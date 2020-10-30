En İyi Ejderha Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ejderha Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
''Ejderha'' kelimesi Farsça ''yılan'' ve ''büyük canavar'' anlamına gelen ''ejder'' kelimesinden türetilmiştir. Birçok masal ve mitolojik hikayede, büyük yılanları ve canavarları tanımlamak için bu kelime kullanılır. Geçmişten günümüze kadar ejderhaların yer aldığı birçok film çekildi. Yeni ve eski, en çok izlenen ejderha filmlerini listeledik.
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1
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Ejderhalar genellikle korku, fantastik ve bilim-kurgu filmlerinde yer alan canavarlardır. Görünüş itibariyle dinozora benzeyen bu yaratıkların kuyrukları dikenlidir. Kanatları perdeli bir yapıya sahiptir ve istediklerinde uçabilirler. Ağzından ateş püskürten ejderhaların dilleri uzundur. Başta Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve Ruhların Kaçışı olmak üzere birçok animasyon filminde de ejderhalar yer almaktadır.
2
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Eragon
ABD, Macaristan, İngiltere ortak yapımı olan Eragon, 2006 yılında gösterime girdi. Eragon adlı bir çocuk ormanın derinliklerinde yeşil bir taş bulur. Taş çatlamaya başladığında kendisini ejderhaların olduğu bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Jeremy Irons ve John Malkovich gibi tecrübeli oyuncuların da rol aldığı film Macaristan'ın Tatabanya şehrinde çekildi.
3
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Çin Seddi
Yaklaşık 150 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen film, en çok izlenen ejderha filmlerinin başında geliyor. Yönetmenliğini Yimou Zhang'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon ve Willem Dafoe gibi yıldız isimler yer alıyor.
4
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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
Katıldığı festivallerden toplam 24 ödül kazanan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 2010 yılında gösterime girdi. Animasyon türü filmde herkesin avladığı ejderhayı eğittiği bir Viking köyü anlatılıyor. Filmin baş karakteri Hıçkırık, bir ejderha yakalar ve adını ''Dişsiz'' koyar. Dişsiz ve Hıçkırık'ın maceralarının anlatıldığı filmin Imdb puanı 8.1
5
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Hobbit: Beklenmedik Yolculuk
Cüce Erabor Krallığı, ejderha Smaug tarafından ele geçirilmiştir. Krallığı kurtarmak için yola çıkan Büyücü Gandalf ve Bilbı Baggins, özel güçlere sahip birçok büyücü ve dev örümcekle savaşır. Martin Freeman'a En İyi Erkek Oyuncu Dalında Empire Ödülü getiren yapım 2012 yılında gösterime girdi ve 1 milyar doların üstünde gişe hasılatı elde etti.
6
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Die unendliche Geschichte (Hiç Bitmeyen Öykü)
Uçan köpeklerin, devasa ejderhaların ve konuşabilen ağaçların olduğu hayali bir evrende geçen filmin yönetmen koltuğunda Wolfgang Peterson oturuyor. 1990 ve 1994 yıllarında devam filmi çekilen Hiç Bitmeyen Öykü'nün Imdb puano 7.4
7
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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
Serinin ikinci filminde Hıçkırık ve Dişsiz, ejderha yarışlarına katılıyor. 2014 yılında gösterime animasyonun seslendirme kadrosunda Cate Blanchett, Craig Ferguson, Gerard Butler ve Jay Baruchel yer alıyor.
8
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Enchanted
Türkiye'de ''Manhattan'da Sihir'' adıyla gösterime giren film, ejderhaların ve cadıların da yer aldığı bir masalı beyaz perdeye taşıyor. Walt Disney Yapımı filmin yönetmenliğini birçok animasyonun senaryosunu yazmış olan Kevin Lima üstlendi.
9
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Dragonheart (Ejder Yürek)
10. yüzyılda geçen Dragonheart filminde ejderha Draco ve Bowen'ın, Bowen'a karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Rob Cohen'in yönettiği animasyon filminin oyuncu kadrosunda David Thewlis, Dennis Quaid, Dina Meyer ve Jason Isaacs gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
10
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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya
Serinin 3. filmi 2019 yılında vizyona girdi ve izleyenlerin beğenisini topladı. ABD - Japonya ortak yapımı olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya dünya çapında 300 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etti.
11
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Reign of Fire (Ateş Krallığı)
Listenin son sırasında ABD, İrlanda ortak yapımı Ateş Krallığı var. Quinn ve annesi yüzlerce yıldır uyuyan bir ejderhayı yanlışlıkla uyandırır. Londra halkı korku saçan ejderhaya karşı birleşir. Matthew McConaughey ve Christian Bale'nin baş rolleri paylaştığı filmin Imdb puanı 6.2