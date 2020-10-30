En İyi Emma Watson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Emma Watson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

2001 senesinden başlayarak 2011 yılına kadar sekiz Harry Potter filminde rol alan Watson, çok sayıda ödüle sahiptir. Bu filmler sayesinde 10.000.000 sterlinin üzerinde para kazanmıştır. 2013 senesinde Empire dergisinde dünya çapında yapılan bir ankette En Seksi Film Yıldızı olarak seçilmiştir. 2014 yılında Brown Üniversitesinden İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Burberry ve Lancome şirketlerinde reklam kampanyalarında model olarak görev almıştır. People Tree markasında moda danışmanı olarak da çalışmıştır.