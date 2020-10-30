En İyi Ejderha Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ejderha Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ejderhalar genellikle korku, fantastik ve bilim-kurgu filmlerinde yer alan canavarlardır. Görünüş itibariyle dinozora benzeyen bu yaratıkların kuyrukları dikenlidir. Kanatları perdeli bir yapıya sahiptir ve istediklerinde uçabilirler. Ağzından ateş püskürten ejderhaların dilleri uzundur. Başta Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve Ruhların Kaçışı olmak üzere birçok animasyon filminde de ejderhalar yer almaktadır.