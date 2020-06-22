En İyi Dram Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dram Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dram filmleri genellikle kurgu veya yargı kurguya dayanan ve mizahın içinde olmadığı film türüdür. Fakat dram türleri içerisinde de pek çok çeşit bulunmaktadır. Polisiye suç dram, politik dram veya yasal dram gibi farklı dram filmleri de bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde birçok filmin içerisinde de dram filmlerinin unsurları bulunur. Gerilim veya herhangi bir polisiye filmlerinin içinde de dram filmi unsurları bulunmaktadır.



İster yeni olsun ister eski olsun pek çok dram filmi ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle insanların en çok tercih ettiği film türü olan dram filmlerinden bazıları hala günümüzde çok sık izlenen filmler arasına girmektedir. Yeni veya eski dram türünde filmleri şu şekilde sizlere listeledik...