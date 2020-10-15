En İyi Donnie Yen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Donnie Yen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Donnie Yen çok sevilen aktörlerden birisidir. Bu sebeple oynamış olduğu karakterler de oldukça sevilmektedir. Genellikle aksiyon filmlerinde oynayan aktör, özellikle aksiyon filmleri izlemeyi sevenlerin beğenisini kazanıyor. Yazımızda Donnie Yen'in oynamış olduğu en iyi filmleri sizler için derledik.
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1
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Mulan
Çin imparatoru, imparatorluk ordusunun ülkeyi kuzey işgalcilerinden korumak için her aileden bir kişinin savaşması gerektiğine karar verdiğinde, şanlı savaşçının en büyük kızı Hua Mulan hasta babasının yerini alacaktır. Hua Mulan, erkek kılığına girer ve Hua Jun ile anılır. Bu macerada Hua Mulan, içsel gücüne inanmalı ve gerçek potansiyelini kullanmalıdır.
2
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IP Man 4
Ip Man, dövüş sanatları istismarcılarına karşı savaş açan yaşayan en büyük ustadır. Güç, ustalık ve alçakgönüllülüğü birleştirerek birçok öğrenciyi yetiştirmiştir. Bruce Lee ile "Ip Man 3" te karşılaştıktan sonra çok meraklı iki kişi arasında yaşanacaklar, son bölümde tüm soruları cevaplayacak. "Ip Man 4" ün son filmi, 50 milyon ABD doları bütçeyle dizinin son filmi olan "Ip Man" in sadece dövüş sanatlarını değil, aynı zamanda onu etkileyen son aksiyon filmi macerasını konu alıyor.
3
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Yeni Nesil Ajan
Ajan-gerilim türünün üçüncü raundunda, bir devlet ajanından aşırı bir sporcuya dönüşen Xander Cage (Vin Diesel) sürgünden çıktı ve başını belaya soktu. Pandora'nın Kutusu adlı acımasız ve durdurulamaz bir savaşta ölümcül Xiang savaşçısı ve mürettebatı ile çarpıştı.
4
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Big Brother
Askeri liseden mezun olduktan sonra, Henry Chen Xia, hayatının bu yönde gelişmeye devam ettiği bir okulda öğretmenlik yapmak üzere görevlendirildi. Chen Xia, bu roldeki öğrencilerle disiplinli bir ilişki kurduktan sonra öğrencilere daha fazla yük bindirmeye başlayınca garip bir görüntü ortaya çıktı. Chen Xia sadece bu okuldaki öğrencilere ders vermekle kalmıyor, aynı zamanda bazı çetelerle de savaşıyor.
5
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Kung Fu Killer
Dövüş sanatları ustası Hahou Mo, kavga sırasında yanlışlıkla bir adamı öldürdü ve hapse girdi. Başka bir katil de dövüş sanatları ustalarının katiliydi ve onları öldürmek için diğer savaşçıları hedef almaya başladı. Hahou mo özgürlük için bu dövüşçü ile iş birliği yapmaya karar verdi.
6
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13. Suikastçi
Bu film 1963 yılında aynı adlı filmin yeniden yapımıdır. Başlangıçta Shogun'u öldüren 13 samurayın kötü ve zalim üvey kardeşlerine karşı bir savaştı. 13 suikastçı, eski şhogun'un generali ve yeni shongu'nun generalinin oğluydu. Kardeşi Lord Naritsugu'nun acımasız ve asi davranışına son vermek için sadık samuray Shinzaemon ve adamları arasındaki kanlı destansı mücadeleyi anlatıyor.
7
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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Film, Lucas filmin yeni ara dönem filminin ilki olarak lanse ediliyor ve görünüşte imkansız Death Star projesini çalmak için bir araya gelen beklenmedik bir grup kahramanın hikayesini anlatıyor. Bu filmin odak noktası bir takım mücadelesidir ve Death Star planını çalmak için birlikte çalışmışlardır.
8
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Ejderhayı Kovalamak
Uyuşturucular sadece kartelleri Latin Amerika'nın gündemine getirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyayı da gündeme getirdi. Bu kartellerin Hong Kong şubesi, hükümete meydan okuyan ve ödemeler dengesini değiştiren ülkeler de Narcos'tan uyarlandı.
9
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Özel Kimlik
Donnie Yen başrollü, çete savaşları ve davayı çözmek için gizli polis çabalarını içeren, aksiyon dolu 2013 Çin filmi.
10
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The Iceman
Richard Kuklinski, 1964'te ilk ve tek aşkı Deborah ile evlendiğinde, koruması çok katıydı. Birkaç yıl sonra, 100 ayrı cinayetten tutuklandı ve ne karısı, kızı ne de komşuları onu bir katil olarak görmedi.