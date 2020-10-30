En İyi Emma Watson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Emma Watson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Harry Potter filminde canlandırmış olduğu Hermione Granger karakteriyle akıllarda yer eden Emma Watson küçük yaşta büyük başarılara imza atmıştır. Dünyada ve Türkiye'de oldukça tanınan İngiliz oyuncunun en iyi ve en çok izlenen filmlerini sizler için derledik.
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1
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2001 senesinden başlayarak 2011 yılına kadar sekiz Harry Potter filminde rol alan Watson, çok sayıda ödüle sahiptir. Bu filmler sayesinde 10.000.000 sterlinin üzerinde para kazanmıştır. 2013 senesinde Empire dergisinde dünya çapında yapılan bir ankette En Seksi Film Yıldızı olarak seçilmiştir. 2014 yılında Brown Üniversitesinden İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Burberry ve Lancome şirketlerinde reklam kampanyalarında model olarak görev almıştır. People Tree markasında moda danışmanı olarak da çalışmıştır.
2
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Harry Potter ve Felsefe Taşı
Filmde Harry Potter Karakterinin ailesi ağır bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Harry teyzesinin yanında kalırken kötü davranışlara maruz kalır. Kısa süre sonra Hogwarts büyücülük okuluna davet edilir ve orada Hermione ile ve diğer arkadaşlarıyla tanışır.
3
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Marilyn ile Bir Hafta
23 yaşındaki Colin Clark, Oxford'da okuduğu bölümü bırakarak sinema sektörüne girer. Daha sonra o sıralarda çekimlerine başlanmış olan The Prince and the Showgirl adlı filmin setinde en alt düzeyde çalışanlardan biri olarak kendini bulur. Colin efsanevi yıldız Monroe'yi bir hafta gezdirmek ve eğlendirmekle görevlendirir.
4
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Saksı Olmanın Faydaları
Oldukça güler yüzlü bir bakış açısıyla hayatlarında bir takım travmalar bulunarak hayata tutunmakta kararlı, naif ve orta sınıftaki genç bireylerin büyüme süreklerini beyaz perdeye aktarır.
5
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Pırıltılı Hayatlar
Gerçekte yaşanmış olan bir hayat hikayesinin anlatıldığı bu filmde 5 genç, tanınmış ünlülerin pırıltılı hayatlarına olan özentilerinin sonucunda Paris Hilton, Lindsay Lohan, Megan Fox, Orlando Bloom gibi yıldızların evlerine hırsızlık yapmak için girerek yakalanırlar. Bunun sonucunda olayın medyaya yansıması ile beraber ünlü olurlar.
6
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Buraya Kadar
Filmde birden çok ünlü kıyamet günüyle karşı karşıya gelmektedir. Ellerinde kısıtlı olan gıda kaynakları ile dünya çapında büyük bir kaosa sürüklenmeleriyle birlikte kaçınılmaz sona yaklaşırken herkesin içinde bulunan hayvani hayatta kala içgüdüsü açığa çıkar.
7
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Nuh
Kabil'in soyundan gelmekte olan insanoğlu, kuşaklardır Yaratıcının çizdiği iyilik yolundan saparak dünyanın bütün güzelliklerini tüketerek yeryüzünü yaşanmayacak bir hale getirmiştir. İnsanların bu yaptıklarının karşısında Nuh rüyasında Yaratıcının kendisini bir tufana karşı uyarmasını görür. Rüyasında bir gemi inşa ederek yeryüzünde yaşamakta olan tüm hayvanlardan bir çift almasını emreder. İnsanoğlu ise geminin içine binmek için Nuh'a karşı saldırıya geçer.
8
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Colonia
Colonia filminde Pinochet rejiminin halkına baskı uygulaması ve bu ortamda ayakta kalmaya çalışan bir çiftin öyküsü anlatılır. Dram türünde bir filmdir. Başrollerinde Emma Watson, Richenda Carey, Daniel Brühl gibi oyuncular yer almaktadır.
9
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Korku Terapisi
1990 senesinde Minnesota'da geçen bu hikayede kızına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir baba yer alır. Ne olup bittiğini hatırlamayan baba suçlamaları kabul eder. Psikolog yardımı ile olup biteni hatırlamaya çalışan baba olayların içinde polisin de olduğunu hatırlar. Olayların arkasında satanik bir tarikatın olma ihtimali sorgulanır.
10
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Güzel ve Çirkin
Disney masallarından beyaz perdeye uyarlanan bu filmde, ailesine dönüş yolunda iken bir şatoda konaklayan bir tüccar anlatılır. Şatoda kimse yoktur fakat her şey onun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken kızının kendisinden gül istediğini hatırlar ve bir gül koparır. Daha sonra şatodaki canavarla yüz yüze gelerek kızını canavara teslim etmek eder. Canavar ve kızı hiç beklenmedik bir aşk yaşarlar.
11
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Küçük Kadınlar
Amerika'da yaşanan iç savaştan sonra hayatlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatan filmde, kız kardeşler türlü dertlerle boğuşmaktadır. Bu zorlu süreçte ise en büyük kazançları birbirlerinin her koşulda yanında olmalarıdır.