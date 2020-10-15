En İyi Donnie Yen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Donnie Yen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Big Brother Askeri liseden mezun olduktan sonra, Henry Chen Xia, hayatının bu yönde gelişmeye devam ettiği bir okulda öğretmenlik yapmak üzere görevlendirildi. Chen Xia, bu roldeki öğrencilerle disiplinli bir ilişki kurduktan sonra öğrencilere daha fazla yük bindirmeye başlayınca garip bir görüntü ortaya çıktı. Chen Xia sadece bu okuldaki öğrencilere ders vermekle kalmıyor, aynı zamanda bazı çetelerle de savaşıyor.