün en iyi oyuncularından biridir. 1970 doğumlu olan oyuncu Türkiye'de pek çok dizi de ve sinema filmlerinde rol almıştır. Behzat Ç karakteri ile özdeşleşen usta oyuncu bu karakterden hariç de pek çok dizi de başrol oynamıştır. Aynı zamanda yüksek uluslararası puanlara sahip olan dizilerde de yine yer alan Erdal Beşikçioğlu kısa sürede çıkış yakalamayı başarmıştır. Erdal Beşikçioğlu oyunculuk kariyerine tiyatroda başlamıştır. Pek çok tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu aynı zamanda daha sonra tiyatro oyunlarının da yönetmenliğini yapmıştır. 2020 yılında da bir dizi ile izleyici ekrana çıkmıştır. Hazırlamış olduğumuz bu listede usta oyuncunun en iyi dizilerini bulabilirsiniz.