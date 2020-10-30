En İyi Engin Günaydın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Engin Günaydın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk sinema ve dizi dünyasında özellikle çok fazla oyuncu bulunmaktadır. Ancak bu oyuncular arasında bazı oyuncular vardır ki adından oldukça fazla söz ettirir. Bu oyuncular arasında yer alan Engin Günaydın da Türk sinema ve dizi sektörünün en önemli, en başarılı ve yetenekli oyuncular arasında kendine yer bulmaktadır. Engin Günaydın dizi ve filmleri ile ilgili detayları derledik.
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1
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Son yıllarda Türk sinema ve televizyon dünyasında en önemli ve yetenekli oyuncuların başında yer alan Engin Günaydın birçok farklı projede yer almıştır. Yer aldığı projelerde farklı karakterler canlandıran Engin Günaydın özellikle komedi türünde ki program, dizi ve filmleri ile adından söz ettirmektedir. Türk komedyen sinema ve tiyatro oyuncusu olarak karşımıza çıkan Engin Günaydın Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlamıştır. Daha sonra Aşkım Aşkım, Zaga’da tanınmaya ve gelişmeye başlamıştır. Ancak Engin Günaydın Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteri ile herkes tarafından tanınır hale gelmiştir. Birçok farklı projede yer alan Engin Günaydın günümüzün en başarılı oyuncularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok farklı karakterleri canlandırmış ve çok başarılı projelerde yer almıştır. Neredeyse tüm projeleri oldukça fazla beğenilen Engin Günaydın’ın yer aldığı proje sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.
2
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Yazgı
2001 yılına ait olan Yazgı filmi hayata karşı tepkisiz olan bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Filmde başrol oyuncusu Musa adında ki bu adam evlenme zamanı geldiği dönemde bile bu kararı bir gereklilik olarak almaktadır. Çevre baskısı evleneceği kızın isteği ile evlilik kararı alan Musa hayata karşı çabasız bir duruş sergiler.
3
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Aile Arasında
2017 yapımı olan Engin Günaydın’ın son dönemlerde adından söz ettirdiği filmlerden bir tanesi de Aile Arasında filmidir. Filmde Engin Günaydın Fikret karakterini canlandırır. Fikret sıradan ve zoraki evliliği tek celsede biter. Bunun üzerine Fikret ve pavyonda vokalistlik yapan Solmaz arasında ki tesadüfi karşılaşma sonucu yaşanan olaylar anlatılır. Komik olayların anlatıldığı filmde olaylar zinciri birbirini takip eder. Olumsuzluklar, aşk, tesadüfler ile dolu olan bu filmde Engin Günaydın çok başarılı bir performans sergilemiştir.
4
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Yazı Tura
Genel olarak adından komedi türünde söz ettiren Engin Günaydın Yazı- Tura filminde farklı bir karakterde yer almıştır. 2004 yapımı; tarih, kültür ve farklı hikaye insanlarını buluşturan bu filmde Engin Günaydın farklı ve başarılı bir oyunculuk sergiler. Bu filmde Göremeli Şeytan Rıdvan ve İstanbul'da yaşayan Hayalet Cevher’in hayatları konu edilir.
5
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Vavien
Türk sinemasında oldukça önemli Engin Günaydın filmlerinden biri olarak karşımıza çıkan Vavien; eşi ve çocukları ile sıradan bir hayat süren Celal’in dramatik hikayesi anlatılmaktadır. Celal; aile hayatı umutsuz ve mutsuz, iş hayatında da başarısız olan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Yine Engin Günaydın’ın komedi türü dışında oynadığı etkileyici filmlerinden biridir.
6
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İçimdeki Ses
2015 yapımı olan İçimdeki ses; özgüven yetersizliğinden dolayı düzgün ilişki kuramayan Selim'in annesinin çabaları yer alır. Yalnızlığına çare bulma durumları için oğluna kısmet arayışına giren Selim’in annesi helal süt emmiş bir kız arayışında bulunur. Ancak Selim bir gün spor salonuna gittiğinde Ayşıl adında bir kızla tanışır. Ayşıl hem çok güzel hem de çok zengin bir kadındır. Ayşıl buna rağmen vasat ve özgüven sıkıntısı olan Selim’e aşık olur. Aşk, tesadüf, olaylar silsilesinin yaşandığı ve komedi türünde işlendiği filmde klasik aşktan çok daha öte bir anlatım mevcuttur. Bu sebeple içimdeki ses izleyicileri oldukça güldüren ve etkileyen bir filmdir.