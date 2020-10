En İyi Emma Watson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Emma Watson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Marilyn ile Bir Hafta 23 yaşındaki Colin Clark, Oxford'da okuduğu bölümü bırakarak sinema sektörüne girer. Daha sonra o sıralarda çekimlerine başlanmış olan The Prince and the Showgirl adlı filmin setinde en alt düzeyde çalışanlardan biri olarak kendini bulur. Colin efsanevi yıldız Monroe'yi bir hafta gezdirmek ve eğlendirmekle görevlendirir.