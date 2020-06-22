En İyi Dram Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dram Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde izlenebilecek pek çok film çeşitleri bulunmaktadır. Bu film türlerinden birisi dram filmleridir. Özellikle duygu ağırlıklı bu filmler pek çok kesimin severek izlediği film türüdür. Gelmiş geçmiş pek çok dram filmi bulunmaktadır. Peki, en iyi dram filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen dram filmleri listesi ve önerisini sizler için detaylıca derledik.
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Dram filmleri genellikle kurgu veya yargı kurguya dayanan ve mizahın içinde olmadığı film türüdür. Fakat dram türleri içerisinde de pek çok çeşit bulunmaktadır. Polisiye suç dram, politik dram veya yasal dram gibi farklı dram filmleri de bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde birçok filmin içerisinde de dram filmlerinin unsurları bulunur. Gerilim veya herhangi bir polisiye filmlerinin içinde de dram filmi unsurları bulunmaktadır.
İster yeni olsun ister eski olsun pek çok dram filmi ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle insanların en çok tercih ettiği film türü olan dram filmlerinden bazıları hala günümüzde çok sık izlenen filmler arasına girmektedir. Yeni veya eski dram türünde filmleri şu şekilde sizlere listeledik...
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1) Esaretin Bedeli
Film Andy ve Red isimli mahkumların parmaklıklar ardında kurdukları dünyayı ve hikayelerini konu almaktadır. 1995 yılı yapımı olan bu filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins baş rolleri almıştır. Ayrıca yayınlandığı yılda en iyi film adaylığı olarak 7 dalda Oscar adayı gösterilmiştir.
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2) Baba
1940 ve 1950 yıllarında Amerika'da İtalyan mafyasının destansı öyküsünü anlatmaktadır. Film Mario Puzo'nun çok satan bir kitabından Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Ayrıca en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi uyarlama senaryo dallarında da Oscar almıştır.
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3) Forrest Gump
Forrest Gump filmi düşük I.Q. sahibi birini anlatmaktadır. Film 1994 yılında yayımlanmıştır. Olaylar 1950 ve 1970 yıllarının sonlarına kadar geçen bir süre zarfında gelişmiştir. Film dram, romantik komedi tarzında bir filmdir.
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4) Er Ryan'ı Kurtarmak
Bu filmde dört çocuk annesi bir kadın bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşında üç oğlunu kaybederek yaralanmış bir kadındır. Son oğlunun da askere gitmesi üzerine tek dileği oğlunun askerden sağ salim dönmesidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananları anlatan bu film 1998 yılında yayınlanmıştır. En iyi dram filmleri arasında yer almaktadır.
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5) Ayla
Bir Türk filmi olan Ayla filmi Kore Savaşında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatmaktadır. 1950 yılında savaşta bulunan Süleyman Astsubay savaş meydanında Koreli küçük bir kızı bulmasıyla film başlamaktadır. Baş rollerinde çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay gibi usta oyuncular yer almaktadır.
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6) Titanik
Titanik filmi James Cameron yönetmenliği ile çekilen görkemli bir fildir. Dünyada yaşanmış olan Titanik faciasının film haline uyarlanmasıdır. Film Jack adlı bir genç ile Rose adlı genç bir kızın hikayesini anlatmaktadır. 14 dalda Oscar adayı gösterilen film, En İyi Film dahil olmak üzere 11 ödül kazanmıştır.
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7) Hayat Güzeldir
Hayat Güzeldir filmi Yahudi oldukları için toplama kampına götürülen Guido, oğluna esir kampını ve savaşı bir oyun gibi göstermiştir. İkinci Dünya Savaşının beyaz perdeye uyarlandığı bu fil tüm olumsuzluklara rağmen her zaman bir umut ışığı olduğunu göstermiştir. 1998 yılı yapımı filmin yönetmeni Roberto Benigni'dir.
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8) Baba III
Sinema tarihinin başyapıtlarından birisidir. Baba filminin üçüncü ve son filmidir. Başrollerinde John Cazale, Richard S. Castellano ve Tony Devon yer almaktadır. Filmin yönetmenliğini ise Francis Ford Coppola üstlenmiştir.
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9) Geçmişin Gölgesinde
1998 yılı yapımı olan film öldürülen babasının intikamını almak isteyen bir genci anlatmaktadır. Başrollerinde Edward Norton ve Edward Furlong yer alır. Filmin yönetmeni ise Tony Kaye'dir.
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10) Piyanist
Piyanist filmi 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanmış gerçek bir hikayeyi konu almaktadır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın anılarını anlattığı kitabın sinemaya uyarlanmış halidir. Yönetmenliğini Roman Polanski üstlenmiştir.