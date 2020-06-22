En İyi Dövüş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dövüş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Filmler genel olarak izleyicilerini bulundukları durumdan, ortamdan çıkarıp bambaşka hayatları, bambaşka ortamların içerisine götürdüğü bir dünyadır. Çok sayıda film türü bulunmaktadır. En sevilen film türlerinden biri de dövüş filmleridir. En iyi dövüş filmleri hangileridir? İşte en çok izlenen dövüş filmleri listesi.
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1
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Dövüş filmleri izleyenlerine aksiyon ve heyecan dolu anlar yaşatmaktadır. Bazı dövüş filmleri uzak doğu dövüş sporlarını, bazıları boks gibi dövüş sporlarını konu edinir. İzleyenlerin nefes nefese kalarak ve heyecanlanarak izledikleri bu film türünün çok sayıda kitlesi bulunmaktadır. Genel olarak dövüş filmleri kişilerde belirli bir motivasyon sağlamaktadır. Yaşattıkları heyecan ve adrenalin ile izleyicisinin stresini attığı, günlük hayatının sıradanlığının dışına çıkıp bambaşka heyecanlara atıldığı filmlerdir. Geçtiğimiz yıllardan bu günlere kadar birçok dövüş filmi arasında bazı filmler çok izlendi ve çok konuşuldu. Neredeyse izleyen herkesin gönlünde yerini almış olan efsanevi dövüş filmleri bulunmaktadır. Yıllardır süregelen film sektörü içerisinde kendini yer edinmiş olan bu dövüş filmlerini izleyip heyecana siz de ortak olmalısınız.
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1- Fight Club (Dövüş Kulübü)
Adından da anlaşılacağı üzere bir dövüş filmi olan Fight Club tüm zamanlardaki en çok izlenen ve en çok sevilen filmler arasında yer almaktadır. Uyku sorunu yaşayan beyaz yakalı bir adamın evinde çıkmış olan bir yangının ardından, hayatında meydana gelen değişimi anlatan bir filmdir.
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2- Warrior
Hayatı boyunca çok sayıda başarıya imza atmış ve adından söz ettirmiş olan eski bir boksörün, eski günlerini hatırlayabilmek için en küçük oğlunu dövüş konusunda eğitmeye başlamıştır. 5 milyon dolarlık bir ödül için dövüşecek olan oğlunun karşısına öz kardeşi rakip olarak çıkacaktır.
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3- Rocky
Dünya üzerinde en çok izlenen filmlerinden biri olan Rocky yeteneklerinin farkında olmayan bir boksörün birden bire profesyoneller liginde kendini bulmasını anlatır. Bu süreçte eğitimde alan Rocky’nin birçok düşmanı olacaktır.
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4- Cinderella Man
Geçim sıkıntısı sebebi ile boksu bırakan Jim limanda çalışmaya başlar. Fakat dönemin boks şampiyonu Max ile tanışmasının ardından durum değişecektir. Şampiyon olduğunu bilmeden onunla dövüşen Jim’in hikayesi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.
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5- Ip Man
1930’lu yıllarda Çin’de geçen bu film Wilson Yip’in yönetmiş olduğu bir filmdir. Bolca aksiyon dolu sahneleriyle akılları başlardan alan filmlerden biridir.
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6- Kızgın Boğa (Raging Bull)
1980 yapımı olan bu film Jake LaMotta‘nın gerçek yaşamına ait hikayesidir. Ortasiklet olan bu boksörün dizginlenemez hırsı bulunmaktadır. Bu hırs ile agresifleşen boksör gücünün gazabına uğrayacaktır.
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7- Yedi Samuray
Takashi Shimura ve Toşşiro Mifune gibi iki adet ustanın başrolleri paylaştıkları enfes bir yapımdır. 1954 senesinde yapılmış olan bu filmin çok sayıda uyarlaması yapılmıştır.
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8- Dangal
Amir Khan filmlerinin en zirve filmlerinden biride olan Dangal filmi gerçek bir hikayenin uyarlaması olarak yapılmıştır. Hintli bir güreşçi ve onun olimpiyatlara katılan kızlarının hikayesini konu almıştır.
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9- Yojimbo
1961 senesinde efendisiz kalmış olan ve Ronin ismini taşıyan bir samurayın hikayesini konu edinmektedir. Oldukça etkileyici olan bu filmin çok sayıda bulunan uyarlaması yapılmıştır.
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10- Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek)
Gelmiş geçmiş olan en iyi filmlerden biridir ve 4 Oscar ödülü alan ve 2004 yapımı olan bu film Clint Eastwood yönetmenliğinde çekilmiştir. Clint Eastwood filmde hem başrol oyuncusu hem bestekar hem de yönetmen olarak filmde yer almıştır. Filmde Morgan Freeman ve Hillary Swank gibi isimlerinde bulunduğu ve oldukça iyi olan oyunculuk performansları ile bütün izleyicileri büyülemişlerdir.